Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Комо — Сассуоло учрашуви 24 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 8. Какере М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 16. Кайки, 53. Камбвала У., 2. Кемпф М. О., 5. Перроне М., 21. Риччи С.
Комо захирадагилари: 42. Аддаи Дж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 15. Лахдо А., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 4. Рамон Ж., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И., 3. Валье А., 22. Вигорито М.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Сассуоло бошланғич таркиби: 80. Турати С., 17. Адзич В., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 18. Матич Н., 33. Обрадор Р., 20. Ван дер Бремпт И.
Сассуоло захирадагилари: 46. Чинкуэграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 8. Гион А., 45. Лориенте А., 35. Липани Л., 49. Мурич А., 26. Оденталь К., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Г., 19. Шеллеруп Л., 55. Сулемана И., 42. Торстведт К., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.
Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.
Изоҳлар 0
…