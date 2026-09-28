Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг тўққизинчи куни якунларига кўра, Ўзбекистон спорт делегацияси 42 та медал билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
- Миллий терма жамоа ҳисобида 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза медал бор.
- Хитой 132 та олтин билан пешқадамликни сақлаб қолган, Япония иккинчи ва Жанубий Корея учинчи ўринда бормоқда.
- Ўзбекистоннинг 12 та олтин медали Қозоғистоннинг 9 та олтин медалидан устунликни таъминлайди.
Японияда ўтаётган қитъанинг энг йирик спорт форуми — Осиё ўйинларида тўққизинчи кунги қизғин баҳслар ўз якунига етди. Ўзбекистон спорт делегацияси мусобақа давомида барқарор ва муваффақиятли иштирок этиб, умумжамоа медаллар жамғариш рейтингида фахрли 4-ўринни эгаллаб турибди. Айни вақтда миллий терма жамоамиз ҳисобида жами 42 та медаль мавжуд бўлиб, уларнинг 12 тасини олтин, 17 тасини кумуш ва 13 тасини бронза медаллар ташкил этмоқда.
Мусобақа пешқадамлигини 132 та олтин билан Хитой ишончли тарзда сақлаб турган бўлса, мезбон Япония иккинчи (41 та олтин) ва Жанубий Корея учинчи (21 та олтин) поғонада бормоқда. Минтақадаги асосий рақобатчимиз Қозоғистон эса 9 та олтин медаль билан кучли бешликни якунлаб бермоқда.
«12 та олтин, 4-ўрин ва кучли бешлик кураши»: 9-кун якунларининг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг тўққизинчи куни якунлари бўйича энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
Ўзбекистон кучли тўртликда: Делегациямиз 12 та олтин билан фақатгина Хитой, Япония ва Жанубий Корея каби гигантлардан ортда қолмоқда;
Жами 42 та шоҳсупа: Ҳамюртларимиз 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза медалларига эга чиқди;
Қозоғистондан 3 та олтин устунлик: Бешинчи ўринда бораётган Қозоғистон термаси 9 та олтин, 13 та кумуш ва 23 та бронза жамғарган;
Хитойнинг мислсиз гегемонияси: Хитой спортчилари 132 та олтин (жами 230 та медаль) билан умумий жадвалда мутлақ етакчи;
Қўшнилар ўринлари: Тожикистон 2 та олтин (жами 5 та медаль) билан рейтингда 18-поғонани банд этган.
Осиё ўйинлари: 9-кундан кейинги кучли ўнлик ва Марказий Осиё жамоалари рейтинги
Мусобақанинг расмий медаллар жадвали бўйича етакчи терма жамоалар кўрсаткичи:
Ўрин ва давлат
Олтин медаль
Кумуш медаль
Бронза медаль
Жами медаллар сони
1. Хитой
132
53
45
230
2. Япония
41
68
63
172
3. Жанубий Корея
21
26
43
90
4. Ўзбекистон
12
17
13
42
5. Қозоғистон
9
13
23
45
6. Таиланд
9
8
13
30
7. Баҳрайн
9
2
3
14
8. Эрон
8
15
9
32
9. Шимолий Корея
7
5
5
17
10. Малайзия
6
3
9
18
18. Тожикистон
2
2
1
5
Спорт ва стратегик таҳлил: Ўзбекистон 4-ўринни сақлаб қола оладими?
Спорт шарҳловчилари, таҳлилчилар ва экспертларнинг хулосалари:
«Осиё грандлари билан бир қаторда туриш»: Тўққиз кунлик беллашувлар натижасига кўра 4-ўринни эгаллаб туриш — миллий спортимиз учун улкан ютуқ; аҳолиси ва спорт инфратузилмаси жуда катта бўлган мамлакатлар фонида Ўзбекистоннинг кучли тўртликда мустаҳкам ўрнашиб олиши Париж Олимпиадасидаги юксалиш давом этаётганини тасдиқлайди;
Бокс ва кураш бўйича асосий захира: Терма жамоамизнинг 7 нафар боксчиси ярим финалга чиқиб, камида 7 та медални нақд қилиб қўйган; финал жанглари ва қолган спорт турларида қўлга киритиладиган янги олтинлар бизга Қозоғистон ва Таиланд таъқибидан узилиб, 4-поғонани якунгача мустаҳкам ҳимоя қилиш имконини беради;
Қозоғистон билан фарқ: Қозоғистон умумий медаллар сони бўйича (45 та) бироз олдинда бўлса-да, олтин медаллар сифати бўйича Ўзбекистон 12 га 9 ҳисобида олдинда бормоқда; олдиндаги ҳал қилувчи финаллар Марказий Осиё етакчилиги кимга насиб этишини ойдинлаштириб беради.
Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси мусобақа якунигача 4-ўринни муваффақиятли сақлаб қолиб, олтин медаллар сонини 20 тадан ошира оладими? Қайси спорт туридан яна чемпионлик кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг қитъа миқёсидаги ғалабали юриши таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…