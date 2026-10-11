Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...

·23·Спорт
Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ яримҳимоячи Жозе Луиш Видигал, Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олиб, Роналдунинг ўзбошимчалик билан жамоа лагерини тарк этишини қаттиқ танқид қилди.
  • Видигалнинг фикрича, Жезуш ўз ишини бажарган ва Роналду самолётга ўтирганида қилган ишидан афсусланишини ўйлаган.
  • У, шунингдек, Жезушнинг хатони тан олиши билан мураббийни тиз чўктиришга уриниш ўртасида катта фарқ борлигини таъкидлади.

Португалия миллий терма жамоаси атрофида бош мураббий Жорже Жезуш ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ўртасида келиб чиққан кескин зиддият жаҳон футболининг бош муҳокама мавзусига айланди. Мазкур шов-шувли можаро юзасидан терма жамоанинг собиқ яримҳимоячиси Жозе Луиш Видигал ўз фикрларини очиқ баён этиб, мураббийнинг ҳаракатларини тўлиқ оқлади.

Италиянинг нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига берган интервьюсида собиқ футболчи 41 ёшли ҳужумчининг жамоа лагерини ўзбошимчалик билан тарк этишини кескин танқид қилди.

«Мураббий ўз ишини қилди»: Видигалнинг кескин позицияси

Видигал можарода асосий айбни футболчининг ҳис-туйғуларига тўхталиб баҳолади:

  • Қарордан пушаймонлик: «Илтимос, бас қилинг (кулади). Мураббий бажариши керак бўлган ишни қилди. Роналду миллий жамоа қароргоҳидан учиб кетиш учун самолётга ўтирганидаёқ, у қилган ишидан афсусланишини ўйлагандим», — дейди у;

  • «Тиз чўктиришга йўл қўйилмайди»: Криштианунинг расмий баёноти вазиятни юмшата олмаслигини таъкидлаган собиқ футболчи: «Жезуш хато қилганини айтди, аммо хатони тан олиш билан мураббийни тиз чўктиришга уриниш ўртасида катта фарқ бор. Менимча, бундай номақбул ҳолат бошқа ҳеч бир жамоада учрамайди», — дея қўшимча қилди.

Можаро илдизи: Норвегия билан баҳс ва ваъдалар устидаги баҳс

Терма жамоа ичидаги келишмовчилик УЕФА Миллатлар лигаси ўйинида авж олган эди:

  • Майдонга туширилмаган юлдуз: Норвегияга қарши кечган баҳсда (2:1) Жорже Жезуш захирадаги Роналдуни қизиб олишга (разминкага) юборган, бироқ якунда уни ўйинга туширмаган;

  • 30 сентябрдаги исён: Бош мураббий қароридан ғазабланган 41 ёшли форвард 30 сентябрь куни ҳеч кимдан рухсат сўрамасдан терма қароргоҳини тарк этиб кетган;

  • 6 октябрдаги баёнот: Орадан бир ҳафта ўтиб Криштиану ўз хатти-ҳаракатини изоҳловчи баёнот бериб, Жезушни ўз сўзида турмаганликда ва берилган ваъдаларни бузганликда айблаган эди.

Тарихдаги энг буюк тўпурар: Рақамлар ва фактлар

Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоаси сафида узоқ йиллардан бери етакчилик қилиб келади:

  • 234 та учрашув: Афсонавий футболчи миллий либосда 234 бор майдонга тушган;

  • 146 та гол: У халқаро майдонда 146 бор рақиблар дарвозасини ишғол этиб, жаҳон футболи тарихидаги мутлақ рекордни ўрнатган.

Шунга қарамай, тажрибали мутахассис Жорже Жезуш билан юзага келган бугунги интизомий инқироз 41 ёшли Роналдунинг миллий жамоадаги келажагини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда.

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиУЕФА Миллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди8 октябр 23:41Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди