Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити" кўплаб молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топилганидан сўнг, расмий апелляция берди.
- Агар клубнинг шикояти қаноатлантирилмаса, Премер-лигадан четлатилишдан ташқари, Англия футбол лигаси тизимидаги барча мусобақалардан ҳам маҳрум этилиши мумкин.
- Бу эса клубнинг Чемпионшипда ҳам ўйнаш ҳуқуқидан маҳрум бўлишига ва профессионал футболдан бутунлай четланишига олиб келиши мумкин.
Англия ва жаҳон футболининг энг қудратли клуби ҳисобланган «Манчестер Сити» ўзининг замонавий тарихидаги энг хавфли бўсағасида турибди. Кўп сонли молиявий қоидабузарликлар бўйича мустақил комиссия томонидан айбдор деб топилган «шаҳарликлар» ушбу ҳукмга кескин эътироз билдириб, расмий апелляция берди. Нуфузли The Touchline нашри тарқатган маълумотга кўра, агар клуб шикояти қаноатлантирилмаса, Манчестер грандига нисбатан футбол тарихида мисли кўрилмаган энг оғир жазо чоралари қўлланиши мумкин.
Энг даҳшатли жиҳати шундаки, жазо фақатгина Премьер-лигадан (АПЛ) ҳайдалиш билан чекланмайди — клубнинг Англия футбол тизимидаги бутун мавжудлиги савол остида қолмоқда.
Тўлиқ дисквалификация хавфи: Чемпионшип ҳам қабул қилмаслиги мумкин
Кутилаётган санкциялар орасида инглиз футболи мутасаддилари томонидан энг қатъий сценарий жиддий равишда қўллаб-қувватланмоқда:
Футбол пирамидасидан қувилиш: Қоидага кўра, юқори лигадан четлатилган клуб қуйи лигаларга туширилади. Бироқ «Сити» ҳолатида нафақат АПЛдан четлатиш, балки Англия футбол лигаси (EFL) мусобақаларида қатнашишни ҳам тўлиқ тақиқлаш варианти кўриб чиқилмоқда;
Лигалар тизими ёпилади: EFL таркибига мамлакат профессионал футбол тизимининг иккинчи, учинчи ва тўртинчи поғоналари — Чемпионшип, Лига 1 ва Лига 2 дивизионлари киради. Агар ушбу тақиқ кучга кирса, клуб ҳатто Чемпионшип тизимига ҳам қабул қилинмайди ва амалда профессионал футбол ҳуқуқидан маҳрум этилади.
Хўжайинларга нисбатан санкция: Бошқарув тақиқланиши мумкин
Молиявий текширувларнинг янги босқичи бевосита клуб эгаларининг шахсий жавобгарлигига ҳам қаратилмоқда:
Бошқарув ҳуқуқини тортиб олиш: Лига ва мустақил экспертлар доирасида клуб эгаларининг (City Football Group раҳбарияти) «Манчестер Сити» бошқаруви ва фаолиятида иштирок этишига умрбод ёки узоқ муддатли вето қўйиш эҳтимоли муҳокама қилинмоқда;
Халқаро инқироз: Бу қарор клуб акциядорлари ва молиявий оқимларига тузатиб бўлмас зарба бериши ҳамда жамоа юлдузлари ва мураббийлар штабининг оммавий равишда тарқаб кетишига олиб келиши мумкин.
Қатъий инкор ва сўнгги умид — апелляция
«Манчестер Сити» раҳбарияти эса барча айбловларни изчил равишда рад этиб келмоқда. Клуб юристлари мустақил комиссиянинг айблов хулосаларини асоссиз деб ҳисоблаб, жамоанинг тўлиқ оқланишига эришиш учун барча қонуний воситаларни ишга солган.
Айни пайтда кўриб чиқилаётган апелляция жараёни нафақат «Манчестер Сити»нинг келажагини, балки бутун Англия Премьер-лигасининг молиявий сиёсати ва адолат мезонларини белгилаб берувчи ҳал қилувчи жангга айланмоқда.
Изоҳлар 0
…