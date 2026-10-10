Тўрабек Ҳабибуллаевнинг Осиё ўйинларидаги рақиби Нурбек Оралбай сафдан чиқди

·2·Спорт
Тўрабек Ҳабибуллаевнинг Осиё ўйинларидаги рақиби Нурбек Оралбай сафдан чиқди

«Париж-2024» ёзги Олимпия ўйинлари кумуш медали соҳиби, қозоғистонлик таниқли чарм қўлқоп устаси Нурбек Оралбай Япония мезбонлик қилган Осиё ўйинларидан сўнг жиддий жароҳат олгани маълум бўлди. Спорт журналисти Аслан Каженов тарқатган хабарга кўра, 90 кг гача бўлган вазн тоифасида кураш олиб бораётган боксчи шикастланиш сабабли мамлакат чемпионатида иштирок эта олмайди.

Спортчининг шахсан ўзи журналист билан боғланиб, вазиятни очиқлаган ва маҳаллий мухлислар орасида ҳеч қандай шубҳа қолмаслиги учун тиббий ҳужжатларни тақдим этишга ҳам шайлигини билдирган.

«Елкамга жиддий шикаст етди»: Аслан Каженовнинг баёноти

Журналистнинг қайд этишича, Нурбек Оралбай ўзбек боксчиси билан кечган кескин жангда оғир жароҳат орттириб олган:

  • Шикастланиш тафсилоти: «Нурбекнинг ўзи мен билан боғланди. Айтишича, жароҳат туфайли у Қозоғистон чемпионатида рингга чиқа олмайди. Тўрабек Ҳабибуллаевга қарши кечган муросасиз баҳсда унинг елка соҳасига жиддий зарар етган», — деб ёзади Каженов;

  • Очиқлик ва далиллар: Спортчи рақобатдан қочяпти деган гап-сўзларга чек қўйиш мақсадида, агар керак бўлса, шифокорларнинг расмий хулосаси ва МРТ тасвирларини ҳам кўрсатишга тайёрлигини қайд этган;

  • Етакчилик даъвоси: Оралбай вазн тоифасидаги ҳеч қандай ички рақобатдан чўчимаслигини ҳамда соғайиб сафга қайтгач, ҳали ҳам Қозоғистондаги энг кучли боксчи эканини исботлаш ниятида эканини алоҳида таъкидлаган.

Осиё ўйинларидаги ўзбек–қозоқ тўқнашуви

2026 йилги Осиё ўйинлари доирасида 90 килограммгача вазнда кечган баҳслар Нурбек Оралбай учун кутилмаган тарзда медалсиз якунланган эди:

  • 1/8 финал: Қозоғистонлик чарм қўлқоп устаси турнирни ишончли бошлаб, афғонистонлик Силаб Нурини 5:0 ҳисобида таслим этди;

  • Чорак финалдаги тўқнашув: Ярим финал ва кафолатланган медаль учун кечган асабий тўқнашувда унга Ўзбекистон вакили Тўрабек Ҳабибуллаев рақиблик қилди. Ҳакамларнинг бўлинган қарорига (2:3) кўра, Ҳабибуллаев ғалаба қозониб, Олимпиада вице-чемпионини мусобақадан чиқариб юборди;

  • Тўрабекнинг чемпионлиги: Мазкур жангдан сўнг юқори кайфиятда ҳаракат қилган ўзбекистонлик ёш боксчи кейинги иккита босқичда ҳам барча рақибларини енгиб, Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди ва чемпионлик шоҳсупасига кўтарилди.

Ҳозирги вақтда қозоғистонлик боксчи тиббий муолажаларни давом эттирмоқда ва тўлиқ тиклангач, янги халқаро мусобақаларда реванш олишга тайёргарлик кўради.

Нурбек ОралбайОсиё ўйинлари 2026Қозоғистон чемпионатиТўрабек Ҳабибуллаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтариладиОсиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади27 сентябр 21:13Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!3 октябр 14:13Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!3 октябр 13:43Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олдиСитора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олди30 сентябр 10:43Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилиндиПойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилинди30 сентябр 09:03Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди