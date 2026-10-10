Тўрабек Ҳабибуллаевнинг Осиё ўйинларидаги рақиби Нурбек Оралбай сафдан чиқди
«Париж-2024» ёзги Олимпия ўйинлари кумуш медали соҳиби, қозоғистонлик таниқли чарм қўлқоп устаси Нурбек Оралбай Япония мезбонлик қилган Осиё ўйинларидан сўнг жиддий жароҳат олгани маълум бўлди. Спорт журналисти Аслан Каженов тарқатган хабарга кўра, 90 кг гача бўлган вазн тоифасида кураш олиб бораётган боксчи шикастланиш сабабли мамлакат чемпионатида иштирок эта олмайди.
Спортчининг шахсан ўзи журналист билан боғланиб, вазиятни очиқлаган ва маҳаллий мухлислар орасида ҳеч қандай шубҳа қолмаслиги учун тиббий ҳужжатларни тақдим этишга ҳам шайлигини билдирган.
«Елкамга жиддий шикаст етди»: Аслан Каженовнинг баёноти
Журналистнинг қайд этишича, Нурбек Оралбай ўзбек боксчиси билан кечган кескин жангда оғир жароҳат орттириб олган:
Шикастланиш тафсилоти: «Нурбекнинг ўзи мен билан боғланди. Айтишича, жароҳат туфайли у Қозоғистон чемпионатида рингга чиқа олмайди. Тўрабек Ҳабибуллаевга қарши кечган муросасиз баҳсда унинг елка соҳасига жиддий зарар етган», — деб ёзади Каженов;
Очиқлик ва далиллар: Спортчи рақобатдан қочяпти деган гап-сўзларга чек қўйиш мақсадида, агар керак бўлса, шифокорларнинг расмий хулосаси ва МРТ тасвирларини ҳам кўрсатишга тайёрлигини қайд этган;
Етакчилик даъвоси: Оралбай вазн тоифасидаги ҳеч қандай ички рақобатдан чўчимаслигини ҳамда соғайиб сафга қайтгач, ҳали ҳам Қозоғистондаги энг кучли боксчи эканини исботлаш ниятида эканини алоҳида таъкидлаган.
Осиё ўйинларидаги ўзбек–қозоқ тўқнашуви
2026 йилги Осиё ўйинлари доирасида 90 килограммгача вазнда кечган баҳслар Нурбек Оралбай учун кутилмаган тарзда медалсиз якунланган эди:
1/8 финал: Қозоғистонлик чарм қўлқоп устаси турнирни ишончли бошлаб, афғонистонлик Силаб Нурини 5:0 ҳисобида таслим этди;
Чорак финалдаги тўқнашув: Ярим финал ва кафолатланган медаль учун кечган асабий тўқнашувда унга Ўзбекистон вакили Тўрабек Ҳабибуллаев рақиблик қилди. Ҳакамларнинг бўлинган қарорига (2:3) кўра, Ҳабибуллаев ғалаба қозониб, Олимпиада вице-чемпионини мусобақадан чиқариб юборди;
Тўрабекнинг чемпионлиги: Мазкур жангдан сўнг юқори кайфиятда ҳаракат қилган ўзбекистонлик ёш боксчи кейинги иккита босқичда ҳам барча рақибларини енгиб, Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди ва чемпионлик шоҳсупасига кўтарилди.
Ҳозирги вақтда қозоғистонлик боксчи тиббий муолажаларни давом эттирмоқда ва тўлиқ тиклангач, янги халқаро мусобақаларда реванш олишга тайёргарлик кўради.
Изоҳлар 0
…