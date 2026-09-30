Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ситора Турдибекова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -60 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
- Яримфиналда у амалдаги Олимпиада чемпиони Лин Ю Тингга қарши баҳс олиб борди ва ҳакамларнинг бир овоздан 5:0 ҳисобидаги қарори билан мағлуб бўлди.
- Яримфиналга чиққани учун Турдибекова Осиё ўйинларининг бронза медали билан тақдирланди.
- Бу медал Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги соврин бўлди.
Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Ситора Турдибекова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалига сазовор бўлди. -60 кг вазн тоифасида иштирок этган боксчимиз финалга чиқиш учун амалдаги Олимпиада чемпиони Лин Ю Тингга қарши рингга кўтарилди.
Турдибекова учун яримфинал баҳси мусобақадаги энг жиддий синовлардан бири бўлди. Ўзбекистонлик боксчи тажрибали рақибига қарши баҳсда бор имкониятини ишга солди, аммо якунда ҳакамлар ғалабани Лин Ю Тингга берди.
Шу тариқа Ситора Турдибекова финал йўлланмасини қўлга кирита олмади. Бироқ яримфиналгача етиб боргани унга Осиё ўйинларининг бронза медалини кафолатлади.
Яримфиналда кучли рақиб
-60 кг вазн тоифасидаги яримфинал жангининг марказида икки боксчи — Ўзбекистон ва Хитой Тайпейи вакиллари турди.
Ситора Турдибекова рингда амалдаги Олимпиада чемпиони Лин Ю Тингга қарши баҳс олиб борди.
Ўзбекистонлик спортчи жанг давомида рақибига муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилди. Бироқ Лин Ю Тинг тажрибаси ва рингдаги ҳаракатлари орқали устунликни ўз томонида сақлаб қолди.
Якунда ҳакамлар бир овоздан — 5:0 ҳисобида Лин Ю Тингнинг ғалабасини қайд этди.
Турдибекова учун бронза
Яримфиналдаги мағлубият Ситора Турдибекованинг мусобақадаги иштирокини тўхтатди. Аммо боксда яримфиналга чиққан спортчи бронза медали билан тақдирланади.
Шу сабабли Турдибекова Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларини совриндор сифатида якунлади.
Ситора Турдибекова — Осиё ўйинлари бронза медали соҳиби.
Унинг яримфиналдаги рақиби эса финалда олтин медаль учун курашиш имкониятини сақлаб қолди.
Ўзбекистон бокс жамоаси учун яна бир медаль
Ситора Турдибекованинг бронза медали Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги совринлардан бири бўлди.
Энг муҳими, ўзбек боксчиси мусобақанинг кучли иштирокчилари орасида яримфиналгача етиб бориб, мамлакатимиз делегацияси хазинасига яна бир медаль қўшди.
Финал орзуси амалга ошмаган бўлса-да, Турдибекованинг Осиё ўйинларидаги иштироки бронза медали билан якунланди.
Бу эса унинг катта мусобақадаги меҳнати ва рингдаги курашчанлигининг натижаси сифатида тарихда қолади.
Изоҳлар 0
…