Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?

·54·Спорт
Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Гари Линекер Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасини тарк этишини ачинарли ҳолат деб атади ва унинг фаолиятини азалий рақиби Лионель Месси каби шараф билан якунлашга ҳақли эканини таъкидлади.
  • Линекернинг фикрича, Месси билан солиштирганда, Роналдунинг бундай можаро билан хайрлашуви муносиб эмас.
  • Унинг сўзларига кўра, келажакда Роналдунинг буюклиги эсланади, аммо ҳозирги можаро унут бўлади.

Португалия миллий терма жамоаси сафида юз берган кутилмаган можаро ва жамоа сардори Криштиану Роналдунинг лагерни тарк этиши жаҳон футболида қизғин баҳсларни давом эттирмоқда. 41 ёшли афсонавий ҳужумчининг бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган келишмовчилик сабабли терма жамоа ихтиёридан чиқиб кетиши кўплаб таниқли экспертлар томонидан хавотир билан кутиб олинди.

Англия миллий терма жамоасининг собиқ сардори ва таниқли эксперт Гари Линекер ушбу вазиятга ўз муносабатини билдириб, Криштиану Роналду ўз фаолиятини бундай кайфиятда эмас, балки азалий рақиби Лионель Месси каби шараф билан якунлашга ҳақли эканини таъкидлади.

Мураббий билан келишмовчилик: Роналду нега жамоани тарк этди?

Португалия термасидаги муҳитнинг кескинлашуви бутун футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди:

  • Ички низо: 41 ёшли форвард ва терма жамоа устози Жорже Жезуш ўртасида тактик ёндашув ҳамда асосий таркиб бўйича очиқ фикр тафовути юзага келган;

  • Кескин қарор: Ўзаро зиддият ортидан Роналду йиғинни муддатидан олдин тарк этиб, миллий жамоа базасидан чиқиб кетган;

  • Афсонанинг сўнгги қадамлари: Буюк футболчининг халқаро майдондаги фаолияти можаро ва тушунмовчиликлар соясида қолиб кетиш хавфи остида қолмоқда.

«Беш-ўн йилдан кейин унут бўлади»: Линекернинг самимий эътирофи

Sky Sports News телеканалига берган интервюсида Гари Линекер юлдуз футболчининг бундай тарзда кетишидан афсусда эканини яширмади:

  • Буюкликнинг қадри: «Бу бироз ачинарли ҳолат, чунки у чиндан ҳам ажойиб ва тенгсиз футболчи бўлган. Охир-оқибат, беш ёки ўн йил ўтгач, бугунги можарони ҳеч ким эсламайди. Биз фақат унинг нақадар буюк ўйинчи бўлганини хотирлаймиз», — дейди Линекер;

  • Муносиб якун лозимлиги: Англиялик мутахассис ўз даврининг икки буюк намояндаси ҳар қандай мунозаралардан холи, юқори эҳтиром билан майдонни тарк этиши кераклигини уқтирди.

Мессининг бенуқсон видолашуви — ҳавас қиларли намуна

Линекер Роналдунинг ҳолатини таҳлил қилар экан, яқиндагина халқаро фаолиятини якунлаган Лионель Мессини мисол қилиб келтирди:

  • Триумф билан якунланган йўл: Месси 7 октябрь куни Бенин терма жамоасига қарши ўйинда Аргентина либосидаги сўнгги баҳсини ўтказди;

  • Бенефис даражасидаги ўйин: Аргентинанинг 3:0 ҳисобидаги ғалабаси билан тугаган учрашувда Месси 1 та гол уриб, 2 та голли узатмага муаллифлик қилди ва трибуналарнинг гулдурос олқишлари остида миллий жамоа билан хайрлашди;

  • Лойиқ эҳтиром: «Агар Мессининг Аргентина билан хайрлашувига қарасак, у ниҳоятда гўзал ва таъсирли бўлди. Менимча, Криштиану ҳам худди шундай чиройли хайрлашувга лойиқ», — дея таъкидлади Гари Линекер.

Замонавий футболнинг бутун бир даврини ўз номи билан ёзган икки даҳодан бири майдон билан байрамона хайрлашган бир пайтда, иккинчисининг ички низолар гирдобида қолиши кўплаб мухлисларда эътироз ва қайғу уйғотмоқда. Криштианунинг миллий жамоадаги кейинги тақдири ҳали ҳам очиқ қолмоқда.

Криштиану РоналдуЛионель МессиПортугалия миллий терма жамоасиЖорже Жезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиБугун 18:43Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Бугун 08:40«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди4 октябр 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?