Линкольн Ред Импс — Твенте: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Линкольн Ред Импс — Твенте учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Линкольн Ред Импс бошланғич таркиби: 13. Ханкинс Дж., 66. Эрстелинг Й., 6. Лопес Б. (капитан), 3. Рутженс К., 21. Нано, 19. Флалхи Идрисси Й., 22. Торрилья Г., 8. Манди, 10. Мула А., 9. Гомес К., 11. Ромеро Морильо А.

Линкольн Ред Импс захирадагилари: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчиаро Л., 18. Гарсия Т., 27. Хамм М., 23. Жо, 2. Джолли Э., 44. Ману, 1. Наузет Сантана, 4. Пинто Н.

Линкольн Ред Импс бош мураббийи: Павон.

Твенте бошланғич таркиби: 16. Дроммел Ж., 28. ван Роой Б., 3. Проппер Р. (капитан), 4. Нийстад Р., 29. Аделгаард А., 6. Зерруки Р., 20. ван ден Белт Т., 11. Ротс Д., 10. Таха Й., 7. Пьяца М., 9. Вегхорст В.

Твенте захирадагилари: 18. Бавуа Ж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Ж., 26. Нагель Б., 27. Оржасетер С., 22. Пасвеер Р., 2. Росяк М., 25. Веннегоор оф Хесселинк Л., 8. Вейдманн Д.

Твенте бош мураббийи: ван ден Бром Ж.