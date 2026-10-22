Иберия 1999 — Мялльбю: таркиблар ва жонли матн

·29·Спорт
Иберия 1999 — Мялльбю: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Иберия 1999Мялльбю учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Иберия 1999 бошланғич таркиби: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Ж. (капитан), 6. Дадиани Н., 18. Лукас Кафе, 8. Кардава Б., 9. Дзагания А., 19. Сихарулашвили Н., 10. Начкебиа З.

Иберия 1999 захирадагилари: 14. Алхассан И., 11. Бартишвили А., 30. Бочоришвили Н., 3. Чанчар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 1. Мегрелишвили Т., 33. Тибуэ Ж.

Иберия 1999 бош мураббийи: Коргалидзе Л.

Мялльбю бошланғич таркиби: 35. Лундин А., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 14. Гранат В., 7. Густафсон В., 22. Густавссон Ж. (капитан), 26. Хоффманн И., 23. Самуэльсен А., 18. Бергстрем Ж., 29. Линдберг О.

Мялльбю захирадагилари: 3. Агнарссон М., 39. Аррениус Р., 6. Энггаард М., 1. Хансен С., 10. Кьер Ж., 25. Нильсен М., 24. Петтерссон Т., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р.

Мялльбю бош мураббийи: Браннстрем А.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
2
Иберия 1999 ўйинчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
1
Ўйин эндигина бошланди.
21:48
Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! Иберия 1999 учрашувни бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйинни Лотар Дхондт бошқариб боради.
21:45
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
21:45
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу ўйиннинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва барча энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизга кафолат берамиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
Иберия 1999МялльбюКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матнСент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнМялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:35Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнБугун 21:13Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнКауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнБугун 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди