Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади
Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ҳамда бош мураббий Жорже Жезуш ўртасида юзага келган очиқ зиддият ортидан жамоа ичидаги муҳит янада мураккаб тус олди. 41 ёшли форварднинг терма лагерини шов-шувли тарзда тарк этиши ва ижтимоий тармоқларда эълон қилган баёноти дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар томонидан қўллаб-қувватланаётган бир пайтда, Португалия терма жамоаси аъзолари ушбу вазиятда тўлиқ сукунат сақлашни маъқул кўрди.
Португалиянинг нуфузли спорт нашри A Bola эътибор қаратган ушбу жиҳат кийиниш хонасида собиқ сардор ва унинг шериклари ўртасидаги алоқалар узилганини кўрсатмоқда.
Тўлиқ сукунат: «Бирорта лайк ёки изоҳ йўқ»
Нашрнинг суриштируви ва таҳлили кийиниш хонасидаги кутилмаган манзарани очди:
Шериклардан совуқ муносабат: Португалия терма жамоаси футболчиларидан бирортаси ҳам Роналдунинг миллий жамоани тарк этиши сабаблари баён этилган постига на лайк босди ва на бирор изоҳ қолдирди;
Бош мураббий томонини олиш: Таҳлилчилар футболчиларнинг бундай бетараф ва эҳтиёткор ҳаракатини бош мураббий Жорже Жезушнинг қарорларига қарши чиқмаслик ҳамда жамоадаги ўз ўрнини хавф остига қўймаслик истаги билан изоҳламоқда;
Яккаланиб қолиш хавфи: Узоқ йиллар давомида терманинг сўзсиз етакчиси бўлиб келган Криштиану ўзи учун энг қийин лаҳзаларда жамоа ичида якка ҳолда қолди.
Зиддият хроникаси: 27 сентябрдаги баҳс ва бузилган ваъдалар
Криштиану ва бош мураббий ўртасидаги аланга олган можаронинг асл сабаблари қуйидагича ривожланган эди:
Норвегия билан ўйин: 27 сентябрь куни Норвегияга қарши кечган баҳсда Жорже Жезуш 41 ёшли ҳужумчини майдонга туширмаслик тўғрисида қарор қабул қилди;
Лагерни тарк этиш: Мураббийнинг мазкур қароридан ғазабланган Роналду шу заҳоти миллий терма жамоа қароргоҳини тарк этиб, ихтиёрий равишда кетиб қолди;
«Ваъдалар бузилди»: Кўп ўтмай Криштиану расмий баёнот бериб, Жезушни ўзаро келишувларни бузганликда айблади. Футболчининг таъкидлашича, мураббий матбуот анжуманида юзма-юз суҳбат чоғида келишилган гаплардан мутлақо бошқача фикрларни жамоатчиликка етказган.
Мухлислар рекорди: Глобал аудитория афсона томонида
Гарчи терма жамоадаги ҳамкасблари жим туришни маъқул кўрган бўлса-да, дунё миқёсидаги мухлислар Криштиануни яккалатиб қўйгани йўқ:
Instagram'даги портлаш: Роналдунинг саҳифасида эълон қилинган пости қисқа вақт ичида 18 миллиондан ортиқ лайк ва 62 мингдан зиёд изоҳ тўплади;
Facebook фаоллиги: Тармоқнинг Facebook платформасида ҳам ушбу баёнотга 1,5 миллиондан ортиқ реакция билдирилиб, 62 мингга яқин фикр қолдирилди;
Мухлислар бўлиниши: Ижтимоий тармоқлардаги минглаб шарҳларда бир томон Криштианунинг буюк хизматларини ҳурмат қилмаган мураббийни қораласа, иккинчи томон жамоавий интизом ҳар қандай юлдуз мақомидан устун бўлиши кераклигини эслатмоқда.
Португалия футболининг тимсолига айланган Криштиану Роналдунинг миллий либосдаги эҳтимолий сўнгги қадамлари бундай совуққина ва можароли руҳда кечаётгани мутахассислар ҳамда мухлислар томонидан чуқур афсус билан кузатилмоқда.
Изоҳлар 0
…