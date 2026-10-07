"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити"нинг 23 ёшли ҳужумкор яримҳимоячиси Раян Шерки учун "Пари Сен-Жермен" жиддий ҳаракатларни режалаштирмоқда.
- "Ливерпул", "Челси" ва Мадриднинг "Реал" клублари ҳам вазиятни диққат билан кузатмоқда.
- Агар "Манчестер Сити" молиявий қоидаларни бузганликда айбланса, Шерки трансферининг амалга ошиш эҳтимоли ошади.
- Раян Шерки жорий мавсумда 8 ўйинда 6 самарали ҳаракатни амалга оширган.
Европа трансфер бозорида навбатдаги йирик шов-шув пишиб етилмоқда. Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» сафида ёрқин ўйин намойиш этаётган франциялик ҳужумкор яримҳимоячи Райан Шерки қитъанинг бир қатор етакчи грандлари диққат марказига тушди. Нуфузли TEAMtalk нашри берган маълумотларга кўра, Франция чемпиони «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 23 ёшли юлдузни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракатларни режалаштирмоқда.
Шунингдек, Шерки атрофидаги кураш фақат Париж клуби билан чекланиб қолмай, «Ливерпуль», «Челси» ва Мадриднинг «Реал» клублари ҳам вазиятни синчковлик билан кузатиб бормоқда.
ПСЖнинг режаси ва «Сити»нинг молиявий босими
Париж клуби скаутлари ва раҳбарияти франциялик плеймейкерни ўз жамоаси фалсафасига идеал мос келувчи ижрочи сифатида баҳоламоқда:
Қишки ҳужум ёки ёзги катта келишув: ПСЖ Шерки трансферини тезлаштириш учун яқинлашиб келаётган қишки трансфер ойнасидаёқ расмий таклиф билан чиқиши ёки камида келаси ёз мавсумига қадар мустаҳкам пойдевор яратишга интилмоқда;
«Манчестер Сити» атрофидаги хавф: Манбаларнинг таъкидлашича, бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли айниқса «шаҳарликлар» Премьер-лиганинг молиявий қоидалари (Financial Fair Play) билан боғлиқ эҳтимолий жазо ва чекловларга дучор бўлса, кескин ошиб кетади.
«Реал», «Челси» ва «Ливерпуль»нинг эски ишқи
Райан Шерки учун курашда бошқа даъвогарлар ҳам осонликча чекинмоқчи эмас:
«Ливерпуль»нинг азалий қизиқиши: Мерсисайдликлар франциялик иқтидорни у Лиондан «Манчестер Сити»га йўл олмасидан олдин ҳам сотиб олишга жиддий уринган эди. Клуб ҳали ҳам футболчини диққат марказида сақламоқда;
«Реал» ва «Челси»: Мадрид ва Лондон суперклублари ҳам яримҳимоя чизиғини ёшартириш ва кучайтириш йўлида Шерки вариантини фаол ўрганмоқда;
Музокаралар ҳолати: TEAMtalk қайд этишича, қизиқишлар жуда юқори бўлишига қарамай, ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар столига ўтирилмаган.
Жорий мавсумдаги ёрқин статистика: 8 ўйинда 6 самарали ҳаракат
Франциялик иқтидор соҳиби янги мавсумда «Манчестер Сити» таркибида юқори самарадорлик кўрсатиб, грандларнинг эътибори бежиз эмаслигини исботламоқда:
Барча расмий турнирларда 8 та учрашув;
Рақиблар дарвозасига киритилган 4 та гол;
Жамоадошларига етказиб берилган 2 та голли узатма (ассист).
Шеркининг майдондаги ишончли ҳаракатлари ва юқори креативлиги уни 2026/2027 йилги трансфер бозорининг энг қимматбаҳо ва талабгир нишонларидан бирига айлантирмоқда.
Изоҳлар 0
…