Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?

·11·Спорт
Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг "Реал" клубида бош мураббий Жозе Моуриню ҳамда Килиан Мбаппе ўртасида ички кескинлик юзага келди.
  • Мураббийлар штаби франсуз юлдузининг спорт режими ва майдондан ташқаридаги хатти-ҳаракатларидан хавотирга тушган.
  • Жозе Моуриню Мбаппени масъулияцизлик ва интизомсизликда айблаб, оммавий ахборот олдида ҳимоя қилишини, аммо клуб ичида бундай бўлмаслигини қатъий билдирган.

Мадриднинг «Реал» клуби лагерида бош мураббий Жозе Моуринью ҳамда жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе ўртасида юзага келган ички муҳит кескинлашди. Франция миллий терма жамоасидаги жароҳати ортидан Мадридга қайтган форвард ва португалиялик тажрибали мутахассис ўртасида ёпиқ эшиклар ортида жуда жиддий, кескин яккама-якка суҳбат бўлиб ўтди.

Испаниянинг нуфузли манбалари тарқатган маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» мураббийлар штаби француз юлдузининг спорт режими ва майдондан ташқаридаги хатти-ҳаракатларидан жиддий хавотирга тушган.

Можаронинг бошланиши: Терма жамоадаги баҳс ва жароҳат

Франция терма жамоаси сафида УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Туркияга қарши кечган дастлабки баҳсдан сўнг воқеалар ривожи кескин тус олди:

  • Жамоа ихтиёрини тарк этиш: Мбаппе учрашув давомида олган жароҳати сабабли миллий жамоа ихтиёрини эрта тарк этди ва тикланиш жараёни учун Мадридга қайтди;

  • Клуб норозилиги: «Реал» раҳбарияти ҳамда мураббийлар штабига футболчининг тикланиш жараёнига жиддий ёндашмаётгани, тиббий режим талабларини тўлиқ бажармаётгани ва майдондан ташқаридаги нопрофессионал хулқ-атвори маъқул келмади.

Ёпиқ эшиклар ортидаги суҳбат: «Матбуотда сени ҳимоя қиламан, лекин...»

Madrid Universal нашри таниқли El Chiringuito кўрсатувига таянган ҳолда клуб ичкарисида бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотларини ошкор қилди:

  • Очиқ норозилик: Жозе Моуринью Мбаппени қабулига чақириб, унинг масъулиятсизлиги ва интизомсизлиги борасидаги қаттиқ эътирозларини очиқ-ойдин юзига айтган;

  • Қатъий огоҳлантириш: Португалиялик «The Special One» юлдуз ҳужумчига ўз талабларини муросасиз оҳангда билдириб: «Оммавий ахборот олдида сени ҳимоя қиламан, лекин бу ерда – йўқ», дея якуний нуқтани қўйган.

Синовли палла: «Вильярреал»га қарши муҳим баҳс

Ички келишмовчиликлар фонида мадридликларни Ла Лигада жиддий синов кутмоқда:

  • 8-тур учрашуви: «Реал» 10 октябрь куни Испания чемпионатининг саккизинчи тури доирасида ўз майдонида хавфли рақиблардан бири — «Вильярреал» клубини қабул қилади;

  • Мбаппенинг ҳолати: Ушбу учрашув олдидан Килиан Мбаппенинг қайдномага киритилиши ва жамоадаги муҳит қандай бўлиши жаҳон футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди.

Моуриньюнинг ушбу қатъий позицияси жамоа манфаати ва интизом ҳар қандай юлдуз мақомидан устун туришини яна бир бор кўрсатди. Француз юлдузининг ушбу танбеҳга қандай муносабат билдириши «Реал»нинг мавсумдаги келаси ўйинларига бевосита таъсир ўтказиши шубҳасиз.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеТерма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди13 сентябр 03:54Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди12 сентябр 15:12Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтарди9 сентябр 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?