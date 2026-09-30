Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олди

·2·Спорт
Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ситора Турдибекова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -60 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
  • Яримфиналда у амалдаги Олимпиада чемпиони Лин Ю Тингга қарши баҳс олиб борди ва ҳакамларнинг бир овоздан 5:0 ҳисобидаги қарори билан мағлуб бўлди.
  • Яримфиналга чиққани учун Турдибекова Осиё ўйинларининг бронза медали билан тақдирланди.
  • Бу медал Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги соврин бўлди.

Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Ситора Турдибекова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалига сазовор бўлди. -60 кг вазн тоифасида иштирок этган боксчимиз финалга чиқиш учун амалдаги Олимпиада чемпиони Лин Ю Тингга қарши рингга кўтарилди.

Турдибекова учун яримфинал баҳси мусобақадаги энг жиддий синовлардан бири бўлди. Ўзбекистонлик боксчи тажрибали рақибига қарши баҳсда бор имкониятини ишга солди, аммо якунда ҳакамлар ғалабани Лин Ю Тингга берди.

Шу тариқа Ситора Турдибекова финал йўлланмасини қўлга кирита олмади. Бироқ яримфиналгача етиб боргани унга Осиё ўйинларининг бронза медалини кафолатлади.

Яримфиналда кучли рақиб

-60 кг вазн тоифасидаги яримфинал жангининг марказида икки боксчи — Ўзбекистон ва Хитой Тайпейи вакиллари турди.

Ситора Турдибекова рингда амалдаги Олимпиада чемпиони Лин Ю Тингга қарши баҳс олиб борди.

Ўзбекистонлик спортчи жанг давомида рақибига муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди. Бироқ Лин Ю Тинг тажрибаси ва рингдаги ҳаракатлари орқали устунликни ўз томонида сақлаб қолди.

Якунда ҳакамлар бир овоздан — 5:0 ҳисобида Лин Ю Тингнинг ғалабасини қайд этди.

Турдибекова учун бронза

Яримфиналдаги мағлубият Ситора Турдибекованинг мусобақадаги иштирокини тўхтатди. Аммо боксда яримфиналга чиққан спортчи бронза медали билан тақдирланади.

Шу сабабли Турдибекова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларини совриндор сифатида якунлади.

Ситора Турдибекова — Осиё ўйинлари бронза медали соҳиби.

Унинг яримфиналдаги рақиби эса финалда олтин медаль учун курашиш имкониятини сақлаб қолди.

Ўзбекистон бокс жамоаси учун яна бир медаль

Ситора Турдибекованинг бронза медали Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги совринлардан бири бўлди.

Энг муҳими, ўзбек боксчиси мусобақанинг кучли иштирокчилари орасида яримфиналгача етиб бориб, мамлакатимиз делегацияси хазинасига яна бир медаль қўшди.

Финал орзуси амалга ошмаган бўлса-да, Турдибекованинг Осиё ўйинларидаги иштироки бронза медали билан якунланди.

Бу эса унинг катта мусобақадаги меҳнати ва рингдаги курашчанлигининг натижаси сифатида тарихда қолади.

Ситора ТурдибековаОсиё ўйинлари 2026Лин Ю Тинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилиндиПойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилиндиБугун 09:03Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумКеча 17:30Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Ситора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошладиСитора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошлади26 сентябр 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди