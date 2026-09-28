Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026 ёзги Осиё ўйинларида -78 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
- Унинг яримфиналдаги рақиби ҳамюрти Покизахон Камолдинова бўлиб, Камолдинова ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
- Шундай қилиб, Ўзбекистон кураш жамоасининг -78 кг вазн тоифасидаги икки вакили ҳам медални кафолатлади, улардан бири бронза, иккинчиси эса олтин медал учун курашади.
Ўзбекистон делегацияси Аичи–Нагоя-2026 XX ёзги Осиё ўйинларида медаллар жамғармасини яна бир соврин билан бойитди. Кураш бўйича миллий жамоа аъзоси Шоҳиста Назарова -78 кг вазн тоифасида бронза медалига сазовор бўлди.
Қизиғи, унинг медаль йўли яримфиналда Ўзбекистоннинг яна бир вакили Покизахон Камолдинова билан тўқнаш келди. Гиламдаги ички рақобатда Камолдинова ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Назарова эса Осиё ўйинларини бронза медаль билан якунлади.
Бир вазнда икки ўзбекистонлик спортчи
Ўзбекистон кураш жамоасининг -78 кг вазн тоифасида икки нафар вакили иштирок этган. Миллий олимпия қўмитаси маълумотларида ҳам Шоҳиста Назарова ва Покизахон Камолдинова мазкур вазн тоифасидаги иштирокчилар сифатида қайд этилган.
Назарова мусобақани муваффақиятли ўтказиб, яримфиналгача етиб борди. Бу босқичда унинг рақиби ҳамюрти Покизахон Камолдинова бўлди.
Икки ўзбек полвони ўртасидаги баҳсда Камолдинова устун келди ва олтин медаль учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Назарова эса бронза медали билан кифояланди.
Ўзбекистон учун яна бир медаль
Шоҳиста Назарованинг бронза медали Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон делегацияси ҳисобини яна бойитди.
Мусобақанинг 8-куни якунига кўра, Ўзбекистон делегацияси 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза — жами 38 та медални қўлга киритган эди. Шу куни курашчилар Шоҳруҳхон Бахтиёров ва Ибодатхон Оғажонова олтин, Бекмурод Олтибоев эса бронза медаль олган.
Назарованинг соврини эса курашчиларнинг Аичи–Нагоя-2026даги навбатдаги медалларидан бири бўлди.
Энди барча эътибор Покизахон Камолдиновага
Шоҳиста Назарова учун мусобақа бронза медаль билан якунланган бўлса, -78 кг вазн тоифасидаги яна бир ўзбекистонлик полвон — Покизахон Камолдинова олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлди.
Шу тариқа, бир вазн тоифасида икки нафар ўзбекистонлик спортчи яримфиналгача етиб борди. Улардан бири медальни кафолатлаган ҳолда мусобақани якунлаган бўлса, иккинчиси энди Осиё ўйинлари чемпионлиги учун гиламга чиқади.
Бу ҳолат Ўзбекистон кураш мактабида мазкур вазн тоифасида рақобат юқори эканини ҳам кўрсатди.
Назарованинг бронзаси — жамоа учун муҳим қўшимча
Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон делегацияси катта таркиб билан иштирок этмоқда. Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат шарафини 42 та спорт турида 396 нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.
Шоҳиста Назарованинг бронза медали ана шу катта делегациянинг медаллар жамғармасига қўшилди.
Энг муҳими, кураш баҳсларида Ўзбекистон вакиллари нафақат медаллар учун курашмоқда, балки бир қатор вазн тоифаларида юқори натижаларни қайд этмоқда. Назарованинг яримфиналгача етиб бориб, бронза медалини қўлга киритиши ҳам ана шу натижалардан бири бўлди.
Шоҳиста Назарова учун Аичи–Нагоя-2026 бронза медаль билан якунланди. Энди -78 кг вазнда Ўзбекистоннинг яна бир вакили Покизахон Камолдинованинг финалдаги иштироки кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…