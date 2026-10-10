Дунёнинг энг қиммат 10 футболчиси маълум бўлди

·43·Спорт
Дунёнинг энг қиммат 10 футболчиси маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Трансфермаркт» портали дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини янгилади, бунда Эрлинг Ҳоланд ва Ламин Ямал 220 миллион евро билан биринчи ўринни бўлишиб турибди.
  • Килиан Мбаппе 200 миллион евро билан учинчи ўринни эгаллаган бўлса, Майкл Олисе қиймати 180 миллион еврога кўтарилиб, кучли ўнликка кирди.
  • Рейтингда «Реал Мадрид» ва «Пари Сен-Жермен» клублари учтадан футболчи билан энг кўп вакил бўлган жамоалар бўлди.

Футболчиларнинг бозор қийматини баҳолашга ихтисослашган «Transfermarkt» портали дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини янгилади. Унга кўра, «Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ва «Барселона» вингери Ламин Ямал биринчи ўринни бўлишиб турибди. Бу ҳақда Goal хабар берди.

Янгиланган рўйхатда ҳар икки футболчининг бозор қиймати 220 миллион евро деб баҳоланган. «Реал Мадрид» ҳужумчиси Килиан Мбаппе эса 200 миллион евро билан учинчи ўринни эгаллаган.

«Transfermarkt» рейтингидаги энг қиммат 10 футболчи:

  1. Ламин Ямал («Барселона») — 220 миллион евро;

  2. Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») — 220 миллион евро;

  3. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 миллион евро;

  4. Майкл Олисе («Бавария») — 180 миллион евро;

  5. Жуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 миллион евро;

  6. Педри («Барселона») — 150 миллион евро;

  7. Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен») — 140 миллион евро;

  8. Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен») — 140 миллион евро;

  9. Витинья («Пари Сен-Жермен») — 140 миллион евро;

  10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 миллион евро.

Рейтингда «Реал Мадрид» ва «Пари Сен-Жермен» клублари учтадан футболчи билан қатнашган. «Барселона»дан икки нафар, «Манчестер Сити» ва «Бавария»дан эса биттадан футболчи кучли ўнликдан жой олган.

Рўйхатдаги эътиборга молик ўзгаришлардан бири Майкл Олисенинг бозор қиймати ошгани бўлди. Франциялик футболчининг баҳоси сўнгги янгиланишда 10 миллион еврога кўтарилиб, 180 миллион еврога етди. 2025 йил октябрь ойида унинг қиймати 130 миллион евро эди.

«Реал Мадрид»нинг бразилиялик ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг бозор қиймати эса 10 миллион еврога пасайиб, 130 миллион еврони ташкил этди. Шунга қарамай, у дунёнинг энг қиммат ўн футболчиси қаторида қолди. Футболчининг қиймати 2024 йилда 200 миллион еврога етган эди.

Қайд этиш жоизки, «Transfermarkt» келтирган суммалар футболчиларнинг тахминий бозор қийматини англатади. Улар клублар ўртасидаги трансферда тўланадиган аниқ сумма эмас.

TransfermarktЭрлинг ҲоландЛамин ЯмалКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?5 октябр 18:41Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....Англия Премьер-лигасида нархи "кескин сакраган" 10 нафар иқтидор.....7 октябр 20:21Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?Transfermarkt’дан шов-шувли рейтинг: Каннаваро Ўзбекистон термасида қанча маош олади?6 октябр 13:28Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Ламин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкинЛамин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкин3 октябр 01:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди