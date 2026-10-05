Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади

·44·Спорт
Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиану Роналду билан боғлиқ узр сўраш ҳақидаги миш-мишларни рад этиб, жамоа қарорлари учун тўлиқ жавобгар эканини билдирди.
  • Жезушнинг таъкидлашича, асосий муаммо футболчининг қизиб олиш машқларини бажариш тартиби билан боғлиқ бўлган ва у бу ҳодиса учун масъулиятни ўз зиммасига олади.
  • Криштиану Роналду Данияга қарши ўйин олдидан норозилик сифатида терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этган эди.

Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий Жорже Жезуш ҳамда жамоа сардори Криштиану Роналду ўртасидаги кескин муносабатлар янги босқичга чиқди. Португалиянинг машҳур Record нашрига интервью берган тажрибали мутахассис юлдуз ҳужумчидан узр сўраш ҳақидаги барча миш-мишларни қатъиян рад этиб, жамоадаги қарорлар учун тўлиқ жавобгар эканини билдирди.

Аввалроқ ижтимоий тармоқлар ва қатор нашрларда мураббий Роналду билан муносабатларни юмшатиш учун ундан кечирим сўраши кераклиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Жезуш бу борада принципиал позицияда қолди.

«Буларнинг бари ёлғон: Нима учун ва кимдан узр сўрашим керак?»

Жорже Жезуш матбуотда тарқалаётган хабарларни инкор этар экан, воқеалар ривожига қуйидагича изоҳ берди:

«Мен ҳеч кимдан узр сўрамайман! Бутун воқеага сабаб бўлган асосий муаммо — футболчининг қизиб олиш (разминка) машқларини бажариш тартиби билан боғлиқ эди.

Мураббий сифатида ушбу қарор ва содир бўлган ҳодиса учун бутун масъулиятни ўз зиммамга оламан. Лекин нима сабабдан узр сўрашим керак экан? Кимдан? Қайси айбим учун? Узр сўрашим ҳақида ёзилаётганларнинг бари ёлғондан иборат!»

Қароргоҳни тарк этиш ва фаолиятни якунлаш хавфи

Эслатиб ўтамиз, ушбу келишмовчилик УЕФА Миллатлар лигаси 3-тури доирасида Данияга қарши сафар учрашуви (4:2) олдидан авж олган эди:

  • Лагердан кетиш: Бош мураббийнинг жамоада ҳеч қандай муаммо йўқлиги ҳақидаги матбуот анжуманидаги сўзларига қарамай, Криштиану Роналду норозилик сифатида Копенҳагендаги миллий терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этган;

  • Кариерани якунлаш миш-мишлари: Португалия ОАВлари ушбу воқеадан сўнг 41 ёшли афсонавий ҳужумчи миллий терма жамоадаги фаолиятини бутунлай якунлаш ҳақида жиддий ўйлаётганини хабар қилди.

Роналдусиз икки ғалаба ва ноябрь ойидаги ярашув режаси

Криштианунинг йўқлигига қарамай, Жорже Жезуш шогирдлари турнирдаги муҳим вазифани бажармоқда: португалияликлар дастлаб Данияни 4:2, сўнгра 4-турда Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегияни 2:1 ҳисобида таслим этиб, гуруҳда 100 фоизлик натижа билан пешқадамлик қилмоқда.

Шунга қарамай, Португалия футбол федерацияси ва мураббийлар штаби афсонавий сардор билан муносабатларни бутунлай узиб қўйиш ниятида эмас:

  • Ярашув мулоқоти: Маълумотларга кўра, Жорже Жезуш босимлар бироз босилгач, яқин кунларда Роналду билан юзма-юз ярашув учрашуви ўтказишга розилик берган;

  • Ноябрдаги таркиб: Мутахассис тушунмовчиликлар бартараф этилган тақдирда, Криштиануни Миллатлар лигасининг ноябрь ойида бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи учрашувлари учун терма жамоа қайдномасига қайтаришни режалаштирмоқда.

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиУЕФА Миллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Кеча 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиКеча 01:04«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирдиКеча 21:56Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиБруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиКеча 01:01Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиПортугалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиБугун 07:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди