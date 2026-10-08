Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади

·10·Спорт
Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади

Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ҳамда бош мураббий Жорже Жезуш ўртасида юзага келган очиқ зиддият ортидан жамоа ичидаги муҳит янада мураккаб тус олди. 41 ёшли форварднинг терма лагерини шов-шувли тарзда тарк этиши ва ижтимоий тармоқларда эълон қилган баёноти дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар томонидан қўллаб-қувватланаётган бир пайтда, Португалия терма жамоаси аъзолари ушбу вазиятда тўлиқ сукунат сақлашни маъқул кўрди.

Португалиянинг нуфузли спорт нашри A Bola эътибор қаратган ушбу жиҳат кийиниш хонасида собиқ сардор ва унинг шериклари ўртасидаги алоқалар узилганини кўрсатмоқда.

Тўлиқ сукунат: «Бирорта лайк ёки изоҳ йўқ»

Нашрнинг суриштируви ва таҳлили кийиниш хонасидаги кутилмаган манзарани очди:

  • Шериклардан совуқ муносабат: Португалия терма жамоаси футболчиларидан бирортаси ҳам Роналдунинг миллий жамоани тарк этиши сабаблари баён этилган постига на лайк босди ва на бирор изоҳ қолдирди;

  • Бош мураббий томонини олиш: Таҳлилчилар футболчиларнинг бундай бетараф ва эҳтиёткор ҳаракатини бош мураббий Жорже Жезушнинг қарорларига қарши чиқмаслик ҳамда жамоадаги ўз ўрнини хавф остига қўймаслик истаги билан изоҳламоқда;

  • Яккаланиб қолиш хавфи: Узоқ йиллар давомида терманинг сўзсиз етакчиси бўлиб келган Криштиану ўзи учун энг қийин лаҳзаларда жамоа ичида якка ҳолда қолди.

Зиддият хроникаси: 27 сентябрдаги баҳс ва бузилган ваъдалар

Криштиану ва бош мураббий ўртасидаги аланга олган можаронинг асл сабаблари қуйидагича ривожланган эди:

  • Норвегия билан ўйин: 27 сентябрь куни Норвегияга қарши кечган баҳсда Жорже Жезуш 41 ёшли ҳужумчини майдонга туширмаслик тўғрисида қарор қабул қилди;

  • Лагерни тарк этиш: Мураббийнинг мазкур қароридан ғазабланган Роналду шу заҳоти миллий терма жамоа қароргоҳини тарк этиб, ихтиёрий равишда кетиб қолди;

  • «Ваъдалар бузилди»: Кўп ўтмай Криштиану расмий баёнот бериб, Жезушни ўзаро келишувларни бузганликда айблади. Футболчининг таъкидлашича, мураббий матбуот анжуманида юзма-юз суҳбат чоғида келишилган гаплардан мутлақо бошқача фикрларни жамоатчиликка етказган.

Мухлислар рекорди: Глобал аудитория афсона томонида

Гарчи терма жамоадаги ҳамкасблари жим туришни маъқул кўрган бўлса-да, дунё миқёсидаги мухлислар Криштиануни яккалатиб қўйгани йўқ:

  • Instagram'даги портлаш: Роналдунинг саҳифасида эълон қилинган пости қисқа вақт ичида 18 миллиондан ортиқ лайк ва 62 мингдан зиёд изоҳ тўплади;

  • Facebook фаоллиги: Тармоқнинг Facebook платформасида ҳам ушбу баёнотга 1,5 миллиондан ортиқ реакция билдирилиб, 62 мингга яқин фикр қолдирилди;

  • Мухлислар бўлиниши: Ижтимоий тармоқлардаги минглаб шарҳларда бир томон Криштианунинг буюк хизматларини ҳурмат қилмаган мураббийни қораласа, иккинчи томон жамоавий интизом ҳар қандай юлдуз мақомидан устун бўлиши кераклигини эслатмоқда.

Португалия футболининг тимсолига айланган Криштиану Роналдунинг миллий либосдаги эҳтимолий сўнгги қадамлари бундай совуққина ва можароли руҳда кечаётгани мутахассислар ҳамда мухлислар томонидан чуқур афсус билан кузатилмоқда.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалия миллий терма жамоасиA Bola
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Бугун 18:24Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12“Мени йўқ қилишга уринаётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди“Мени йўқ қилишга уринаётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди27 сентябр 17:21Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Бугун 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?