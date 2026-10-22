Омония — Бенфика: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Омония — Бенфика учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Омония бошланғич таркиби: 40. Фабиано (капитан), 77. Него Л., 93. Дюверн Ж., 37. Сатка Л., 29. Балковец Й., 11. Коста Эвандро, 74. Андреу П., 14. Марич М., 7. Монтнор Ж., 9. Какуллис А., 17. Танасе Ф.

Омония захирадагилари: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 82. Кристу А., 99. Диони Л., 1. Камински Т., 90. Константинидис К., 21. Маямбела М., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 22. Танкович М.

Омония бош мураббийи: Берг Х.

Бенфика бошланғич таркиби: 1. Трубин А., 6. Ба А., 44. Араужо Т., 3. Чиркати А., 34. Эль-Каруани С., 8. Аурснес Ф. (капитан), 16. Ману Силва, 27. Рафа Силва, 30. Эчеверри К., 21. Шельдеруп А., 14. Павлидис В.

Бенфика захирадагилари: 72. Анисио, 26. Дал С., 88. Фрейтас Т., 33. Габриэль Индио, 2. Ленгле К., 11. Лукебакио Д., 77. Морейра Г., 62. Нето Ж., 36. Пальинья Ж., 25. Престианни Дж., 24. Соарес С., 10. Судаков Г.

Бенфика бош мураббийи: Силва М.