Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди

·48·Спорт
Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026 ёзги Осиё ўйинларида -78 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.
  • Унинг яримфиналдаги рақиби ҳамюрти Покизахон Камолдинова бўлиб, Камолдинова ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
  • Шундай қилиб, Ўзбекистон кураш жамоасининг -78 кг вазн тоифасидаги икки вакили ҳам медални кафолатлади, улардан бири бронза, иккинчиси эса олтин медал учун курашади.

Ўзбекистон делегацияси Аичи–Нагоя-2026 XX ёзги Осиё ўйинларида медаллар жамғармасини яна бир соврин билан бойитди. Кураш бўйича миллий жамоа аъзоси Шоҳиста Назарова -78 кг вазн тоифасида бронза медалига сазовор бўлди.

Қизиғи, унинг медаль йўли яримфиналда Ўзбекистоннинг яна бир вакили Покизахон Камолдинова билан тўқнаш келди. Гиламдаги ички рақобатда Камолдинова ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди. Назарова эса Осиё ўйинларини бронза медаль билан якунлади.

Бир вазнда икки ўзбекистонлик спортчи

Ўзбекистон кураш жамоасининг -78 кг вазн тоифасида икки нафар вакили иштирок этган. Миллий олимпия қўмитаси маълумотларида ҳам Шоҳиста Назарова ва Покизахон Камолдинова мазкур вазн тоифасидаги иштирокчилар сифатида қайд этилган.

Назарова мусобақани муваффақиятли ўтказиб, яримфиналгача етиб борди. Бу босқичда унинг рақиби ҳамюрти Покизахон Камолдинова бўлди.

Икки ўзбек полвони ўртасидаги баҳсда Камолдинова устун келди ва олтин медаль учун курашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Назарова эса бронза медали билан кифояланди.

Ўзбекистон учун яна бир медаль

Шоҳиста Назарованинг бронза медали Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон делегацияси ҳисобини яна бойитди.

Мусобақанинг 8-куни якунига кўра, Ўзбекистон делегацияси 10 та олтин, 17 та кумуш ва 11 та бронза — жами 38 та медални қўлга киритган эди. Шу куни курашчилар Шоҳруҳхон Бахтиёров ва Ибодатхон Оғажонова олтин, Бекмурод Олтибоев эса бронза медаль олган.

Назарованинг соврини эса курашчиларнинг Аичи–Нагоя-2026даги навбатдаги медалларидан бири бўлди.

Энди барча эътибор Покизахон Камолдиновага

Шоҳиста Назарова учун мусобақа бронза медаль билан якунланган бўлса, -78 кг вазн тоифасидаги яна бир ўзбекистонлик полвон — Покизахон Камолдинова олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлди.

Шу тариқа, бир вазн тоифасида икки нафар ўзбекистонлик спортчи яримфиналгача етиб борди. Улардан бири медальни кафолатлаган ҳолда мусобақани якунлаган бўлса, иккинчиси энди Осиё ўйинлари чемпионлиги учун гиламга чиқади.

Бу ҳолат Ўзбекистон кураш мактабида мазкур вазн тоифасида рақобат юқори эканини ҳам кўрсатди.

Назарованинг бронзаси — жамоа учун муҳим қўшимча

Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон делегацияси катта таркиб билан иштирок этмоқда. Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат шарафини 42 та спорт турида 396 нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.

Шоҳиста Назарованинг бронза медали ана шу катта делегациянинг медаллар жамғармасига қўшилди.

Энг муҳими, кураш баҳсларида Ўзбекистон вакиллари нафақат медаллар учун курашмоқда, балки бир қатор вазн тоифаларида юқори натижаларни қайд этмоқда. Назарованинг яримфиналгача етиб бориб, бронза медалини қўлга киритиши ҳам ана шу натижалардан бири бўлди.

Шоҳиста Назарова учун Аичи–Нагоя-2026 бронза медаль билан якунланди. Энди -78 кг вазнда Ўзбекистоннинг яна бир вакили Покизахон Камолдинованинг финалдаги иштироки кутилмоқда.

Шоҳиста НазароваПокизахон КамолдиноваАичи–Нагоя-2026Осиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиПокизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиБугун 14:57Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиШоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиКеча 16:37Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади24 сентябр 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди