Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда

·38·Спорт
Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе тиззасидан олган жароҳати сабабли Villarrealга қарши ўйинни ўтказиб юбориши мумкин.
  • Мураббий Жоззе Моуринью футболчининг тўлиқ соғайишини таъминлаш учун таваккал қилмасликка қарор қилди.
  • Мбаппе жорий мавсумда 7 та гол ва 2 та голли узатма билан жамоанинг асосий тўпурарига айланган эди.
  • Клуб тиббиёт ходимлари Мбаппе тўқималарида тўлиқ тикланиш кузатилмагунча уни расмий ўйинларга қўймасликка қарор қилган.

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе тиззасидан олган жароҳати сабабли бир муддат яшил майдондан четда қолиши мумкин. Жамоа бош мураббий Жоззе Моуринью франциялик юлдузнинг тўлиқ соғайиб олишини таъминлаш учун таваккал қилмасликка қарор қилди ва унинг майдонга қайтишини кечиктириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, жорий мавсум бошланишидан буён фантастик ўйин намойиш этиб келаётган Килиан Мбаппе Ла Лиганинг ўтган учрашувларида ўзини кўрсатишга улгурди. У ўз ҳисобига 7 та гол ва 2 та голли узатмани ёздириб қўйиб, жамоанинг асосий тўпурарига айланди. Бироқ унинг бу ажойиб серияси терма жамоалар сафидаги танаффуз вақтида тўхтатиб қўйилди.

Франция терма жамоаси сафида Туркияга қарши кечган қийин ўйинда ғалаба тўпини киритган ҳужумчи тиззасидан жароҳат олиб, миллий жамоа лагерини эрта тарк этишга мажбур бўлганди. Шундан сўнг у дарҳол Мадридга қайтиб, клуб тиббиёт ходимлари назорати остида реабилитация дастурини бошлаб юборди.

Эҳтиёткорона ёндашув ва даволаниш жараёни

Дастлабки тиббий прогнозлар унинг тикланиши учун бир-икки ҳафта етарли бўлишини кўрсатиб, мухлисларга умидсизлик туғдирмаган эди. Шунга қарамай, бош мураббий Жоззе Моуринью ўз етакчисини тезроқ майдонга тушириб, жароҳатни янада оғирлаштириб юборишдан эҳтиёт бўлмоқда. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали мутахассис футболчини 10-октабр куни Villarrealга қарши ўтказиладиган лига ўйинида дам олдиришни жиддий режалаштирмоқда.

Клуб тиббиёт штаби Килиан Мбаппе тўқималарида тўлиқ тикланиш кузатилмагунча ва у ўзини ноқулай ҳис қилмайдиган даражага етмагунча уни расмий ўйинларга қўймасликка қатъий қарор қилган. Мураббийлар штаби футболчининг тезлиги ва ҳужумдаги ўткирлигини мавсумдаги энг асосий ва принципиал тўқнашувларга асраб қолишни устувор вазифа деб билмоқда.

Барселона билан асосий тўқнашув

Барча эътибор 25-октабр куни ўз майдонида асосий рақиб – Барселонага қарши кечадиган машҳур Эль Класико учрашувига қаратилган. Моуринью ушбу ўта масъулиятли баҳсда ўзининг асосий ҳужум қуроли энг юқори даражада тайёр бўлишини таъминлашни истамоқда.

Мураббийлар штаби фикрича, унчалик хавфли бўлмаган рақибларга қарши ўйинларда хавфга қўл уришнинг ҳожати йўқ. Шу тариқа, Килиан Мбаппенинг тезроқ сафга қайтишидан кўра, мавсумнинг ҳал қилувчи паллаида тўлиқ тайёр ҳолда майдонга тушиши клуб учун энг муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридЖозе МоуриньюЭль КласикоЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этди13 сентябр 03:54Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди12 сентябр 15:12Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозонди31 август 09:50Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирдиКилиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирди27 август 09:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди