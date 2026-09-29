Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг 10-куни якунида Ўзбекистон спорт делегацияси 14 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза, жами 44 та медал билан умумий рейтингда 4-ўринни эгаллаб турибди.
- Хитой 143 та олтин билан пешқадамликни сақлаб қолган бўлса, Япония ва Жанубий Корея кучли учликни якунламоқда.
- Таиланд 12 та олтин билан кучли бешликка кириб келган, Қозоғистон эса 9 та олтин медал билан 8-ўринга тушиб кетган.
Япония мезбонлик қилаётган қитъанинг бош комплекс мусобақаси — Осиё ўйинларида ўнинчи кун баҳслари ўз якунига етди. Ўзбекистон спорт делегацияси мазкур мусобақада юксак натижалар кўрсатишда давом этиб, умумжамоа ҳисобида 14 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза — жами 44 та медаль билан умумий рейтингда 4-ўринни мустаҳкам эгаллаб турибди.
Мусобақанинг кучли учлигидан Хитой (143 та олтин), мезбон Япония (45 та олтин) ва Жанубий Корея (24 та олтин) терма жамоалари жой олган. Кун натижаларига кўра, Таиланд делегацияси 12 та олтин билан кескин кўтарилишга эришиб, кучли бешликка кириб олди. Қўшни Қозоғистон терма жамоаси эса 9 та олтин медаль билан умумий жадвалнинг 8-поғонасига тушиб кетди.
«44 та медаль, 4-ўрин ва кучли бешлик шиддати»: 10-куннинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг 10-куни якуни бўйича эълон қилинган расмий медаллар жадвалининг энг муҳим фактлари:
Ўзбекистон кучли тўртликда: Вакилларимиз 14 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза (жами 44 та медаль) жамғариб, 4-поғонани сақлаб қолди;
Хитойнинг мутлақ етакчилиги: Чин юрти спортчилари 143 та олтин, 62 та кумуш ва 49 та бронза (жами 254 та медаль) билан яққол пешқадамлик қилмоқда;
Мезбонлар ва Жанубий Корея кучли учликда: Япония 45 та олтин (жами 182 та) билан иккинчи, Жанубий Корея 24 та олтин (жами 95 та) билан учинчи ўринда бормоқда;
Таиланд кучли бешликка кирди: Таиланд спортчилари 12 та олтин, 9 та кумуш ва 12 та бронза тўплаб, 5-поғонани эгаллади;
Қозоғистон 8-ўринга тушди: Минтақадаги асосий рақобатчимиз Қозоғистон 9 та олтин, 14 та кумуш ва 25 та бронза (жами 48 та медаль) билан 8-ўринга пасайди.
Осиё ўйинлари: 10-кун якунлари бўйича умумжамоа медаллар жадвали таснифи
Мусобақа жадвалининг юқори қисмида жойлашган давлатларнинг расмий кўрсаткичлари таққоси:
Ўрин
Мамлакат / Терма жамоа
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами медаллар
1
Хитой (People's Republic of China)
143
62
49
254
2
Япония (Japan)
45
71
66
182
3
Жанубий Корея (Republic of Korea)
24
27
44
95
4
Ўзбекистон (Uzbekistan)
14
17
13
44
5
Таиланд (Thailand)
12
9
12
33
6
Эрон (IR Iran)
10
16
11
37
7
Баҳрайн (Bahrain)
10
5
4
19
8
Қозоғистон (Kazakhstan)
9
14
25
48
9
Шимолий Корея (DPR Korea)
7
5
6
18
10
Ҳиндистон (India)
6
21
25
52
19
Тожикистон (Tajikistan)
2
3
2
7
Спорт ва стратегик экспертиза: Ўзбекистоннинг 4-ўринни сақлаб қолиш имкониятлари қандай?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:
«Олтин сифати ва Марказий Осиёдаги мутлақ етакчилик»: Ўзбекистон терма жамоаси умумий медаллар сони бўйича эмас, балки медаллар сифати (14 та олтин) бўйича минтақадаги бош рақобатчиси Қозоғистонни (9 та олтин) ортда қолдириб, қитъанинг гигант давлатларидан кейинги энг юқори поғонани эгаллаб турибди; бу миллий спорт турлари ва яккакурашлардаги мактабнинг юқори самарасини кўрсатади;
Таиланд ва Эрон босими: Таиланднинг 12 та олтин билан яқинлашиб олиши ҳамда Эроннинг 10 та олтин билан изма-из келаётгани якуний кунларда кучли бешлик учун кураш кескинлашишини англатади; бокс, кураш, дзюдо ва оғир атлетика каби анъанавий кучли йўналишларимиздаги финал баҳслари 4-ўринни сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади;
Қозоғистон термасининг пасайиши: Қозоғистон делегацияси жами медаллар сони бўйича 48 та кўрсаткичга эга бўлса-да, олтин медаллар улуши камлиги сабабли 8-ўринга тушиб кетди; бу ҳолат финал жангларида рақибларга имконият бой берилаётганидан далолат беради.
Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси мусобақалар якунига қадар умумий рейтингда 4-ўринни мустаҳкам сақлаб қола оладими? Қайси спорт турлари ва ҳамюртларимиздан яна олтин медаллар кутмоқдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг қитъа майдонларидаги ушбу муваффақиятли таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…