Дунёнинг энг қиммат 10 футболчиси маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Трансфермаркт» портали дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини янгилади, бунда Эрлинг Ҳоланд ва Ламин Ямал 220 миллион евро билан биринчи ўринни бўлишиб турибди.
- Килиан Мбаппе 200 миллион евро билан учинчи ўринни эгаллаган бўлса, Майкл Олисе қиймати 180 миллион еврога кўтарилиб, кучли ўнликка кирди.
- Рейтингда «Реал Мадрид» ва «Пари Сен-Жермен» клублари учтадан футболчи билан энг кўп вакил бўлган жамоалар бўлди.
Футболчиларнинг бозор қийматини баҳолашга ихтисослашган «Transfermarkt» портали дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини янгилади. Унга кўра, «Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ва «Барселона» вингери Ламин Ямал биринчи ўринни бўлишиб турибди. Бу ҳақда Goal хабар берди.
Янгиланган рўйхатда ҳар икки футболчининг бозор қиймати 220 миллион евро деб баҳоланган. «Реал Мадрид» ҳужумчиси Килиан Мбаппе эса 200 миллион евро билан учинчи ўринни эгаллаган.
«Transfermarkt» рейтингидаги энг қиммат 10 футболчи:
Ламин Ямал («Барселона») — 220 миллион евро;
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») — 220 миллион евро;
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 миллион евро;
Майкл Олисе («Бавария») — 180 миллион евро;
Жуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 миллион евро;
Педри («Барселона») — 150 миллион евро;
Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен») — 140 миллион евро;
Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен») — 140 миллион евро;
Витинья («Пари Сен-Жермен») — 140 миллион евро;
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 миллион евро.
Рейтингда «Реал Мадрид» ва «Пари Сен-Жермен» клублари учтадан футболчи билан қатнашган. «Барселона»дан икки нафар, «Манчестер Сити» ва «Бавария»дан эса биттадан футболчи кучли ўнликдан жой олган.
Рўйхатдаги эътиборга молик ўзгаришлардан бири Майкл Олисенинг бозор қиймати ошгани бўлди. Франциялик футболчининг баҳоси сўнгги янгиланишда 10 миллион еврога кўтарилиб, 180 миллион еврога етди. 2025 йил октябрь ойида унинг қиймати 130 миллион евро эди.
«Реал Мадрид»нинг бразилиялик ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг бозор қиймати эса 10 миллион еврога пасайиб, 130 миллион еврони ташкил этди. Шунга қарамай, у дунёнинг энг қиммат ўн футболчиси қаторида қолди. Футболчининг қиймати 2024 йилда 200 миллион еврога етган эди.
Қайд этиш жоизки, «Transfermarkt» келтирган суммалар футболчиларнинг тахминий бозор қийматини англатади. Улар клублар ўртасидаги трансферда тўланадиган аниқ сумма эмас.
Изоҳлар 0
…