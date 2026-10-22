Дин. Загреб — Неймеген: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Дин. Загреб — Неймеген учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Дин. Загреб бошланғич таркиби: 24. Котарски Д., 23. Алмена И., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 26. Маккенна С., 27. Мишич Й. (капитан), 22. Перес Винлоф М., 10. Стойкович Л.

Дин. Загреб захирадагилари: 44. Филипович И., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 5. Кравцов К., 21. Лисица М., 99. Оршич М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 25. Валинчич М., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Дин. Загреб бош мураббийи: Ковачевич М.

Неймеген бошланғич таркиби: 1. Креттаз Г., 99. Бишофф К., 9. Чери Т. (капитан), 24. Фонвилле Д., 18. Гейгер Д., 22. Каплан А., 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б., 6. Неяшмич Д., 4. Схюрс П., 21. Сторм Т.

Неймеген захирадагилари: 73. Брас Г., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 34. Керс К., 35. Монтейро Ж., 12. Полстер Н., 14. Сирхёйс К., 11. Виллумссон В. Т.

Неймеген бош мураббийи: Схрёдер Д.