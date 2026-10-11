Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ яримҳимоячи Жозе Луиш Видигал, Криштиану Роналду ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олиб, Роналдунинг ўзбошимчалик билан жамоа лагерини тарк этишини қаттиқ танқид қилди.
- Видигалнинг фикрича, Жезуш ўз ишини бажарган ва Роналду самолётга ўтирганида қилган ишидан афсусланишини ўйлаган.
- У, шунингдек, Жезушнинг хатони тан олиши билан мураббийни тиз чўктиришга уриниш ўртасида катта фарқ борлигини таъкидлади.
Португалия миллий терма жамоаси атрофида бош мураббий Жорже Жезуш ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ўртасида келиб чиққан кескин зиддият жаҳон футболининг бош муҳокама мавзусига айланди. Мазкур шов-шувли можаро юзасидан терма жамоанинг собиқ яримҳимоячиси Жозе Луиш Видигал ўз фикрларини очиқ баён этиб, мураббийнинг ҳаракатларини тўлиқ оқлади.
Италиянинг нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига берган интервьюсида собиқ футболчи 41 ёшли ҳужумчининг жамоа лагерини ўзбошимчалик билан тарк этишини кескин танқид қилди.
«Мураббий ўз ишини қилди»: Видигалнинг кескин позицияси
Видигал можарода асосий айбни футболчининг ҳис-туйғуларига тўхталиб баҳолади:
Қарордан пушаймонлик: «Илтимос, бас қилинг (кулади). Мураббий бажариши керак бўлган ишни қилди. Роналду миллий жамоа қароргоҳидан учиб кетиш учун самолётга ўтирганидаёқ, у қилган ишидан афсусланишини ўйлагандим», — дейди у;
«Тиз чўктиришга йўл қўйилмайди»: Криштианунинг расмий баёноти вазиятни юмшата олмаслигини таъкидлаган собиқ футболчи: «Жезуш хато қилганини айтди, аммо хатони тан олиш билан мураббийни тиз чўктиришга уриниш ўртасида катта фарқ бор. Менимча, бундай номақбул ҳолат бошқа ҳеч бир жамоада учрамайди», — дея қўшимча қилди.
Можаро илдизи: Норвегия билан баҳс ва ваъдалар устидаги баҳс
Терма жамоа ичидаги келишмовчилик УЕФА Миллатлар лигаси ўйинида авж олган эди:
Майдонга туширилмаган юлдуз: Норвегияга қарши кечган баҳсда (2:1) Жорже Жезуш захирадаги Роналдуни қизиб олишга (разминкага) юборган, бироқ якунда уни ўйинга туширмаган;
30 сентябрдаги исён: Бош мураббий қароридан ғазабланган 41 ёшли форвард 30 сентябрь куни ҳеч кимдан рухсат сўрамасдан терма қароргоҳини тарк этиб кетган;
6 октябрдаги баёнот: Орадан бир ҳафта ўтиб Криштиану ўз хатти-ҳаракатини изоҳловчи баёнот бериб, Жезушни ўз сўзида турмаганликда ва берилган ваъдаларни бузганликда айблаган эди.
Тарихдаги энг буюк тўпурар: Рақамлар ва фактлар
Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоаси сафида узоқ йиллардан бери етакчилик қилиб келади:
234 та учрашув: Афсонавий футболчи миллий либосда 234 бор майдонга тушган;
146 та гол: У халқаро майдонда 146 бор рақиблар дарвозасини ишғол этиб, жаҳон футболи тарихидаги мутлақ рекордни ўрнатган.
Шунга қарамай, тажрибали мутахассис Жорже Жезуш билан юзага келган бугунги интизомий инқироз 41 ёшли Роналдунинг миллий жамоадаги келажагини жиддий сўроқ остида қолдирмоқда.
Изоҳлар 0
…