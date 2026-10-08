Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Гари Линекер Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасини тарк этишини ачинарли ҳолат деб атади ва унинг фаолиятини азалий рақиби Лионель Месси каби шараф билан якунлашга ҳақли эканини таъкидлади.
- Линекернинг фикрича, Месси билан солиштирганда, Роналдунинг бундай можаро билан хайрлашуви муносиб эмас.
- Унинг сўзларига кўра, келажакда Роналдунинг буюклиги эсланади, аммо ҳозирги можаро унут бўлади.
Португалия миллий терма жамоаси сафида юз берган кутилмаган можаро ва жамоа сардори Криштиану Роналдунинг лагерни тарк этиши жаҳон футболида қизғин баҳсларни давом эттирмоқда. 41 ёшли афсонавий ҳужумчининг бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган келишмовчилик сабабли терма жамоа ихтиёридан чиқиб кетиши кўплаб таниқли экспертлар томонидан хавотир билан кутиб олинди.
Англия миллий терма жамоасининг собиқ сардори ва таниқли эксперт Гари Линекер ушбу вазиятга ўз муносабатини билдириб, Криштиану Роналду ўз фаолиятини бундай кайфиятда эмас, балки азалий рақиби Лионель Месси каби шараф билан якунлашга ҳақли эканини таъкидлади.
Мураббий билан келишмовчилик: Роналду нега жамоани тарк этди?
Португалия термасидаги муҳитнинг кескинлашуви бутун футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди:
Ички низо: 41 ёшли форвард ва терма жамоа устози Жорже Жезуш ўртасида тактик ёндашув ҳамда асосий таркиб бўйича очиқ фикр тафовути юзага келган;
Кескин қарор: Ўзаро зиддият ортидан Роналду йиғинни муддатидан олдин тарк этиб, миллий жамоа базасидан чиқиб кетган;
Афсонанинг сўнгги қадамлари: Буюк футболчининг халқаро майдондаги фаолияти можаро ва тушунмовчиликлар соясида қолиб кетиш хавфи остида қолмоқда.
«Беш-ўн йилдан кейин унут бўлади»: Линекернинг самимий эътирофи
Sky Sports News телеканалига берган интервюсида Гари Линекер юлдуз футболчининг бундай тарзда кетишидан афсусда эканини яширмади:
Буюкликнинг қадри: «Бу бироз ачинарли ҳолат, чунки у чиндан ҳам ажойиб ва тенгсиз футболчи бўлган. Охир-оқибат, беш ёки ўн йил ўтгач, бугунги можарони ҳеч ким эсламайди. Биз фақат унинг нақадар буюк ўйинчи бўлганини хотирлаймиз», — дейди Линекер;
Муносиб якун лозимлиги: Англиялик мутахассис ўз даврининг икки буюк намояндаси ҳар қандай мунозаралардан холи, юқори эҳтиром билан майдонни тарк этиши кераклигини уқтирди.
Мессининг бенуқсон видолашуви — ҳавас қиларли намуна
Линекер Роналдунинг ҳолатини таҳлил қилар экан, яқиндагина халқаро фаолиятини якунлаган Лионель Мессини мисол қилиб келтирди:
Триумф билан якунланган йўл: Месси 7 октябрь куни Бенин терма жамоасига қарши ўйинда Аргентина либосидаги сўнгги баҳсини ўтказди;
Бенефис даражасидаги ўйин: Аргентинанинг 3:0 ҳисобидаги ғалабаси билан тугаган учрашувда Месси 1 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди ва трибуналарнинг гулдурос олқишлари остида миллий жамоа билан хайрлашди;
Лойиқ эҳтиром: «Агар Мессининг Аргентина билан хайрлашувига қарасак, у ниҳоятда гўзал ва таъсирли бўлди. Менимча, Криштиану ҳам худди шундай чиройли хайрлашувга лойиқ», — дея таъкидлади Гари Линекер.
Замонавий футболнинг бутун бир даврини ўз номи билан ёзган икки даҳодан бири майдон билан байрамона хайрлашган бир пайтда, иккинчисининг ички низолар гирдобида қолиши кўплаб мухлисларда эътироз ва қайғу уйғотмоқда. Криштианунинг миллий жамоадаги кейинги тақдири ҳали ҳам очиқ қолмоқда.
Изоҳлар 0
…