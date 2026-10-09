“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин

·60·Спорт
“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити"нинг франсиялик вингери Раян Шерки, клубнинг Англия Премер-лигасидаги молиявий можароси натижасида жамоани тарк этиш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда.
  • Агар "Сити" қуйи дивизионга туширилса ёки лигаъдан четлатилса, 23 ёшли футболчи учун "PSJ" ва "Ливерпул" каби клублар кураш бошлашга тайёр.
  • Шерки, 2030 йилгача тузилган шартномасига қарамай, Европа Чемпионлар лигаси ва кучли бешлик лигалари совринлари учун курашишни истайди.

Англия Премьер-лигаси атрофидаги энг шов-шувли молиявий иш «Манчестер Сити»нинг юлдузли таркиби тақдирига бевосита таъсир кўрсата бошлади. Британиянинг нуфузли TEAMtalk нашри тарқатган эксклюзив маълумотларга кўра, «шаҳарликлар»нинг франциялик иқтидорли вингери Райан Шерки клубнинг суд иши салбий якун топиши эҳтимоли фонида фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда.

Агар Манчестер клубига нисбатан қуйи дивизионга тушириб юбориш ёки АПЛдан бутунлай четлатиш санкцияси қўлланилса, Европанинг етакчи клублари 23 ёшли истеъдод эгаси учун оммавий ов бошлашга тайёр турибди.

«ПСЖ» ва «Ливерпуль» курашга қўшилди: Трансфер пойгаси қизғин паллада

Шеркининг келажаги атрофидаги ноаниқлик трансфер бозоридаги йирик ўйинчиларни ҳаракатга келтирди:

  • Қишки ва ёзги нишон: Франциянинг «ПСЖ» ва Англиянинг «Ливерпуль» клублари Райан Шеркини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарларга айланди;

  • Режалар тузилган: Ҳар икки гранд вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва футболчи номзодини яқинлашиб келаётган қишки трансфер ойнасидаёқ, ёки энг кечи билан келаси ёзда расмийлаштиришга тайёрланмоқда;

  • Бошқа қизиқувчилар: Бунгача Европа матбуоти франциялик вингерга «Челси», «Барселона» ва Мадриднинг «Реал» клублари ҳам жиддий қизиқиш билдирганини бир неча бор ёзган эди.

2030 йилгача тузилган узоқ битим: «Сити»нинг ҳимоя механизми

Райан Шерки «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилгач, тез фурсат ичида жамоа ҳужум чизиғининг ажралмас бўлагига айланган:

  • Узоқ муддатли шартнома: Футболчи ва клуб ўртасидаги амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилга қадар мўлжалланган бўлиб, «шаҳарликлар» уни стратегик актив сифатида қарайди;

  • Форс-мажор шартлари: Бироқ клубнинг юқори дивизиондаги мақоми хавф остида қолса, ҳатто бундай узоқ шартномалар ҳам топ-футболчиларни сақлаб қолишга кафолат бера олмайди;

  • Футболчи амбициялари: Фаолиятининг энг гуллаган даврини бошдан кечираётган вингер Европа Чемпионлар лигаси ва кучли бешлик лигалари совринлари учун курашиш ниятида эканини яширмайди.

Суд ҳукми кутилаётган муҳим палла

«Манчестер Сити»нинг молиявий қоидабузарликлари бўйича давом этаётган суд жараёни клуб тарихидаги энг хавфли даврлардан бирига айланди:

  • Четлатиш таҳдиди: Агар мустақил комиссия айбловларни тўлиқ исботлаб, клубни АПЛдан чиқариб юбориш қарорини қабул қилса, жамоанинг асосий юлдузларида шартномани қайта кўриб чиқиш ёки сотувга қўйилиш имконияти пайдо бўлади;

  • Эҳтимолий тарқалиш хавфи: Шерки билан боғлиқ вазият муз тоғининг фақат учи бўлиб, бошқа кўплаб асосий таркиб юлдузлари ҳам ўз агентларига муқобил йўлларни ҳозирлаб қўйиш бўйича кўрсатма бергани айтилмоқда.

Европа футболида катта ғалаён кутилаётган бир вақтда, Райан Шеркининг «Этиҳад»даги истиқболи бевосита суд залларида чиқариладиган ҳуқуқий қарорга боғлиқ бўлиб турибди.

Райан ШеркиМанчестер СитиПСЖЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди7 октябр 15:54ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди10 сентябр 06:34«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди9 сентябр 23:25Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!Англия Лига кубогининг 1/8 финалига қуръа ташланди — Финалга муносиб супержанг!17 сентябр 13:19Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Райан Шерки Криштиану Роналдуни тарихдаги энг буюк футболчи деб атадиРайан Шерки Криштиану Роналдуни тарихдаги энг буюк футболчи деб атади6 июн 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?