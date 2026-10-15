Сент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Сент-Трюйден — Иберия 1999 учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сент-Трюйден бошланғич таркиби: 16. Кокубо Л., 9. Баздар С., 18. Ишиватари Н., 11. Мбуку Н., 14. Мерлен Р., 26. Муслиу В., 23. Пупе Ж., 10. Себауи И., 8. Сиссако А., 5. Танигучи С. (капитан), 60. Ванвесемаел Р.
Сент-Трюйден бош мураббийи: Де Мейер Ф.
Иберия 1999 бошланғич таркиби: 31. Макаридзе Г., 25. Амисулашвили А., 3. Чанчар П., 6. Дадиани Н., 9. Дзагания А., 5. Джинжолава Ж. (капитан), 8. Кардава Б., 18. Лукас Кафе, 10. Начкебиа З., 4. Селимович В., 19. Сихарулашвили Н.
Иберия 1999 бош мураббийи: Демченко А.
Изоҳлар 0
…