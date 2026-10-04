32 йиллик "қора анъана": «Оқ бўрилар» Сеулда қандай таркиб билан майдонга тушади?

·3·Спорт
32 йиллик "қора анъана": «Оқ бўрилар» Сеулда қандай таркиб билан майдонга тушади?

Ёзда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатидаги мураккаб ва омадсиз иштирокдан сўнг Ўзбекистон ҳамда Жанубий Корея миллий терма жамоалари январда старт оладиган Осиё кубогига жиддий ҳозирлик кўрмоқда. Сеулда ўтказиладиган мазкур ўртоқлик беллашуви ҳар икки жамоа учун қитъа биринчилиги олдидан ҳақиқий куч синови вазифасини ўтайди.

Учрашув арафасида рақиб лагеридаги ички муҳит, Фабио Каннаваронинг тактик юришлари ва тарихий рақамлар бўйича асосий таҳлиллар диққат марказида турибди.

Жанубий Корея: Мураббий билан низо ва беқарор таркиб

Вақтинча бош мураббий Роберто Морено қўл остидаги дастлабки ўртоқлик баҳсида Эквадор устидан йирик (3:0) ғалаба қозонган корейслар кейинги баҳсларда жиддий инқирозга юз тутди. Сўнгги бешта учрашувда атиги битта ғалаба қайд этган мезбонлар Уругвайдан қақшатқич зарба (1:4) қабул қилиб, Венесуэла билан голсиз дуранг (0:0) ўйнади.

Рақиб лагеридаги асосий муаммолар:

  • Ким Мин Жэ билан келишмовчилик: Венесуэла билан ўйинда алмаштирилганидан сўнг жамоа етакчиси Ким Мин Жэнинг ҳаддан ташқари ҳиссиётли муносабати испаниялик мураббий ва юлдузлар ўртасида муаммо борлигидан дарак бермоқда.

  • Кадрлар йўқотиши: Пайк Сенг Хо жароҳат олиб «Бирмингем»га қайтган бўлса, «Мидтъюлланн» ҳужумчиси Чо Ге Сон лагерни тарк этди. Марказий ҳимоячи Ли Ги Хёк эса Осиё ўйинларида қатнашмоқда. Ягона хушхабар — «Порту» ярим ҳимоячиси Хван Ин Бомнинг сафга қайтгани бўлди.

  • Ўзаро ўйинлар тарихи: Жанубий Корея тарихида Ўзбекистонга фақат бир марта — 1994 йилги илк учрашувда имкониятни бой берган. Шундан бери ўтказилган 15 та ўйинда корейслар 11 ғалаба ва 4 дуранг қайд этган. Бироқ жамоаларнинг Сеулдаги сўнгги учрашувидан буён қарийб 10 йил ўтди ва бу даврда ўзбек футболи сезиларли даражада ўсди.

Ўзбекистон: Каннаваронинг ғалабали серияси ва сафардаги қора анъана

Жаҳон чемпионатидаги учта мағлубиятдан иборат дебют ортда қолди. Фабио Каннаваро анча янгиланган таркиб билан мухлисларда катта ишонч уйғотмоқда. Тошкентда кечган сўнгги икки учрашувда «Оқ бўрилар» Эронни 3:1, Сурияни эса 4:1 ҳисобида тор-мор этиб, мундиалдаги омадсизликни унуттирди (ўтказиб юборилган иккала тўп ҳам автогол бўлгани диққатга сазовор).

Жамоамиздаги муҳим тенденциялар:

  • Етакчиларга берилган дам: Сеулдаги қийин сафар олдидан Сурияга қарши баҳсда Элдор Шомуродов, Шерзод Насруллаев, Азизжон Ғаниев ва Достонбек Ҳамдамовга тўлиқ дам берилди. Жароҳатини тугатган асосий дарвозабон Абдувоҳид Неъматов сафга қайтди.

  • Ҳусайн Норчаев бенефиси: Марказий ҳужумчи Эронга битта ва Сурияга иккита тўп киритиб, Шомуродов билан асосий таркиб учун соғлом рақобат яратди.

  • Сафардаги нохуш серия: Ўзбекистоннинг ўз уйидан ташқаридаги сўнгги расмий ғалабаси 2024 йил ноябрида (Лаосда КХДР устидан 1:0) қайд этилган. 2025 ва 2026 йилларда мамлакатдан ташқарида ўтказилган еттита ўйинда термамиз 2 дуранг ва 5 мағлубият қайд этган. Кореядаги баҳс ушбу сафар синдромига нуқта қўйиш учун энг қулай имкониятдир.

Тўқнашувнинг тахминий таркиблари:

  • Жанубий Корея (4-4-2): Ким Сингю — Ли Тхэ Сок, Ким Мин Жэ, Ли Хан Бом, Сол Ён У — Ом Жин Гю, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин — О Хён Гю, Сон Хин Мин.

  • Ўзбекистон (4-3-3): Абдувоҳид Неъматов — Беҳруз Каримов, Абдуқодир Ҳусанов, Жаҳонгир Ўрозов, Шерзод Насруллаев — Одил Ҳамробеков, Азизжон Ғаниев, Акмал Мозговой — Достонбек Ҳамдамов, Аббос Файзуллаев, Элдор Шомуродов.

Сеулдаги беллашув нафақат ФИФА рейтингидаги ўринни яхшилаш, балки Каннаваро шогирдлари учун Осиё кубоги олдидан қитъа фаворитига қарши кучини амалда кўрсатиб қўйиш имконини беради.

Фабио КаннавароЖанубий КореяЎзбекистонОсиё кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиКаннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди2 октябр 07:59Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили24 сентябр 23:01Каннаваро топ рақибни айтмади: Ўзбекистонни кимлар кутмоқда?Каннаваро топ рақибни айтмади: Ўзбекистонни кимлар кутмоқда?6 август 06:51Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!Ўзбекистон миллий жамоаси Жанубий Кореяга қарши майдонга тушади!28 июл 13:27Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?19 август 06:32«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?«Бу ҳақда аввал гапирганман»: Каннаваро Ўзбекистоннинг қайси муаммосини айтди?6 август 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди