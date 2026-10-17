Жавоҳир Жаҳонгиров Польшада каратэ WKF бўйича жаҳон чемпиони бўлди

·52·Спорт
Жавоҳир Жаҳонгиров Польшада каратэ WKF бўйича жаҳон чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жавоҳир Жаҳонгиров Полшада ўтказилган карате ВКФ бўйича жаҳон чемпионатида 63 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди.
  • Финалда у АҚШ вакили Зхуо Эдмондни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Жаҳонгиров саралаш босқичларида Бразилия, Украина, Словакия ва Гонконг каби давлатлар вакилларини ҳам енгган эди.
  • Ушбу ғалаба ўзбек карате мактабининг жаҳон майдонидаги нуфузини янада мустаҳкамлади.

Польшанинг Бельско-Бяла шаҳрида каратэ WKF бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасида ўтказилаётган нуфузли жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги улкан муваффақиятни қўлга киритди.

Дунёнинг 120 та давлатидан ташриф буюрган энг кучли ёш спортчилар баҳс олиб бораётган мусобақада бекободлик иқтидор соҳиби Жавоҳир Жаҳонгиров якка ката дастурида 63 кг вазн тоифасида жаҳон чемпионлигига эришиб, миллий спортимиз солномасида янги саҳифа очди.

Финал сари ишончли юриш: Етакчи давлатлар вакиллари мағлуб этилди

Тажрибали мураббий Ҳамдам Шодибеков қўл остида машғулот олиб бораётган ўзбекистонлик ёш спортчи саралаш босқичлариданоқ рақибларига нисбатан очиқ устунликни намойиш этди:

  • Мағлуб этилган етакчилар: Жавоҳир финал остонасига қадар жаҳон каратэсида етакчи ҳисобланган Бразилия, Украина, Словакия ҳамда Гонконг давлатлари вакилларини мағлубиятга учратиб, юксак маҳорат кўрсатди;

  • Мураббийлик меҳнати: Ушбу ютуқ спортчининг мунтазам тайёргарлиги ва мураббий Ҳамдам Шодибековнинг пухта тактик кўрсатмалари самараси сифатида эътироф этилди.

Финалдаги 5:0 ҳисоби ва тарихий олтин

17 октябрь куни ўтказилган ҳал қилувчи баҳсда ўзбекистонлик спортчи ўз устунлигини яққол намоён қилди:

  • Рақиб: Финал учрашувида Жаҳонгировга АҚШ вакили Зхуо Эдмонд рақиблик қилди;

  • Ҳакамларнинг якдил қарори: Ҳамюртимизнинг ҳаракатлари барча ҳакамлар томонидан юқори баҳоланди ва у рақибини 5:0 ҳисобида мутлақ енгиб, олтин медалга эга чиқди;

  • Янги тарихий рекорд: Жавоҳир Жаҳонгиров ушбу ғалабаси орқали мазкур йўналишда юртимизга муҳим чемпионлик совринини тақдим этди.

120 та давлат иштирок этган мусобақадаги бу ёрқин зафар ўзбек каратэ мактабининг жаҳон майдонидаги нуфузи тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Жавоҳир ЖаҳонгировКаратэ WKFПольшадаги Бельско-БялаЎзбекистон спорт делегацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?6 октябр 21:52Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқдиЖанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди3 октябр 17:42Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)2 октябр 21:39Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибди1 октябр 07:55Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди29 сентябр 21:29Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиОсиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди28 сентябр 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...