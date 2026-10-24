Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн

·9·Спорт
Комо — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги КомоСассуоло учрашуви 24 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 8. Какере М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 16. Кайки, 53. Камбвала У., 2. Кемпф М. О., 5. Перроне М., 21. Риччи С.

Комо захирадагилари: 42. Аддаи Дж., 13. Доссена А., 18. Гольданига Э., 15. Лахдо А., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 4. Рамон Ж., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И., 3. Валье А., 22. Вигорито М.

Комо бош мураббийи: Фабрегас С.

Сассуоло бошланғич таркиби: 80. Турати С., 17. Адзич В., 50. Бакола Д., 10. Берарди Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 5. Канде Ф., 25. Домингес Б., 18. Матич Н., 33. Обрадор Р., 20. Ван дер Бремпт И.

Сассуоло захирадагилари: 46. Чинкуэграно С., 3. Дойг Дж., 94. Эспозито Се., 8. Гион А., 45. Лориенте А., 35. Липани Л., 49. Мурич А., 26. Оденталь К., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Г., 19. Шеллеруп Л., 55. Сулемана И., 42. Торстведт К., 7. Вольпато К., 6. Валюкевич С.

Сассуоло бош мураббийи: Аквилани А.

КомоСассуолоИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матн16 октябр 22:51Фиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матнФиорентина — Комо: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:10Комо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнКомо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн21 октябр 20:33Флоренциядаги шов-шув: «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида таслим этдиФлоренциядаги шов-шув: «Комо» сафарда «Фиорентина»ни 3:1 ҳисобида таслим этди18 октябр 21:2290+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди14 сентябр 06:09«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди15 сентябр 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди