Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлари
Криштиану Роналду ва Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш ўртасидаги келишмовчилик юқори нуқтасига етди. Юлдузли ҳужумчининг жамоа лагерини тарк этиши сабабларини машҳур инсайдер Фабрицио Романо маълум қилди.
Манбаларнинг таъкидлашича, 41 ёшли футболчи мураббийнинг ҳаракатларидан қаттиқ хафа бўлган ва буни шахсий хиёнат сифатида қабул қилган.
30 дақиқалик чигалёзди ва бузилган ваъда
Фабрицио Романонинг воқеа тафсилотлари ҳақида айтган сўзларини The Touchline нашри келтирди:
«Криштиану Роналду жуда хафсаласи пир бўлган. У ўзини Жорже Жезуш томонидан хиёнат қилингандай ҳис қилмоқда. Мураббий уни 30 дақиқа давомида қизишишга чиқарди, аммо майдонга туширмади. Роналду Жезуш билан суҳбатлашди, мураббий омма олдида узр сўрашга тайёрлигини айтди, лекин бу ваъдасида турмади. Аксинча, у таркибни фақат ўзи белгилашини таъкидлай бошлади. Айнан шу пайтда улар ўртасидаги муносабат бутунлай бузилди ва Роналду жамоа қароргоҳини тарк этди», — дейди инсайдер.
Навбатдаги қадам кимга боғлиқ?
Романонинг қўшимча қилишича, ҳозирда терма жамоа ичидаги муҳит ниҳоятда таранг. Эндиликда якуний қарорни Роналдунинг ўзи қабул қилиши керак бўлади. Бош мураббий Жорже Жезуш ҳам яқин вақт ичида юз берган ҳолат бўйича омма олдида баёнот бериши кутилмоқда.
Маълумот ўрнида, можаролар қуршовида қолган Португалия терма жамоасини навбатдаги жиддий синов кутмоқда — жамоа 4 октябрь куни ўз майдонида Норвегияга қарши баҳс олиб боради.
Изоҳлар 0
…