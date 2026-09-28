Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -78 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди.
- Яримфиналда у ўз ҳамюрти Шоҳиста Назарова билан куч синашиб, ғалаба қозонди, Назарова эса бронза медали билан кифояланди.
- Финалда Покизахон Жанубий Корея вакили Сумин Монгни мағлуб этиб, чемпионликка эришди.
- Бу натижа Ўзбекистон делегациясининг медаллар сонини кўпайтирди ва ўзбек курашининг салоҳиятини кўрсатди.
Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026 XX ёзги Осиё ўйинларида яна бир олтин медални қўлга киритди. Бу сафар қувончли хабар кураш майдонидан келди — Покизахон Камолиддинова -78 кг вазн тоифасида барча рақибларини мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Эътиборлиси, ўзбек полвонининг чемпионлик йўли яримфиналдаёқ драматик тус олган. Чунки финалга чиқиш учун Камолиддинова яна бир ҳамюрти — Шоҳиста Назарова билан куч синашди. Ушбу беллашувда Покизахон ғалаба қозонди, Назарова эса бронза медали билан мусобақани якунлади.
Аммо Камолдиновани олдинда яна бир ҳал қилувчи баҳс кутиб турарди.
Финалда Жанубий Корея вакилига қарши гиламга чиқди
Олтин медаль учун кечган финал баҳсида Покизахон Камолиддинованинг рақиби Жанубий Корея вакили Сумин Монг бўлди.
Ўзбекистонлик полвон ҳал қилувчи беллашувда ҳам ўзини ишончли намойиш этиб, рақибидан устун келди.
Шу тариқа, Камолдинова фахр шоҳсупасининг энг юқори поғонасидан жой олди ва Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг ғолибига айланди.
Бу натижа ўзбек кураши учун навбатдаги катта ютуқ бўлди.
Бир вазнда икки ўзбекистонлик — иккита медаль
-78 кг вазн тоифасидаги баҳслар Ўзбекистон учун алоҳида аҳамият касб этди.
Сабаби, яримфиналга икки нафар ҳамюртимиз — Покизахон Камолдинова ва Шоҳиста Назарова етиб борди.
Демак, ушбу вазн тоифасида Ўзбекистон камида битта олтин ва битта бронза медални қўлга киритиши аниқ эди.
Яримфиналдаги ички рақобатда Камолдинова ғалаба қозониб, финалга йўл олди. Назарова эса бронза медали билан кифояланди.
Финалдаги ғалаба эса ушбу натижани янада ёрқинлаштирди: Покизахон — олтин, Шоҳиста — бронза.
Покизахон учун Осиё ўйинларида чемпионлик
Камолдинованинг ғалабаси Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026даги медаллар ҳисобига яна бир олтин совринни қўшди.
Кураш баҳсларида ҳар бир ғалаба катта аҳамиятга эга бўлса, финалдаги муваффақият спортчининг бутун мусобақа давомидаги меҳнатига муносиб якуний натижа ҳисобланади.
Покизахон Камолдинова ҳам мусобақа давомида бирин-кетин рақибларини ортда қолдириб, финалгача етиб келди. У ерда ҳам босимга бардош бериб, Жанубий Корея вакили устидан ғалаба қозонди.
Натижада ўзбекистонлик спортчи Осиё ўйинлари чемпиони деган юксак мақомга эга бўлди.
Ўзбекистон кураши яна бир бор ўз салоҳиятини кўрсатди
Аичи-Нагоя-2026да ўзбек курашчиларининг натижалари мамлакат делегациясининг умумий медаллар жамғармасига сезиларли ҳисса қўшмоқда.
Покизахон Камолдинованинг олтин медали эса бу сафар яна бир муҳим жиҳат билан ёдда қолади.
Бир вазн тоифасида икки нафар ўзбекистонлик яримфиналгача етиб борди. Улардан бири Осиё ўйинлари чемпиони бўлди, иккинчиси эса бронза медалини қўлга киритди.
Бу эса нафақат натижанинг ўзи, балки мазкур вазнда Ўзбекистон вакиллари ўртасидаги юқори рақобатни ҳам кўрсатади.
Олтин медаль Ўзбекистон ҳисобига қўшилди
Шу тариқа, Покизахон Камолдинова Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида -78 кг вазн тоифасида барча рақибларидан устун келиб, Ўзбекистон байроғини шоҳсупанинг энг юқори поғонасига олиб чиқди.
Унинг чемпионлиги Шоҳиста Назарованинг бронзаси билан бирга Ўзбекистон учун ушбу вазн тоифасида иккита медални таъминлади.
Покизахон Камолдинова — Осиё ўйинлари чемпиони. Ўзбекистон делегацияси эса Аичи-Нагоя-2026даги медаллар жамғармасига яна бир олтинни қўшиб қўйди.
Изоҳлар 0
…