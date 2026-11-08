“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)

·75·Спорт
“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 10-турида «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингем Форест»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлганига қарамай, ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учрашувдаги энг яхши футболчи деб топилди.
  • Flashscore.com статистик портали 22 ёшли ҳимоячининг ҳаракатларини 7,4 балл билан баҳолади, бу «шаҳарликлар» сафидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.

Англия Премьер-лигасининг 10-турида «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингем Форест»га қарши баҳс олиб бориб, кутилмаганда 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ «шаҳарликлар»нинг омадсиз кечган ушбу ўйини ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учун шахсий фаолиятидаги яна бир муҳим тарихий босқичга айланди.

22 ёшли ҳамюртимиз бошланғич таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва жамоаси мағлубиятга учраганига қарамай, нуфузли Flashscore.com статистик портали томонидан учрашувдаги энг яхши «Сити» футболчиси деб топилди.

Flashscore таҳлили: 7,4 балл ва жамоадаги мутлақ рекорд

Статистик платформа экспертлари ўзбекистонлик иқтидор соҳибининг маҳоратини юқори баҳолади:

  • Энг юқори баҳо — 7,4: Flashscore экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг ҳаракатларига 7,4 балл қўйди. Бу кўрсаткич мазкур учрашувда «Манчестер Сити» сафида майдонга тушган барча футболчилар орасида энг юқори натижа бўлди;

  • Икки позициядаги маҳорат: Мураббийлар штаби кўрсатмаси билан учрашувни ўнг қанот ҳимоячиси сифатида бошлаган Ҳусанов, танаффусдаги тактик ўзгаришлардан сўнг ўзининг қадрдон позицияси — мудофаа марказига қайтди ва бутун ўйин давомида рақиб ҳужумчиларига қарши мардонавор курашди.

Ноттингҳэмдаги тўқнашув хроникаси

Энцо Мареска шогирдлари учун ўйин дастлабки дақиқалардан бошлаб оғир кечди:

  • Делапнинг дубли ва Кунядан гол: «Ўрмончилар» сафида Куня 6-дақиқадаёқ ҳисобни очган бўлса, Лиам Делап 18 ва 73-дақиқаларда дарвозани ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди;

  • Шеркидан жавоб тўпи: «Сити» сафида ягона голга 52-дақиқада Райан Шерки муаллифлик қилди, аммо бу жамоани мағлубиятдан қутқариб қолишга етмади.

Турнир жадвали ва навбатдаги баҳс

Ушбу мағлубиятдан кейин «Манчестер Сити»нинг чемпионлик пойгасидаги вазияти мураккаблашди:

  • Пешқадамдан 6 очколик фарқ: 10 та турдан сўнг 21 очко жамғарган «шаҳарликлар» мусобақа жадвалининг 2-поғонасида бормоқда ва пешқадам «Арсенал»дан 6 очкога ортда қолмоқда;

  • Кейинги беллашув: Абдуқодир Ҳусанов жамоаси АПЛ доирасидаги навбатдаги учрашувни 21 ноябрь куни «Фулхэм»га қарши ўтказади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!Кеча 22:03Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!28 сентябр 08:23Мареска шогирдлари қоқилган баҳсда Ҳусановнинг ҳаракатлари қандай бўлди? (видео)Мареска шогирдлари қоқилган баҳсда Ҳусановнинг ҳаракатлари қандай бўлди? (видео)Бугун 08:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди