32 йиллик "қора анъана": «Оқ бўрилар» Сеулда қандай таркиб билан майдонга тушади?
Ёзда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатидаги мураккаб ва омадсиз иштирокдан сўнг Ўзбекистон ҳамда Жанубий Корея миллий терма жамоалари январда старт оладиган Осиё кубогига жиддий ҳозирлик кўрмоқда. Сеулда ўтказиладиган мазкур ўртоқлик беллашуви ҳар икки жамоа учун қитъа биринчилиги олдидан ҳақиқий куч синови вазифасини ўтайди.
Учрашув арафасида рақиб лагеридаги ички муҳит, Фабио Каннаваронинг тактик юришлари ва тарихий рақамлар бўйича асосий таҳлиллар диққат марказида турибди.
Жанубий Корея: Мураббий билан низо ва беқарор таркиб
Вақтинча бош мураббий Роберто Морено қўл остидаги дастлабки ўртоқлик баҳсида Эквадор устидан йирик (3:0) ғалаба қозонган корейслар кейинги баҳсларда жиддий инқирозга юз тутди. Сўнгги бешта учрашувда атиги битта ғалаба қайд этган мезбонлар Уругвайдан қақшатқич зарба (1:4) қабул қилиб, Венесуэла билан голсиз дуранг (0:0) ўйнади.
Рақиб лагеридаги асосий муаммолар:
Ким Мин Жэ билан келишмовчилик: Венесуэла билан ўйинда алмаштирилганидан сўнг жамоа етакчиси Ким Мин Жэнинг ҳаддан ташқари ҳиссиётли муносабати испаниялик мураббий ва юлдузлар ўртасида муаммо борлигидан дарак бермоқда.
Кадрлар йўқотиши: Пайк Сенг Хо жароҳат олиб «Бирмингем»га қайтган бўлса, «Мидтъюлланн» ҳужумчиси Чо Ге Сон лагерни тарк этди. Марказий ҳимоячи Ли Ги Хёк эса Осиё ўйинларида қатнашмоқда. Ягона хушхабар — «Порту» ярим ҳимоячиси Хван Ин Бомнинг сафга қайтгани бўлди.
Ўзаро ўйинлар тарихи: Жанубий Корея тарихида Ўзбекистонга фақат бир марта — 1994 йилги илк учрашувда имкониятни бой берган. Шундан бери ўтказилган 15 та ўйинда корейслар 11 ғалаба ва 4 дуранг қайд этган. Бироқ жамоаларнинг Сеулдаги сўнгги учрашувидан буён қарийб 10 йил ўтди ва бу даврда ўзбек футболи сезиларли даражада ўсди.
Ўзбекистон: Каннаваронинг ғалабали серияси ва сафардаги қора анъана
Жаҳон чемпионатидаги учта мағлубиятдан иборат дебют ортда қолди. Фабио Каннаваро анча янгиланган таркиб билан мухлисларда катта ишонч уйғотмоқда. Тошкентда кечган сўнгги икки учрашувда «Оқ бўрилар» Эронни 3:1, Сурияни эса 4:1 ҳисобида тор-мор этиб, мундиалдаги омадсизликни унуттирди (ўтказиб юборилган иккала тўп ҳам автогол бўлгани диққатга сазовор).
Жамоамиздаги муҳим тенденциялар:
Етакчиларга берилган дам: Сеулдаги қийин сафар олдидан Сурияга қарши баҳсда Элдор Шомуродов, Шерзод Насруллаев, Азизжон Ғаниев ва Достонбек Ҳамдамовга тўлиқ дам берилди. Жароҳатини тугатган асосий дарвозабон Абдувоҳид Неъматов сафга қайтди.
Ҳусайн Норчаев бенефиси: Марказий ҳужумчи Эронга битта ва Сурияга иккита тўп киритиб, Шомуродов билан асосий таркиб учун соғлом рақобат яратди.
Сафардаги нохуш серия: Ўзбекистоннинг ўз уйидан ташқаридаги сўнгги расмий ғалабаси 2024 йил ноябрида (Лаосда КХДР устидан 1:0) қайд этилган. 2025 ва 2026 йилларда мамлакатдан ташқарида ўтказилган еттита ўйинда термамиз 2 дуранг ва 5 мағлубият қайд этган. Кореядаги баҳс ушбу сафар синдромига нуқта қўйиш учун энг қулай имкониятдир.
Тўқнашувнинг тахминий таркиблари:
Жанубий Корея (4-4-2): Ким Сингю — Ли Тхэ Сок, Ким Мин Жэ, Ли Хан Бом, Сол Ён У — Ом Жин Гю, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин — О Хён Гю, Сон Хин Мин.
Ўзбекистон (4-3-3): Абдувоҳид Неъматов — Беҳруз Каримов, Абдуқодир Ҳусанов, Жаҳонгир Ўрозов, Шерзод Насруллаев — Одил Ҳамробеков, Азизжон Ғаниев, Акмал Мозговой — Достонбек Ҳамдамов, Аббос Файзуллаев, Элдор Шомуродов.
Сеулдаги беллашув нафақат ФИФА рейтингидаги ўринни яхшилаш, балки Каннаваро шогирдлари учун Осиё кубоги олдидан қитъа фаворитига қарши кучини амалда кўрсатиб қўйиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…