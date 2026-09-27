Осиё ўйинларида шиддатли кун: Эртага ўзбекистонлик 5 нафар боксчи рингга кўтарилади
Японияда давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси навбатдаги ҳал қилувчи босқич баҳсларига киришмоқда. Мусобақа тақвимига кўра, эртага миллий терма жамоамизнинг 5 нафар маҳоратли вакили медаллар сари юришини давом эттириб, рингга чиқади. Кун дастури нафақат юқори рақобати, балки бокс ихлосмандлари интиқлик билан кутадиган классик қарама-қаршиликларга бойлиги билан ҳам ажралиб турибди. Хусусан, эртанги тўқнашувларнинг иккитаси азалий рақиб — Қозоғистон терма жамоаси вакилларига қарши кечади.
Айниқса, -90 кг вазн тоифасида Тўрабек Хабибуллаевнинг қозоғистонлик номдор рақиб Нурбек Оралбайга қарши жанги, шунингдек, аёллар ўртасида Азиза Зокированинг Наталя Богданова билан тўқнашуви мухлислар диққат марказида бўлади. Бундан ташқари, Феруза Казакова, Ситора Турдибекова ва Шавкатжон Болтаев ҳам муҳим жангларда саф тортади. Баҳслар икки дастурда — Тошкент вақти билан эрталаб 08:00 ва кундузги 13:00 да бошланади.
«5 нафар боксчи, 2 та ўзбек-қозоқ дербиси ва ринг сари қадам»: Кун дастурининг 5 та асосий нуқтаси
Эртанги бокс жанглари бўйича энг муҳим расмий маълумотлар ва жуфтликлар:
5 нафар ўзбек боксчиси рингда: Эртага терма жамоамизнинг 3 нафар аёллар ва 2 нафар эркаклар вакили навбатдаги босқич жангини ўтказади;
Марказий Осиё супердербиси: Ўзбекистон ва Қозоғистон бокс мактаблари ўзаро 2 та вазнда (-75 кг ва -90 кг) тўқнаш келади;
Хабибуллаев — Оралбай тўқнашуви: Эркаклар ўртасида -90 кг вазннинг икки фаворити ҳисобланган Тўрабек Хабибуллаев ва Нурбек Оралбай баҳси куннинг бош воқеасига айланади;
Хитой, КХДР ва Мўғулистон рақиб сифатида: Боксчиларимиз шунингдек Шимолий Корея, Хитой ва Мўғулистон вакилларига қарши куч синашади;
Жанглар вақти белгиланди: Барча тўқнашувлар икки дастурга бўлинган бўлиб, Тошкент вақти билан 08:00 ва 13:00 да старт олади.
Осиё ўйинлари бокс: Ўзбекистон вакилларининг эртанги тўлиқ жанглар жадвали
Эртанги кун доирасида рингга кўтариладиган ҳамюртларимиз ва уларнинг рақиблари таснифи:
Вазн тоифаси
Ўзбекистонлик боксчи
Рақиб ва давлати
Баҳс аҳамияти ва кураш хусусияти
-51 кг (Аёллар)
Феруза Казакова
Ан Кум Бёл (Шимолий Корея)
Тезкорлик, юқори интенсивлик ва прессинг кураши
-75 кг (Аёллар)
Азиза Зокирова
Наталя Богданова (Қозоғистон)
Принципиал ўзбек-қозоқ дербиси, тактик кураш
-70 кг (Эркаклар)
Шавкатжон Болтаев
Ли Гуофенг (Хитой)
Аниқ зарбалар, масофани ушлаш ва мудофаа синови
-60 кг (Аёллар)
Ситора Турдибекова
Намуун Монхор (Мўғулистон)
Чидамлилик, комбинацион ҳужум ва ҳаракатчанлик
-90 кг (Эркаклар)
Тўрабек Хабибуллаев
Нурбек Оралбай (Қозоғистон)
Куннинг марказий жанги: Оғир зарбалар ва мутлақ етакчилик жанги
(Эслатма: Жанглар икки сессияда Тошкент вақти билан 08:00 ва 13:00 да бошланади).
Бокс ва эксперт таҳлили: Нега эртанги жанглар медаллар жадвалини ҳал қилади?
Халқаро бокс мутахассислари, спорт таҳлилчилари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Хабибуллаев — Оралбай: Муддатидан аввалги финал»: -90 кг вазндаги бу тўқнашув шунчаки битта босқич эмас, балки мусобақанинг энг кульминацион нуқталаридан биридир; Нурбек Оралбай Қозоғистон термасининг асосий кучларидан бири бўлса, Тўрабек Хабибуллаев ўзининг техникаси, масофани ҳис қилиши ва совуққонлиги билан ажралиб туради — бу жангдаги ғалаба олтин медал сари йўлни очади;
Ўзбек-қозоқ қарама-қаршилиги руҳияти: Бокс бўйича ҳар икки мамлакат жаҳонда етакчи ҳисобланади; Азиза Зокирова ва Тўрабек Хабибуллаевнинг қозоқ чарм қўлқоп усталари устидан қозонадиган ғалабаси умумжамоа медаллар жадвалидаги 4-ўринни янада мустаҳкамлашда ҳал қилувчи психологик омил бўлади;
Аёллар боксидаги юксалиш имтиҳони: Казакова ва Турдибекованинг Шимолий Корея ҳамда Мўғулистон каби мураккаб, жисмонан жуда бақувват рақибларга қарши тўқнашуви ўзбек аёллар боксининг Осиёдаги мавқеи қанчалик мустаҳкамланиб бораётганини намойиш этади.
Сизнингча, эртанги 5 та жангдан нечтасида чарм қўлқоп усталаримиз ғалаба қозона олади? Айниқса, Тўрабек Хабибуллаев ва Нурбек Оралбай ўртасидаги оғир вазнли супердерби қандай ҳисоб ёки натижа билан якун топади деб ўйлайсиз? Шахсий тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг олтин юришига бағишланган ушбу муҳим жанглар таҳлилини барча бокс мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…