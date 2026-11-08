“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 10-турида «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингем Форест»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлганига қарамай, ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учрашувдаги энг яхши футболчи деб топилди.
- Flashscore.com статистик портали 22 ёшли ҳимоячининг ҳаракатларини 7,4 балл билан баҳолади, бу «шаҳарликлар» сафидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.
Англия Премьер-лигасининг 10-турида «Манчестер Сити» сафарда «Ноттингем Форест»га қарши баҳс олиб бориб, кутилмаганда 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ «шаҳарликлар»нинг омадсиз кечган ушбу ўйини ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учун шахсий фаолиятидаги яна бир муҳим тарихий босқичга айланди.
22 ёшли ҳамюртимиз бошланғич таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва жамоаси мағлубиятга учраганига қарамай, нуфузли Flashscore.com статистик портали томонидан учрашувдаги энг яхши «Сити» футболчиси деб топилди.
Flashscore таҳлили: 7,4 балл ва жамоадаги мутлақ рекорд
Статистик платформа экспертлари ўзбекистонлик иқтидор соҳибининг маҳоратини юқори баҳолади:
Энг юқори баҳо — 7,4: Flashscore экспертлари Абдуқодир Ҳусановнинг ҳаракатларига 7,4 балл қўйди. Бу кўрсаткич мазкур учрашувда «Манчестер Сити» сафида майдонга тушган барча футболчилар орасида энг юқори натижа бўлди;
Икки позициядаги маҳорат: Мураббийлар штаби кўрсатмаси билан учрашувни ўнг қанот ҳимоячиси сифатида бошлаган Ҳусанов, танаффусдаги тактик ўзгаришлардан сўнг ўзининг қадрдон позицияси — мудофаа марказига қайтди ва бутун ўйин давомида рақиб ҳужумчиларига қарши мардонавор курашди.
Ноттингҳэмдаги тўқнашув хроникаси
Энцо Мареска шогирдлари учун ўйин дастлабки дақиқалардан бошлаб оғир кечди:
Делапнинг дубли ва Кунядан гол: «Ўрмончилар» сафида Куня 6-дақиқадаёқ ҳисобни очган бўлса, Лиам Делап 18 ва 73-дақиқаларда дарвозани ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди;
Шеркидан жавоб тўпи: «Сити» сафида ягона голга 52-дақиқада Райан Шерки муаллифлик қилди, аммо бу жамоани мағлубиятдан қутқариб қолишга етмади.
Турнир жадвали ва навбатдаги баҳс
Ушбу мағлубиятдан кейин «Манчестер Сити»нинг чемпионлик пойгасидаги вазияти мураккаблашди:
Пешқадамдан 6 очколик фарқ: 10 та турдан сўнг 21 очко жамғарган «шаҳарликлар» мусобақа жадвалининг 2-поғонасида бормоқда ва пешқадам «Арсенал»дан 6 очкога ортда қолмоқда;
Кейинги беллашув: Абдуқодир Ҳусанов жамоаси АПЛ доирасидаги навбатдаги учрашувни 21 ноябрь куни «Фулхэм»га қарши ўтказади.
Изоҳлар 0
…