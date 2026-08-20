Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?

·0·Спорт
Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?

Профессионал бокс ихлосмандлари кўп йиллардан буён кутаётган Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги британияча супертўқнашув расмий чемпионлик йўлига айланиши мумкин. Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) президенти Маурисио Сулейман ташкилот ушбу эҳтимолий супержангни оғир вазн тоифасидаги финал саралаш (final eliminator) жанги сифатида расман маъқуллашини эълон қилди. Ушбу қарор боксчиларга қандай имконият беради?

«WBC бундай тарихий жангнинг бир қисми бўлишдан фахрланади»: Сулейманнинг баёноти

WBC раҳбари ҳар икки британиялик суперюлдузнинг ташкилот тарихидаги ўрнини юқори баҳолаб, жангнинг расмий мақомини очиқлади:

"WBC бу жангни финал саралаш жанги сифатида албатта тасдиқлайди, чунки Тайсон Фьюри оғир вазнда биринчи рақамли расмий даъвогар ҳисобланади. WBC бундай улкан воқеанинг бир қисми бўлишдан фахрланади.

Ҳар иккиси ҳам ажойиб спортчилар. Фьюри ташкилотимиз тарихидаги энг буюк элчилардан бири бўлиб, биз у билан доим фахрланамиз. Жошуа эса профессионал фаолиятини бошлаганида WBC рейтингида 2-рақамли даъвогар бўлган ва узоқ вақт WBC International камарини ҳимоя қилган. Балки ҳозир Жошуани яна WBC тизимига тўлиқ қайтариш вақти келгандир.", — деди Маурисио Сулейман.

Фьюри ва Жошуа ўртасидаги эҳтимолий WBC финал саралаш баҳси

Кўрсаткич

Тайсон Фьюри (Буюк Британия)

Энтони Жошуа (Буюк Британия)

WBC'даги ҳозирги мақоми

1-рақамли расмий даъвогар

Рейтингга қайтиши кутилаётган собиқ чемпион

Ташкилот билан боғлиқлиги

WBC собиқ жаҳон чемпиони ва расмий элчиси

Собиқ WBC International камари соҳиби

Жанг мақоми

Final Eliminator (Ғолиб тўғридан-тўғри жаҳон камарига чиқади)

Final Eliminator

Ташкилотчилик мақсади

Буюк Британия ва жаҳон бокси тарихидаги энг йирик саралаш жанги

Мутлақ чемпионлик сари ҳал қилувчи қадам

Агар томонлар ушбу жанг бўйича келишувга эришса, тўқнашув ғолиби WBC йўналиши бўйича жаҳон чемпионлиги камари учун мажбурий даъвогарга айланади. Мутахассисларнинг фикрича, икки британиялик оғир вазн афсонасининг ўзаро рингга кўтарилиши стадионларни тўлдириш ва трансляциялар бўйича янги рекордларни қайд этиши муқаррар.

Сизнингча, кўп йиллардан буён кутилаётган ушбу тўқнашувда қайси британиялик юлдузнинг қўли баланд келади — Тайсон Фьюрими ёки Энтони Жошуа?

Ўз таҳлил ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда бокс ихлосмандларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиКаталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 19:34Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиЖоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиБугун, 18:54Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаГеноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаБугун, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)