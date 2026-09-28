Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди

·6·Спорт
Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг тўққизинчи куни якунларига кўра, Ўзбекистон спорт делегацияси 42 та медал билан умумжамоа ҳисобида 4-ўринни эгаллаб турибди.
  • Миллий терма жамоа ҳисобида 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза медал бор.
  • Хитой 132 та олтин билан пешқадамликни сақлаб қолган, Япония иккинчи ва Жанубий Корея учинчи ўринда бормоқда.
  • Ўзбекистоннинг 12 та олтин медали Қозоғистоннинг 9 та олтин медалидан устунликни таъминлайди.

Японияда ўтаётган қитъанинг энг йирик спорт форуми — Осиё ўйинларида тўққизинчи кунги қизғин баҳслар ўз якунига етди. Ўзбекистон спорт делегацияси мусобақа давомида барқарор ва муваффақиятли иштирок этиб, умумжамоа медаллар жамғариш рейтингида фахрли 4-ўринни эгаллаб турибди. Айни вақтда миллий терма жамоамиз ҳисобида жами 42 та медаль мавжуд бўлиб, уларнинг 12 тасини олтин, 17 тасини кумуш ва 13 тасини бронза медаллар ташкил этмоқда.

Мусобақа пешқадамлигини 132 та олтин билан Хитой ишончли тарзда сақлаб турган бўлса, мезбон Япония иккинчи (41 та олтин) ва Жанубий Корея учинчи (21 та олтин) поғонада бормоқда. Минтақадаги асосий рақобатчимиз Қозоғистон эса 9 та олтин медаль билан кучли бешликни якунлаб бермоқда.

«12 та олтин, 4-ўрин ва кучли бешлик кураши»: 9-кун якунларининг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларининг тўққизинчи куни якунлари бўйича энг муҳим расмий кўрсаткичлар:

  • Ўзбекистон кучли тўртликда: Делегациямиз 12 та олтин билан фақатгина Хитой, Япония ва Жанубий Корея каби гигантлардан ортда қолмоқда;

  • Жами 42 та шоҳсупа: Ҳамюртларимиз 12 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза медалларига эга чиқди;

  • Қозоғистондан 3 та олтин устунлик: Бешинчи ўринда бораётган Қозоғистон термаси 9 та олтин, 13 та кумуш ва 23 та бронза жамғарган;

  • Хитойнинг мислсиз гегемонияси: Хитой спортчилари 132 та олтин (жами 230 та медаль) билан умумий жадвалда мутлақ етакчи;

  • Қўшнилар ўринлари: Тожикистон 2 та олтин (жами 5 та медаль) билан рейтингда 18-поғонани банд этган.

Осиё ўйинлари: 9-кундан кейинги кучли ўнлик ва Марказий Осиё жамоалари рейтинги

Мусобақанинг расмий медаллар жадвали бўйича етакчи терма жамоалар кўрсаткичи:

Ўрин ва давлат

Олтин медаль

Кумуш медаль

Бронза медаль

Жами медаллар сони

1. Хитой

132

53

45

230

2. Япония

41

68

63

172

3. Жанубий Корея

21

26

43

90

4. Ўзбекистон

12

17

13

42

5. Қозоғистон

9

13

23

45

6. Таиланд

9

8

13

30

7. Баҳрайн

9

2

3

14

8. Эрон

8

15

9

32

9. Шимолий Корея

7

5

5

17

10. Малайзия

6

3

9

18

18. Тожикистон

2

2

1

5

Спорт ва стратегик таҳлил: Ўзбекистон 4-ўринни сақлаб қола оладими?

Спорт шарҳловчилари, таҳлилчилар ва экспертларнинг хулосалари:

  • «Осиё грандлари билан бир қаторда туриш»: Тўққиз кунлик беллашувлар натижасига кўра 4-ўринни эгаллаб туриш — миллий спортимиз учун улкан ютуқ; аҳолиси ва спорт инфратузилмаси жуда катта бўлган мамлакатлар фонида Ўзбекистоннинг кучли тўртликда мустаҳкам ўрнашиб олиши Париж Олимпиадасидаги юксалиш давом этаётганини тасдиқлайди;

  • Бокс ва кураш бўйича асосий захира: Терма жамоамизнинг 7 нафар боксчиси ярим финалга чиқиб, камида 7 та медални нақд қилиб қўйган; финал жанглари ва қолган спорт турларида қўлга киритиладиган янги олтинлар бизга Қозоғистон ва Таиланд таъқибидан узилиб, 4-поғонани якунгача мустаҳкам ҳимоя қилиш имконини беради;

  • Қозоғистон билан фарқ: Қозоғистон умумий медаллар сони бўйича (45 та) бироз олдинда бўлса-да, олтин медаллар сифати бўйича Ўзбекистон 12 га 9 ҳисобида олдинда бормоқда; олдиндаги ҳал қилувчи финаллар Марказий Осиё етакчилиги кимга насиб этишини ойдинлаштириб беради.

Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси мусобақа якунигача 4-ўринни муваффақиятли сақлаб қолиб, олтин медаллар сонини 20 тадан ошира оладими? Қайси спорт туридан яна чемпионлик кутяпсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг қитъа миқёсидаги ғалабали юриши таҳлилини барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!

Осиё ўйинлариЎзбекистон спорт делегациясиХитой спортчилариБокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди24 сентябр 10:59Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади24 сентябр 10:57Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди