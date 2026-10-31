Англия Лига кубоги 1/4 финал: “Ливерпуль” ва “Манчестер Сити”нинг рақиби маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг чорак финал босқичига қуръа ташланиб, барча жуфтликлар номи аниқланди.
- Унга кўра, «Ливерпул»
- «Борнмут» билан, «Манчестер Сити» эса «Бредфорд Сити» билан ярим финал йўлланмаси учун баҳслашади.
- Шунингдек, «Кристал Пелас» «Сандерленд»га, «Эвертон» эса «Флитвуд» жамоасига қарши майдонга тушади. Мазкур учрашувлар декабр ойининг ўрталарида ўтказилиши режалаштирилган.
Англия футболида муросасиз кечаётган Лига кубоги (Carabao Cup) баҳслари ўзининг ҳал қилувчи босқичига кириб бормоқда. Мусобақанинг 1/8 финал учрашувлари якунланиб, чорак финалга (1/4 финал) йўлланма олган барча жамоалар ва уларнинг рақиблари расман аниқланди.
Премьер-лига пешқадамлари бўлмиш «Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўз сафарларини давом эттираётган бир пайтда, қуйи лиганинг бир қатор кутилмаган иштирокчилари ҳам ярим финал чиптаси учун баҳслашади.
Чорак финал жуфтликлари: Ким кимга қарши?
Қуръа натижаларига кўра, ярим финал йўлида қуйидаги жуфтликлар ўзаро тўқнаш келади:
«Ливерпуль» — «Борнмут»: Чорак финалнинг энг шиддатли ва юқори даражадаги тўқнашуви бўлиб, унда икки Премьер-лига клуби майдонга тушади;
«Манчестер Сити» — «Брэдфорд Сити»: Мусобақанинг амалдаги ғолибига қуйи лига вакили рўбарў келди;
«Кристал Пэлас» — «Сандерленд»: Ҳар икки жамоа учун ярим финал сари жуда қулай ва муҳим имконият;
«Флитвуд» — «Эвертон»: Мерсисайдликлар сафарда қуйи дивизион сенсациясига қарши баҳс олиб боради.
Тақвим ва амалдаги чемпион ҳолати
Чорак финал босқичи атрофидаги муҳим фактлар:
Ўйинлар санаси: 1/4 финалнинг марказий учрашувлари декабрь ойининг ўрталарида ўтказилиши белгиланган;
Титулни ҳимоя қилиш: Англия Лига кубогининг амалдаги соҳиби «Манчестер Сити» ҳисобланади ва Хосеп Гвардиола шогирдлари ўз совринини муваффақиятли ҳимоя қилиш йўлида олға бормоқда;
Кутилмаган аутсайдерлар: «Брэдфорд Сити» ва «Флитвуд» каби клубларнинг ушбу босқичгача етиб келиши кубок мусобақаларидаги анъанавий интригани янада қиздирмоқда.
Декабрь ойидаги тиғиз тақвимда гранд жамоаларнинг асосий таркибларни қандай тақсимлаши ва кичик клубларнинг фаворитларга кўрсатадиган қаршилиги ярим финал тақдирини ҳал қилиб беради.
Изоҳлар 0
…