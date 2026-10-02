Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе тиззасидан олган жароҳати сабабли Villarrealга қарши ўйинни ўтказиб юбориши мумкин.
- Мураббий Жоззе Моуринью футболчининг тўлиқ соғайишини таъминлаш учун таваккал қилмасликка қарор қилди.
- Мбаппе жорий мавсумда 7 та гол ва 2 та голли узатма билан жамоанинг асосий тўпурарига айланган эди.
- Клуб тиббиёт ходимлари Мбаппе тўқималарида тўлиқ тикланиш кузатилмагунча уни расмий ўйинларга қўймасликка қарор қилган.
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе тиззасидан олган жароҳати сабабли бир муддат яшил майдондан четда қолиши мумкин. Жамоа бош мураббий Жоззе Моуринью франциялик юлдузнинг тўлиқ соғайиб олишини таъминлаш учун таваккал қилмасликка қарор қилди ва унинг майдонга қайтишини кечиктириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, жорий мавсум бошланишидан буён фантастик ўйин намойиш этиб келаётган Килиан Мбаппе Ла Лиганинг ўтган учрашувларида ўзини кўрсатишга улгурди. У ўз ҳисобига 7 та гол ва 2 та голли узатмани ёздириб қўйиб, жамоанинг асосий тўпурарига айланди. Бироқ унинг бу ажойиб серияси терма жамоалар сафидаги танаффуз вақтида тўхтатиб қўйилди.
Франция терма жамоаси сафида Туркияга қарши кечган қийин ўйинда ғалаба тўпини киритган ҳужумчи тиззасидан жароҳат олиб, миллий жамоа лагерини эрта тарк этишга мажбур бўлганди. Шундан сўнг у дарҳол Мадридга қайтиб, клуб тиббиёт ходимлари назорати остида реабилитация дастурини бошлаб юборди.
Эҳтиёткорона ёндашув ва даволаниш жараёниДастлабки тиббий прогнозлар унинг тикланиши учун бир-икки ҳафта етарли бўлишини кўрсатиб, мухлисларга умидсизлик туғдирмаган эди. Шунга қарамай, бош мураббий Жоззе Моуринью ўз етакчисини тезроқ майдонга тушириб, жароҳатни янада оғирлаштириб юборишдан эҳтиёт бўлмоқда. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали мутахассис футболчини 10-октабр куни Villarrealга қарши ўтказиладиган лига ўйинида дам олдиришни жиддий режалаштирмоқда.
Клуб тиббиёт штаби Килиан Мбаппе тўқималарида тўлиқ тикланиш кузатилмагунча ва у ўзини ноқулай ҳис қилмайдиган даражага етмагунча уни расмий ўйинларга қўймасликка қатъий қарор қилган. Мураббийлар штаби футболчининг тезлиги ва ҳужумдаги ўткирлигини мавсумдаги энг асосий ва принципиал тўқнашувларга асраб қолишни устувор вазифа деб билмоқда.
Барселона билан асосий тўқнашувБарча эътибор 25-октабр куни ўз майдонида асосий рақиб – Барселонага қарши кечадиган машҳур Эль Класико учрашувига қаратилган. Моуринью ушбу ўта масъулиятли баҳсда ўзининг асосий ҳужум қуроли энг юқори даражада тайёр бўлишини таъминлашни истамоқда.
Мураббийлар штаби фикрича, унчалик хавфли бўлмаган рақибларга қарши ўйинларда хавфга қўл уришнинг ҳожати йўқ. Шу тариқа, Килиан Мбаппенинг тезроқ сафга қайтишидан кўра, мавсумнинг ҳал қилувчи паллаида тўлиқ тайёр ҳолда майдонга тушиши клуб учун энг муҳим стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…