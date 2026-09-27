Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади

·0·Спорт
Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади

Японияда давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси навбатдаги ҳал қилувчи босқич баҳсларига киришмоқда. Мусобақа тақвимига кўра, эртага миллий терма жамоамизнинг 5 нафар маҳоратли вакили медаллар сари юришини давом эттириб, рингга чиқади. Кун дастури нафақат юқори рақобати, балки бокс ихлосмандлари интиқлик билан кутадиган классик қарама-қаршиликларга бойлиги билан ҳам ажралиб турибди. Хусусан, эртанги тўқнашувларнинг иккитаси азалий рақиб — Қозоғистон терма жамоаси вакилларига қарши кечади.

Айниқса, -90 кг вазн тоифасида Тўрабек Хабибуллаевнинг қозоғистонлик номдор рақиб Нурбек Оралбайга қарши жанги, шунингдек, аёллар ўртасида Азиза Зокированинг Наталя Богданова билан тўқнашуви мухлислар диққат марказида бўлади. Бундан ташқари, Феруза Казакова, Ситора Турдибекова ва Шавкатжон Болтаев ҳам муҳим жангларда саф тортади. Баҳслар икки дастурда — Тошкент вақти билан эрталаб 08:00 ва кундузги 13:00 да бошланади.

«5 нафар боксчи, 2 та ўзбек-қозоқ дербиси ва ринг сари қадам»: Кун дастурининг 5 та асосий нуқтаси

Эртанги бокс жанглари бўйича энг муҳим расмий маълумотлар ва жуфтликлар:

  • 5 нафар ўзбек боксчиси рингда: Эртага терма жамоамизнинг 3 нафар аёллар ва 2 нафар эркаклар вакили навбатдаги босқич жангини ўтказади;

  • Марказий Осиё супердербиси: Ўзбекистон ва Қозоғистон бокс мактаблари ўзаро 2 та вазнда (-75 кг ва -90 кг) тўқнаш келади;

  • Хабибуллаев — Оралбай тўқнашуви: Эркаклар ўртасида -90 кг вазннинг икки фаворити ҳисобланган Тўрабек Хабибуллаев ва Нурбек Оралбай баҳси куннинг бош воқеасига айланади;

  • Хитой, КХДР ва Мўғулистон рақиб сифатида: Боксчиларимиз шунингдек Шимолий Корея, Хитой ва Мўғулистон вакилларига қарши куч синашади;

  • Жанглар вақти белгиланди: Барча тўқнашувлар икки дастурга бўлинган бўлиб, Тошкент вақти билан 08:00 ва 13:00 да старт олади.

Осиё ўйинлари бокс: Ўзбекистон вакилларининг эртанги тўлиқ жанглар жадвали

Эртанги кун доирасида рингга кўтариладиган ҳамюртларимиз ва уларнинг рақиблари таснифи:

Вазн тоифаси

Ўзбекистонлик боксчи

Рақиб ва давлати

Баҳс аҳамияти ва кураш хусусияти

-51 кг (Аёллар)

Феруза Казакова

Ан Кум Бёл (Шимолий Корея)

Тезкорлик, юқори интенсивлик ва прессинг кураши

-75 кг (Аёллар)

Азиза Зокирова

Наталя Богданова (Қозоғистон)

Принципиал ўзбек-қозоқ дербиси, тактик кураш

-70 кг (Эркаклар)

Шавкатжон Болтаев

Ли Гуофенг (Хитой)

Аниқ зарбалар, масофани ушлаш ва мудофаа синови

-60 кг (Аёллар)

Ситора Турдибекова

Намуун Монхор (Мўғулистон)

Чидамлилик, комбинацион ҳужум ва ҳаракатчанлик

-90 кг (Эркаклар)

Тўрабек Хабибуллаев

Нурбек Оралбай (Қозоғистон)

Куннинг марказий жанги: Оғир зарбалар ва мутлақ етакчилик жанги

(Эслатма: Жанглар икки сессияда Тошкент вақти билан 08:00 ва 13:00 да бошланади).

Бокс ва эксперт таҳлили: Нега эртанги жанглар медаллар жадвалини ҳал қилади?

Халқаро бокс мутахассислари, спорт таҳлилчилари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:

  • «Хабибуллаев — Оралбай: Муддатидан аввалги финал»: -90 кг вазндаги бу тўқнашув шунчаки битта босқич эмас, балки мусобақанинг энг кульминацион нуқталаридан биридир; Нурбек Оралбай Қозоғистон термасининг асосий кучларидан бири бўлса, Тўрабек Хабибуллаев ўзининг техникаси, масофани ҳис қилиши ва совуққонлиги билан ажралиб туради — бу жангдаги ғалаба олтин медал сари йўлни очади;

  • Ўзбек-қозоқ қарама-қаршилиги руҳияти: Бокс бўйича ҳар икки мамлакат жаҳонда етакчи ҳисобланади; Азиза Зокирова ва Тўрабек Хабибуллаевнинг қозоқ чарм қўлқоп усталари устидан қозонадиган ғалабаси умумжамоа медаллар жадвалидаги 4-ўринни янада мустаҳкамлашда ҳал қилувчи психологик омил бўлади;

  • Аёллар боксидаги юксалиш имтиҳони: Казакова ва Турдибекованинг Шимолий Корея ҳамда Мўғулистон каби мураккаб, жисмонан жуда бақувват рақибларга қарши тўқнашуви ўзбек аёллар боксининг Осиёдаги мавқеи қанчалик мустаҳкамланиб бораётганини намойиш этади.

Сизнингча, эртанги 5 та жангдан нечтасида чарм қўлқоп усталаримиз ғалаба қозона олади? Айниқса, Тўрабек Хабибуллаев ва Нурбек Оралбай ўртасидаги оғир вазнли супердерби қандай ҳисоб ёки натижа билан якун топади деб ўйлайсиз? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг олтин юришига бағишланган ушбу муҳим жанглар таҳлилини барча бокс мухлислари билан баҳам кўринг!

Тўрабек ХабибуллаевНурбек ОралбайЎзбекистон бокс терма жамоасиОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Кеча 19:46Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариБугун 16:21Ситора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошладиСитора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошладиКеча 15:54Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:2113 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади14 июл 17:23Жалолов ва Мелиқўзиев Осиё ўйинларида қатнашадими: Қачон рингга чиқади?Жалолов ва Мелиқўзиев Осиё ўйинларида қатнашадими: Қачон рингга чиқади?23 август 19:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди