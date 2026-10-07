"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди

·19·Спорт
"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити"нинг 23 ёшли ҳужумкор яримҳимоячиси Раян Шерки учун "Пари Сен-Жермен" жиддий ҳаракатларни режалаштирмоқда.
  • "Ливерпул", "Челси" ва Мадриднинг "Реал" клублари ҳам вазиятни диққат билан кузатмоқда.
  • Агар "Манчестер Сити" молиявий қоидаларни бузганликда айбланса, Шерки трансферининг амалга ошиш эҳтимоли ошади.
  • Раян Шерки жорий мавсумда 8 ўйинда 6 самарали ҳаракатни амалга оширган.

Европа трансфер бозорида навбатдаги йирик шов-шув пишиб етилмоқда. Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» сафида ёрқин ўйин намойиш этаётган франциялик ҳужумкор яримҳимоячи Райан Шерки қитъанинг бир қатор етакчи грандлари диққат марказига тушди. Нуфузли TEAMtalk нашри берган маълумотларга кўра, Франция чемпиони «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 23 ёшли юлдузни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракатларни режалаштирмоқда.

Шунингдек, Шерки атрофидаги кураш фақат Париж клуби билан чекланиб қолмай, «Ливерпуль», «Челси» ва Мадриднинг «Реал» клублари ҳам вазиятни синчковлик билан кузатиб бормоқда.

ПСЖнинг режаси ва «Сити»нинг молиявий босими

Париж клуби скаутлари ва раҳбарияти франциялик плеймейкерни ўз жамоаси фалсафасига идеал мос келувчи ижрочи сифатида баҳоламоқда:

  • Қишки ҳужум ёки ёзги катта келишув: ПСЖ Шерки трансферини тезлаштириш учун яқинлашиб келаётган қишки трансфер ойнасидаёқ расмий таклиф билан чиқиши ёки камида келаси ёз мавсумига қадар мустаҳкам пойдевор яратишга интилмоқда;

  • «Манчестер Сити» атрофидаги хавф: Манбаларнинг таъкидлашича, бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли айниқса «шаҳарликлар» Премьер-лиганинг молиявий қоидалари (Financial Fair Play) билан боғлиқ эҳтимолий жазо ва чекловларга дучор бўлса, кескин ошиб кетади.

«Реал», «Челси» ва «Ливерпуль»нинг эски ишқи

Райан Шерки учун курашда бошқа даъвогарлар ҳам осонликча чекинмоқчи эмас:

  • «Ливерпуль»нинг азалий қизиқиши: Мерсисайдликлар франциялик иқтидорни у Лиондан «Манчестер Сити»га йўл олмасидан олдин ҳам сотиб олишга жиддий уринган эди. Клуб ҳали ҳам футболчини диққат марказида сақламоқда;

  • «Реал» ва «Челси»: Мадрид ва Лондон суперклублари ҳам яримҳимоя чизиғини ёшартириш ва кучайтириш йўлида Шерки вариантини фаол ўрганмоқда;

  • Музокаралар ҳолати: TEAMtalk қайд этишича, қизиқишлар жуда юқори бўлишига қарамай, ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар столига ўтирилмаган.

Жорий мавсумдаги ёрқин статистика: 8 ўйинда 6 самарали ҳаракат

Франциялик иқтидор соҳиби янги мавсумда «Манчестер Сити» таркибида юқори самарадорлик кўрсатиб, грандларнинг эътибори бежиз эмаслигини исботламоқда:

  • Барча расмий турнирларда 8 та учрашув;

  • Рақиблар дарвозасига киритилган 4 та гол;

  • Жамоадошларига етказиб берилган 2 та голли узатма (ассист).

Шеркининг майдондаги ишончли ҳаракатлари ва юқори креативлиги уни 2026/2027 йилги трансфер бозорининг энг қимматбаҳо ва талабгир нишонларидан бирига айлантирмоқда.

Райан ШеркиПари Сен-ЖерменМанчестер СитиЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!17 сентябр 13:19Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкин11 август 12:10Райан Шерки Криштиану Роналдуни тарихдаги энг буюк футболчи деб атадиРайан Шерки Криштиану Роналдуни тарихдаги энг буюк футболчи деб атади6 июн 11:05«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?27 июл 09:34Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБрэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушди13 июн 11:34Франция терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуарга имкониятни бой бердиФранция терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуарга имкониятни бой берди5 июн 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?