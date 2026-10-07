Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?

·5·Спорт
Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити" кўплаб молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топилганидан сўнг, расмий апелляция берди.
  • Агар клубнинг шикояти қаноатлантирилмаса, Премер-лигадан четлатилишдан ташқари, Англия футбол лигаси тизимидаги барча мусобақалардан ҳам маҳрум этилиши мумкин.
  • Бу эса клубнинг Чемпионшипда ҳам ўйнаш ҳуқуқидан маҳрум бўлишига ва профессионал футболдан бутунлай четланишига олиб келиши мумкин.

Англия ва жаҳон футболининг энг қудратли клуби ҳисобланган «Манчестер Сити» ўзининг замонавий тарихидаги энг хавфли бўсағасида турибди. Кўп сонли молиявий қоидабузарликлар бўйича мустақил комиссия томонидан айбдор деб топилган «шаҳарликлар» ушбу ҳукмга кескин эътироз билдириб, расмий апелляция берди. Нуфузли The Touchline нашри тарқатган маълумотга кўра, агар клуб шикояти қаноатлантирилмаса, Манчестер грандига нисбатан футбол тарихида мисли кўрилмаган энг оғир жазо чоралари қўлланиши мумкин.

Энг даҳшатли жиҳати шундаки, жазо фақатгина Премьер-лигадан (АПЛ) ҳайдалиш билан чекланмайди — клубнинг Англия футбол тизимидаги бутун мавжудлиги савол остида қолмоқда.

Тўлиқ дисквалификация хавфи: Чемпионшип ҳам қабул қилмаслиги мумкин

Кутилаётган санкциялар орасида инглиз футболи мутасаддилари томонидан энг қатъий сценарий жиддий равишда қўллаб-қувватланмоқда:

  • Футбол пирамидасидан қувилиш: Қоидага кўра, юқори лигадан четлатилган клуб қуйи лигаларга туширилади. Бироқ «Сити» ҳолатида нафақат АПЛдан четлатиш, балки Англия футбол лигаси (EFL) мусобақаларида қатнашишни ҳам тўлиқ тақиқлаш варианти кўриб чиқилмоқда;

  • Лигалар тизими ёпилади: EFL таркибига мамлакат профессионал футбол тизимининг иккинчи, учинчи ва тўртинчи поғоналари — Чемпионшип, Лига 1 ва Лига 2 дивизионлари киради. Агар ушбу тақиқ кучга кирса, клуб ҳатто Чемпионшип тизимига ҳам қабул қилинмайди ва амалда профессионал футбол ҳуқуқидан маҳрум этилади.

Хўжайинларга нисбатан санкция: Бошқарув тақиқланиши мумкин

Молиявий текширувларнинг янги босқичи бевосита клуб эгаларининг шахсий жавобгарлигига ҳам қаратилмоқда:

  • Бошқарув ҳуқуқини тортиб олиш: Лига ва мустақил экспертлар доирасида клуб эгаларининг (City Football Group раҳбарияти) «Манчестер Сити» бошқаруви ва фаолиятида иштирок этишига умрбод ёки узоқ муддатли вето қўйиш эҳтимоли муҳокама қилинмоқда;

  • Халқаро инқироз: Бу қарор клуб акциядорлари ва молиявий оқимларига тузатиб бўлмас зарба бериши ҳамда жамоа юлдузлари ва мураббийлар штабининг оммавий равишда тарқаб кетишига олиб келиши мумкин.

Қатъий инкор ва сўнгги умид — апелляция

«Манчестер Сити» раҳбарияти эса барча айбловларни изчил равишда рад этиб келмоқда. Клуб юристлари мустақил комиссиянинг айблов хулосаларини асоссиз деб ҳисоблаб, жамоанинг тўлиқ оқланишига эришиш учун барча қонуний воситаларни ишга солган.

Айни пайтда кўриб чиқилаётган апелляция жараёни нафақат «Манчестер Сити»нинг келажагини, балки бутун Англия Премьер-лигасининг молиявий сиёсати ва адолат мезонларини белгилаб берувчи ҳал қилувчи жангга айланмоқда.

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигасиCity Football Group
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди5 октябр 08:50“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз“Манчестер Сити” расмий баёнот берди: Комиссия қароридан ҳайратдамиз, апелляция берамиз29 сентябр 22:29“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!28 сентябр 08:23ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг тарихий ютуқларини алоҳида эътироф этди...ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг тарихий ютуқларини алоҳида эътироф этди...3 июн 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?