Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг "Реал" клубида бош мураббий Жозе Моуриню ҳамда Килиан Мбаппе ўртасида ички кескинлик юзага келди.
- Мураббийлар штаби франсуз юлдузининг спорт режими ва майдондан ташқаридаги хатти-ҳаракатларидан хавотирга тушган.
- Жозе Моуриню Мбаппени масъулияцизлик ва интизомсизликда айблаб, оммавий ахборот олдида ҳимоя қилишини, аммо клуб ичида бундай бўлмаслигини қатъий билдирган.
Мадриднинг «Реал» клуби лагерида бош мураббий Жозе Моуринью ҳамда жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе ўртасида юзага келган ички муҳит кескинлашди. Франция миллий терма жамоасидаги жароҳати ортидан Мадридга қайтган форвард ва португалиялик тажрибали мутахассис ўртасида ёпиқ эшиклар ортида жуда жиддий, кескин яккама-якка суҳбат бўлиб ўтди.
Испаниянинг нуфузли манбалари тарқатган маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» мураббийлар штаби француз юлдузининг спорт режими ва майдондан ташқаридаги хатти-ҳаракатларидан жиддий хавотирга тушган.
Можаронинг бошланиши: Терма жамоадаги баҳс ва жароҳат
Франция терма жамоаси сафида УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Туркияга қарши кечган дастлабки баҳсдан сўнг воқеалар ривожи кескин тус олди:
Жамоа ихтиёрини тарк этиш: Мбаппе учрашув давомида олган жароҳати сабабли миллий жамоа ихтиёрини эрта тарк этди ва тикланиш жараёни учун Мадридга қайтди;
Клуб норозилиги: «Реал» раҳбарияти ҳамда мураббийлар штабига футболчининг тикланиш жараёнига жиддий ёндашмаётгани, тиббий режим талабларини тўлиқ бажармаётгани ва майдондан ташқаридаги нопрофессионал хулқ-атвори маъқул келмади.
Ёпиқ эшиклар ортидаги суҳбат: «Матбуотда сени ҳимоя қиламан, лекин...»
Madrid Universal нашри таниқли El Chiringuito кўрсатувига таянган ҳолда клуб ичкарисида бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотларини ошкор қилди:
Очиқ норозилик: Жозе Моуринью Мбаппени қабулига чақириб, унинг масъулиятсизлиги ва интизомсизлиги борасидаги қаттиқ эътирозларини очиқ-ойдин юзига айтган;
Қатъий огоҳлантириш: Португалиялик «The Special One» юлдуз ҳужумчига ўз талабларини муросасиз оҳангда билдириб: «Оммавий ахборот олдида сени ҳимоя қиламан, лекин бу ерда – йўқ», дея якуний нуқтани қўйган.
Синовли палла: «Вильярреал»га қарши муҳим баҳс
Ички келишмовчиликлар фонида мадридликларни Ла Лигада жиддий синов кутмоқда:
8-тур учрашуви: «Реал» 10 октябрь куни Испания чемпионатининг саккизинчи тури доирасида ўз майдонида хавфли рақиблардан бири — «Вильярреал» клубини қабул қилади;
Мбаппенинг ҳолати: Ушбу учрашув олдидан Килиан Мбаппенинг қайдномага киритилиши ва жамоадаги муҳит қандай бўлиши жаҳон футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди.
Моуриньюнинг ушбу қатъий позицияси жамоа манфаати ва интизом ҳар қандай юлдуз мақомидан устун туришини яна бир бор кўрсатди. Француз юлдузининг ушбу танбеҳга қандай муносабат билдириши «Реал»нинг мавсумдаги келаси ўйинларига бевосита таъсир ўтказиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…