Англия Лига кубоги 1/4 финал: “Ливерпуль” ва “Манчестер Сити”нинг рақиби маълум бўлди

·72·Спорт
Англия Лига кубоги 1/4 финал: “Ливерпуль” ва “Манчестер Сити”нинг рақиби маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг чорак финал босқичига қуръа ташланиб, барча жуфтликлар номи аниқланди.
  • Унга кўра, «Ливерпул»
  • «Борнмут» билан, «Манчестер Сити» эса «Бредфорд Сити» билан ярим финал йўлланмаси учун баҳслашади.
  • Шунингдек, «Кристал Пелас» «Сандерленд»га, «Эвертон» эса «Флитвуд» жамоасига қарши майдонга тушади. Мазкур учрашувлар декабр ойининг ўрталарида ўтказилиши режалаштирилган.

Англия футболида муросасиз кечаётган Лига кубоги (Carabao Cup) баҳслари ўзининг ҳал қилувчи босқичига кириб бормоқда. Мусобақанинг 1/8 финал учрашувлари якунланиб, чорак финалга (1/4 финал) йўлланма олган барча жамоалар ва уларнинг рақиблари расман аниқланди.

Премьер-лига пешқадамлари бўлмиш «Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» ўз сафарларини давом эттираётган бир пайтда, қуйи лиганинг бир қатор кутилмаган иштирокчилари ҳам ярим финал чиптаси учун баҳслашади.

Чорак финал жуфтликлари: Ким кимга қарши?

Қуръа натижаларига кўра, ярим финал йўлида қуйидаги жуфтликлар ўзаро тўқнаш келади:

  • «Ливерпуль» — «Борнмут»: Чорак финалнинг энг шиддатли ва юқори даражадаги тўқнашуви бўлиб, унда икки Премьер-лига клуби майдонга тушади;

  • «Манчестер Сити» — «Брэдфорд Сити»: Мусобақанинг амалдаги ғолибига қуйи лига вакили рўбарў келди;

  • «Кристал Пэлас» — «Сандерленд»: Ҳар икки жамоа учун ярим финал сари жуда қулай ва муҳим имконият;

  • «Флитвуд» — «Эвертон»: Мерсисайдликлар сафарда қуйи дивизион сенсациясига қарши баҳс олиб боради.

Тақвим ва амалдаги чемпион ҳолати

Чорак финал босқичи атрофидаги муҳим фактлар:

  • Ўйинлар санаси: 1/4 финалнинг марказий учрашувлари декабрь ойининг ўрталарида ўтказилиши белгиланган;

  • Титулни ҳимоя қилиш: Англия Лига кубогининг амалдаги соҳиби «Манчестер Сити» ҳисобланади ва Хосеп Гвардиола шогирдлари ўз совринини муваффақиятли ҳимоя қилиш йўлида олға бормоқда;

  • Кутилмаган аутсайдерлар: «Брэдфорд Сити» ва «Флитвуд» каби клубларнинг ушбу босқичгача етиб келиши кубок мусобақаларидаги анъанавий интригани янада қиздирмоқда.

Декабрь ойидаги тиғиз тақвимда гранд жамоаларнинг асосий таркибларни қандай тақсимлаши ва кичик клубларнинг фаворитларга кўрсатадиган қаршилиги ярим финал тақдирини ҳал қилиб беради.

Англия Лига кубогиCarabao CupМанчестер СитиЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди9 сентябр 07:57«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!18 сентябр 05:31Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Хаби Алонсо “Ливерпуль”дан учралган аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?29 октябр 14:12Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиПенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юборди29 октябр 07:55Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди29 октябр 07:51“Эвертон” “Ньюкасл”ни кубокдан чиқариб юборди: чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум“Эвертон” “Ньюкасл”ни кубокдан чиқариб юборди: чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълумКеча 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди