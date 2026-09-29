Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди

·66·Спорт
Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг 10-куни якунида Ўзбекистон спорт делегацияси 14 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза, жами 44 та медал билан умумий рейтингда 4-ўринни эгаллаб турибди.
  • Хитой 143 та олтин билан пешқадамликни сақлаб қолган бўлса, Япония ва Жанубий Корея кучли учликни якунламоқда.
  • Таиланд 12 та олтин билан кучли бешликка кириб келган, Қозоғистон эса 9 та олтин медал билан 8-ўринга тушиб кетган.

Япония мезбонлик қилаётган қитъанинг бош комплекс мусобақаси — Осиё ўйинларида ўнинчи кун баҳслари ўз якунига етди. Ўзбекистон спорт делегацияси мазкур мусобақада юксак натижалар кўрсатишда давом этиб, умумжамоа ҳисобида 14 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза — жами 44 та медаль билан умумий рейтингда 4-ўринни мустаҳкам эгаллаб турибди.

Мусобақанинг кучли учлигидан Хитой (143 та олтин), мезбон Япония (45 та олтин) ва Жанубий Корея (24 та олтин) терма жамоалари жой олган. Кун натижаларига кўра, Таиланд делегацияси 12 та олтин билан кескин кўтарилишга эришиб, кучли бешликка кириб олди. Қўшни Қозоғистон терма жамоаси эса 9 та олтин медаль билан умумий жадвалнинг 8-поғонасига тушиб кетди.

«44 та медаль, 4-ўрин ва кучли бешлик шиддати»: 10-куннинг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларининг 10-куни якуни бўйича эълон қилинган расмий медаллар жадвалининг энг муҳим фактлари:

  • Ўзбекистон кучли тўртликда: Вакилларимиз 14 та олтин, 17 та кумуш ва 13 та бронза (жами 44 та медаль) жамғариб, 4-поғонани сақлаб қолди;

  • Хитойнинг мутлақ етакчилиги: Чин юрти спортчилари 143 та олтин, 62 та кумуш ва 49 та бронза (жами 254 та медаль) билан яққол пешқадамлик қилмоқда;

  • Мезбонлар ва Жанубий Корея кучли учликда: Япония 45 та олтин (жами 182 та) билан иккинчи, Жанубий Корея 24 та олтин (жами 95 та) билан учинчи ўринда бормоқда;

  • Таиланд кучли бешликка кирди: Таиланд спортчилари 12 та олтин, 9 та кумуш ва 12 та бронза тўплаб, 5-поғонани эгаллади;

  • Қозоғистон 8-ўринга тушди: Минтақадаги асосий рақобатчимиз Қозоғистон 9 та олтин, 14 та кумуш ва 25 та бронза (жами 48 та медаль) билан 8-ўринга пасайди.

Осиё ўйинлари: 10-кун якунлари бўйича умумжамоа медаллар жадвали таснифи

Мусобақа жадвалининг юқори қисмида жойлашган давлатларнинг расмий кўрсаткичлари таққоси:

Ўрин

Мамлакат / Терма жамоа

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами медаллар

1

Хитой (People's Republic of China)

143

62

49

254

2

Япония (Japan)

45

71

66

182

3

Жанубий Корея (Republic of Korea)

24

27

44

95

4

Ўзбекистон (Uzbekistan)

14

17

13

44

5

Таиланд (Thailand)

12

9

12

33

6

Эрон (IR Iran)

10

16

11

37

7

Баҳрайн (Bahrain)

10

5

4

19

8

Қозоғистон (Kazakhstan)

9

14

25

48

9

Шимолий Корея (DPR Korea)

7

5

6

18

10

Ҳиндистон (India)

6

21

25

52

19

Тожикистон (Tajikistan)

2

3

2

7

Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди

Спорт ва стратегик экспертиза: Ўзбекистоннинг 4-ўринни сақлаб қолиш имкониятлари қандай?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Олтин сифати ва Марказий Осиёдаги мутлақ етакчилик»: Ўзбекистон терма жамоаси умумий медаллар сони бўйича эмас, балки медаллар сифати (14 та олтин) бўйича минтақадаги бош рақобатчиси Қозоғистонни (9 та олтин) ортда қолдириб, қитъанинг гигант давлатларидан кейинги энг юқори поғонани эгаллаб турибди; бу миллий спорт турлари ва яккакурашлардаги мактабнинг юқори самарасини кўрсатади;

  • Таиланд ва Эрон босими: Таиланднинг 12 та олтин билан яқинлашиб олиши ҳамда Эроннинг 10 та олтин билан изма-из келаётгани якуний кунларда кучли бешлик учун кураш кескинлашишини англатади; бокс, кураш, дзюдо ва оғир атлетика каби анъанавий кучли йўналишларимиздаги финал баҳслари 4-ўринни сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади;

  • Қозоғистон термасининг пасайиши: Қозоғистон делегацияси жами медаллар сони бўйича 48 та кўрсаткичга эга бўлса-да, олтин медаллар улуши камлиги сабабли 8-ўринга тушиб кетди; бу ҳолат финал жангларида рақибларга имконият бой берилаётганидан далолат беради.

Сизнингча, Ўзбекистон спорт делегацияси мусобақалар якунига қадар умумий рейтингда 4-ўринни мустаҳкам сақлаб қола оладими? Қайси спорт турлари ва ҳамюртларимиздан яна олтин медаллар кутмоқдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг қитъа майдонларидаги ушбу муваффақиятли таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Осиё ўйинлариЎзбекистон спорт делегациясиМезбон ЯпонияҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлариЎзбекистон Осиё ўйинларида 34 та медаль билан 4-ўринга кўтарилди: 7-кун якунлари26 сентябр 20:34Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчиларОсиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчилар23 сентябр 12:30Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиОсиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиКеча 23:19Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 38 та медал билан 4-ўринни эгаллаб турибди!27 сентябр 18:35Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!25 сентябр 20:24Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етдиЎзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги медаллари 30 тага етди25 сентябр 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди