Жавоҳир Жаҳонгиров Польшада каратэ WKF бўйича жаҳон чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жавоҳир Жаҳонгиров Полшада ўтказилган карате ВКФ бўйича жаҳон чемпионатида 63 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди.
- Финалда у АҚШ вакили Зхуо Эдмондни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Жаҳонгиров саралаш босқичларида Бразилия, Украина, Словакия ва Гонконг каби давлатлар вакилларини ҳам енгган эди.
- Ушбу ғалаба ўзбек карате мактабининг жаҳон майдонидаги нуфузини янада мустаҳкамлади.
Польшанинг Бельско-Бяла шаҳрида каратэ WKF бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасида ўтказилаётган нуфузли жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги улкан муваффақиятни қўлга киритди.
Дунёнинг 120 та давлатидан ташриф буюрган энг кучли ёш спортчилар баҳс олиб бораётган мусобақада бекободлик иқтидор соҳиби Жавоҳир Жаҳонгиров якка ката дастурида 63 кг вазн тоифасида жаҳон чемпионлигига эришиб, миллий спортимиз солномасида янги саҳифа очди.
Финал сари ишончли юриш: Етакчи давлатлар вакиллари мағлуб этилди
Тажрибали мураббий Ҳамдам Шодибеков қўл остида машғулот олиб бораётган ўзбекистонлик ёш спортчи саралаш босқичлариданоқ рақибларига нисбатан очиқ устунликни намойиш этди:
Мағлуб этилган етакчилар: Жавоҳир финал остонасига қадар жаҳон каратэсида етакчи ҳисобланган Бразилия, Украина, Словакия ҳамда Гонконг давлатлари вакилларини мағлубиятга учратиб, юксак маҳорат кўрсатди;
Мураббийлик меҳнати: Ушбу ютуқ спортчининг мунтазам тайёргарлиги ва мураббий Ҳамдам Шодибековнинг пухта тактик кўрсатмалари самараси сифатида эътироф этилди.
Финалдаги 5:0 ҳисоби ва тарихий олтин
17 октябрь куни ўтказилган ҳал қилувчи баҳсда ўзбекистонлик спортчи ўз устунлигини яққол намоён қилди:
Рақиб: Финал учрашувида Жаҳонгировга АҚШ вакили Зхуо Эдмонд рақиблик қилди;
Ҳакамларнинг якдил қарори: Ҳамюртимизнинг ҳаракатлари барча ҳакамлар томонидан юқори баҳоланди ва у рақибини 5:0 ҳисобида мутлақ енгиб, олтин медалга эга чиқди;
Янги тарихий рекорд: Жавоҳир Жаҳонгиров ушбу ғалабаси орқали мазкур йўналишда юртимизга муҳим чемпионлик совринини тақдим этди.
120 та давлат иштирок этган мусобақадаги бу ёрқин зафар ўзбек каратэ мактабининг жаҳон майдонидаги нуфузи тобора мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…