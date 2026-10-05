Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиану Роналду билан боғлиқ узр сўраш ҳақидаги миш-мишларни рад этиб, жамоа қарорлари учун тўлиқ жавобгар эканини билдирди.
- Жезушнинг таъкидлашича, асосий муаммо футболчининг қизиб олиш машқларини бажариш тартиби билан боғлиқ бўлган ва у бу ҳодиса учун масъулиятни ўз зиммасига олади.
- Криштиану Роналду Данияга қарши ўйин олдидан норозилик сифатида терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этган эди.
Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий Жорже Жезуш ҳамда жамоа сардори Криштиану Роналду ўртасидаги кескин муносабатлар янги босқичга чиқди. Португалиянинг машҳур Record нашрига интервью берган тажрибали мутахассис юлдуз ҳужумчидан узр сўраш ҳақидаги барча миш-мишларни қатъиян рад этиб, жамоадаги қарорлар учун тўлиқ жавобгар эканини билдирди.
Аввалроқ ижтимоий тармоқлар ва қатор нашрларда мураббий Роналду билан муносабатларни юмшатиш учун ундан кечирим сўраши кераклиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Жезуш бу борада принципиал позицияда қолди.
«Буларнинг бари ёлғон: Нима учун ва кимдан узр сўрашим керак?»
Жорже Жезуш матбуотда тарқалаётган хабарларни инкор этар экан, воқеалар ривожига қуйидагича изоҳ берди:
«Мен ҳеч кимдан узр сўрамайман! Бутун воқеага сабаб бўлган асосий муаммо — футболчининг қизиб олиш (разминка) машқларини бажариш тартиби билан боғлиқ эди.
Мураббий сифатида ушбу қарор ва содир бўлган ҳодиса учун бутун масъулиятни ўз зиммамга оламан. Лекин нима сабабдан узр сўрашим керак экан? Кимдан? Қайси айбим учун? Узр сўрашим ҳақида ёзилаётганларнинг бари ёлғондан иборат!»
Қароргоҳни тарк этиш ва фаолиятни якунлаш хавфи
Эслатиб ўтамиз, ушбу келишмовчилик УЕФА Миллатлар лигаси 3-тури доирасида Данияга қарши сафар учрашуви (4:2) олдидан авж олган эди:
Лагердан кетиш: Бош мураббийнинг жамоада ҳеч қандай муаммо йўқлиги ҳақидаги матбуот анжуманидаги сўзларига қарамай, Криштиану Роналду норозилик сифатида Копенҳагендаги миллий терма жамоа лагерини муддатидан олдин тарк этган;
Кариерани якунлаш миш-мишлари: Португалия ОАВлари ушбу воқеадан сўнг 41 ёшли афсонавий ҳужумчи миллий терма жамоадаги фаолиятини бутунлай якунлаш ҳақида жиддий ўйлаётганини хабар қилди.
Роналдусиз икки ғалаба ва ноябрь ойидаги ярашув режаси
Криштианунинг йўқлигига қарамай, Жорже Жезуш шогирдлари турнирдаги муҳим вазифани бажармоқда: португалияликлар дастлаб Данияни 4:2, сўнгра 4-турда Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегияни 2:1 ҳисобида таслим этиб, гуруҳда 100 фоизлик натижа билан пешқадамлик қилмоқда.
Шунга қарамай, Португалия футбол федерацияси ва мураббийлар штаби афсонавий сардор билан муносабатларни бутунлай узиб қўйиш ниятида эмас:
Ярашув мулоқоти: Маълумотларга кўра, Жорже Жезуш босимлар бироз босилгач, яқин кунларда Роналду билан юзма-юз ярашув учрашуви ўтказишга розилик берган;
Ноябрдаги таркиб: Мутахассис тушунмовчиликлар бартараф этилган тақдирда, Криштиануни Миллатлар лигасининг ноябрь ойида бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи учрашувлари учун терма жамоа қайдномасига қайтаришни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…