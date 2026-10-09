“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити"нинг франсиялик вингери Раян Шерки, клубнинг Англия Премер-лигасидаги молиявий можароси натижасида жамоани тарк этиш имкониятини жиддий кўриб чиқмоқда.
- Агар "Сити" қуйи дивизионга туширилса ёки лигаъдан четлатилса, 23 ёшли футболчи учун "PSJ" ва "Ливерпул" каби клублар кураш бошлашга тайёр.
- Шерки, 2030 йилгача тузилган шартномасига қарамай, Европа Чемпионлар лигаси ва кучли бешлик лигалари совринлари учун курашишни истайди.
Англия Премьер-лигаси атрофидаги энг шов-шувли молиявий иш «Манчестер Сити»нинг юлдузли таркиби тақдирига бевосита таъсир кўрсата бошлади. Британиянинг нуфузли TEAMtalk нашри тарқатган эксклюзив маълумотларга кўра, «шаҳарликлар»нинг франциялик иқтидорли вингери Райан Шерки клубнинг суд иши салбий якун топиши эҳтимоли фонида фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда.
Агар Манчестер клубига нисбатан қуйи дивизионга тушириб юбориш ёки АПЛдан бутунлай четлатиш санкцияси қўлланилса, Европанинг етакчи клублари 23 ёшли истеъдод эгаси учун оммавий ов бошлашга тайёр турибди.
«ПСЖ» ва «Ливерпуль» курашга қўшилди: Трансфер пойгаси қизғин паллада
Шеркининг келажаги атрофидаги ноаниқлик трансфер бозоридаги йирик ўйинчиларни ҳаракатга келтирди:
Қишки ва ёзги нишон: Франциянинг «ПСЖ» ва Англиянинг «Ливерпуль» клублари Райан Шеркини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарларга айланди;
Режалар тузилган: Ҳар икки гранд вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва футболчи номзодини яқинлашиб келаётган қишки трансфер ойнасидаёқ, ёки энг кечи билан келаси ёзда расмийлаштиришга тайёрланмоқда;
Бошқа қизиқувчилар: Бунгача Европа матбуоти франциялик вингерга «Челси», «Барселона» ва Мадриднинг «Реал» клублари ҳам жиддий қизиқиш билдирганини бир неча бор ёзган эди.
2030 йилгача тузилган узоқ битим: «Сити»нинг ҳимоя механизми
Райан Шерки «Манчестер Сити» сафига келиб қўшилгач, тез фурсат ичида жамоа ҳужум чизиғининг ажралмас бўлагига айланган:
Узоқ муддатли шартнома: Футболчи ва клуб ўртасидаги амалдаги меҳнат шартномаси 2030 йилга қадар мўлжалланган бўлиб, «шаҳарликлар» уни стратегик актив сифатида қарайди;
Форс-мажор шартлари: Бироқ клубнинг юқори дивизиондаги мақоми хавф остида қолса, ҳатто бундай узоқ шартномалар ҳам топ-футболчиларни сақлаб қолишга кафолат бера олмайди;
Футболчи амбициялари: Фаолиятининг энг гуллаган даврини бошдан кечираётган вингер Европа Чемпионлар лигаси ва кучли бешлик лигалари совринлари учун курашиш ниятида эканини яширмайди.
Суд ҳукми кутилаётган муҳим палла
«Манчестер Сити»нинг молиявий қоидабузарликлари бўйича давом этаётган суд жараёни клуб тарихидаги энг хавфли даврлардан бирига айланди:
Четлатиш таҳдиди: Агар мустақил комиссия айбловларни тўлиқ исботлаб, клубни АПЛдан чиқариб юбориш қарорини қабул қилса, жамоанинг асосий юлдузларида шартномани қайта кўриб чиқиш ёки сотувга қўйилиш имконияти пайдо бўлади;
Эҳтимолий тарқалиш хавфи: Шерки билан боғлиқ вазият муз тоғининг фақат учи бўлиб, бошқа кўплаб асосий таркиб юлдузлари ҳам ўз агентларига муқобил йўлларни ҳозирлаб қўйиш бўйича кўрсатма бергани айтилмоқда.
Европа футболида катта ғалаён кутилаётган бир вақтда, Райан Шеркининг «Этиҳад»даги истиқболи бевосита суд залларида чиқариладиган ҳуқуқий қарорга боғлиқ бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…