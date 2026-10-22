Иберия 1999 — Мялльбю: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Иберия 1999 — Мялльбю учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Иберия 1999 бошланғич таркиби: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Ж. (капитан), 6. Дадиани Н., 18. Лукас Кафе, 8. Кардава Б., 9. Дзагания А., 19. Сихарулашвили Н., 10. Начкебиа З.
Иберия 1999 захирадагилари: 14. Алхассан И., 11. Бартишвили А., 30. Бочоришвили Н., 3. Чанчар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 1. Мегрелишвили Т., 33. Тибуэ Ж.
Иберия 1999 бош мураббийи: Коргалидзе Л.
Мялльбю бошланғич таркиби: 35. Лундин А., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 14. Гранат В., 7. Густафсон В., 22. Густавссон Ж. (капитан), 26. Хоффманн И., 23. Самуэльсен А., 18. Бергстрем Ж., 29. Линдберг О.
Мялльбю захирадагилари: 3. Агнарссон М., 39. Аррениус Р., 6. Энггаард М., 1. Хансен С., 10. Кьер Ж., 25. Нильсен М., 24. Петтерссон Т., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р.
Мялльбю бош мураббийи: Браннстрем А.
Изоҳлар 0
…