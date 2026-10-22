Дин. Загреб — Неймеген: таркиблар ва жонли матн

·27·Спорт
Дин. Загреб — Неймеген: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Дин. ЗагребНеймеген учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Дин. Загреб бошланғич таркиби: 24. Котарски Д., 23. Алмена И., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 26. Маккенна С., 27. Мишич Й. (капитан), 22. Перес Винлоф М., 10. Стойкович Л.

Дин. Загреб захирадагилари: 44. Филипович И., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 5. Кравцов К., 21. Лисица М., 99. Оршич М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 25. Валинчич М., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Дин. Загреб бош мураббийи: Ковачевич М.

Неймеген бошланғич таркиби: 1. Креттаз Г., 99. Бишофф К., 9. Чери Т. (капитан), 24. Фонвилле Д., 18. Гейгер Д., 22. Каплан А., 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б., 6. Неяшмич Д., 4. Схюрс П., 21. Сторм Т.

Неймеген захирадагилари: 73. Брас Г., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 34. Керс К., 35. Монтейро Ж., 12. Полстер Н., 14. Сирхёйс К., 11. Виллумссон В. Т.

Неймеген бош мураббийи: Схрёдер Д.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
2
Перр Схюрс (Ниймеген) рақибининг либосидан тортди ва ҳакам қоидабузарлик учун ўйинни тўхтатди. Дин. Загреб ён чизиқ яқинидан жарима зарбасини амалга оширади.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
21:47
Ўйинчилар ниҳоят майдонга чиқиб келишди! Ниймеген ўйинни бошлаб беради.
21:45
Манфредас Лукянчукас бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли бўлишга ҳамда хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
21:45
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
Дин. ЗагребНеймегенЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймеген — Левски София: таркиблар ва жонли матнНеймеген — Левски София: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Дин. Загреб — Андерлехт: таркиблар ва жонли матнДин. Загреб — Андерлехт: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди137 та «қуруқ» ўйин: «Барселона» дарвозасини энди Доминик Ливакович қўриқлайди27 август 20:22Ўзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилиндиЎзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилиндиБугун 21:26Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди