Тожикистон Ўмонни мағлуб этиб, «King's Cup 2026» турнири финалига чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тожикистон миллий жамоаси Таиландда ўтаётган 52-халқаро «Кинғс Куп 2026» турнири яримфиналида Ўмон устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
- Учрашувдаги ягона голни 60-дақиқада Шериддин Бобоев киритди.
- Игор Ангеловски бошқарувидаги жамоа 17 ноябр куни бўлиб ўтадиган финал баҳсида мезбон Таиланд терма жамоасига қарши майдонга тушади.
- Ўмон терма жамоаси эса учинчи ўрин учун кечадиган баҳсда Бруней билан куч синашади.
Таиландда бўлиб ўтаётган 52-халқаро «King's Cup 2026» турнири яримфинал учрашувлари ўз ниҳоясига етди. Мухлислар қизғин курашларга бой кечган баҳсларга гувоҳ бўлишди. Жумладан, Тожикистон миллий жамоаси яримфиналда Ўмон терма жамоаси билан куч синашиб, минимал ҳисобдаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
Шериддин Бобоевнинг голи финал йўлланмасини тақдим этди
Ўта муросасиз ва тенг курашларга бой кечган учрашувда тақдирни биргина гол ҳал қилди. Иккинчи таймнинг 60-дақиқасида ҳужумчи Шериддин Бобоев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Ўйин сўнггига қадар ҳисобни сақлаб қолган тожикистонликлар мусобақа финалига йўлланмани қўлга киритди.
Қайд этиш жоизки, турнирнинг бошқа яримфинал баҳсида мезбонлар — Таиланд терма жамоаси Бруней дарвозасига жавобсиз 6 та гол уриб, яққол устунлик билан финалга чиққан эди. Энди учинчи ўрин учун кечган баҳсда Ўмон ва Бруней ўзаро майдонга тушади.
Учрашув ва турнир тафсилотлари
Маълумотлар
Мусобақа номи
52-халқаро «King's Cup 2026» (Таиланд)
Яримфинал натижаси
Ўмон — Тожикистон 0:1
Гол муаллифи
Шериддин Бобоев (60')
Ҳал қилувчи ўйин
Финал: Таиланд — Тожикистон (17 ноябрь)
Майдондаги асосий таркиб
Игор Ангеловски бошқарувидаги Тожикистон миллий жамоаси ушбу масъулиятли учрашувда майдонга қуйидаги таркибда тушди:
Бош мураббий: Игор Ангеловски
Асосий таркиб: Олег Баклов, Зоир Жўрабоев, Табрез Исломов, Алижон Кароматуллозода, Вахдат Ханонов, Амирбек Жўрабоев, Парвиз Умарбоев, Нозим Бобожонов, Эҳсони Паншанбе, Шервони Мабатшоев, Шериддин Бобоев.
Эндиликда тожикистонлик футбол мухлислари 17 ноябрь куни бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи финал баҳсини катта қизиқиш билан кутишмоқда. Унда Игор Ангеловски шогирдлари мусобақа мезбони — Таиланд терма жамоасига қарши майдонга чиқиб, Қирол кубоги бош соврини учун курашади.
Сизнингча, Тожикистон миллий жамоаси мезбон Таиландга қарши кечадиган финал баҳсида зафар қучиб, бош совринни қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…