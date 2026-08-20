Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?
Профессионал бокс ихлосмандлари кўп йиллардан буён кутаётган Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа ўртасидаги британияча супертўқнашув расмий чемпионлик йўлига айланиши мумкин. Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) президенти Маурисио Сулейман ташкилот ушбу эҳтимолий супержангни оғир вазн тоифасидаги финал саралаш (final eliminator) жанги сифатида расман маъқуллашини эълон қилди. Ушбу қарор боксчиларга қандай имконият беради?
«WBC бундай тарихий жангнинг бир қисми бўлишдан фахрланади»: Сулейманнинг баёноти
WBC раҳбари ҳар икки британиялик суперюлдузнинг ташкилот тарихидаги ўрнини юқори баҳолаб, жангнинг расмий мақомини очиқлади:
"WBC бу жангни финал саралаш жанги сифатида албатта тасдиқлайди, чунки Тайсон Фьюри оғир вазнда биринчи рақамли расмий даъвогар ҳисобланади. WBC бундай улкан воқеанинг бир қисми бўлишдан фахрланади.
Ҳар иккиси ҳам ажойиб спортчилар. Фьюри ташкилотимиз тарихидаги энг буюк элчилардан бири бўлиб, биз у билан доим фахрланамиз. Жошуа эса профессионал фаолиятини бошлаганида WBC рейтингида 2-рақамли даъвогар бўлган ва узоқ вақт WBC International камарини ҳимоя қилган. Балки ҳозир Жошуани яна WBC тизимига тўлиқ қайтариш вақти келгандир.", — деди Маурисио Сулейман.
Фьюри ва Жошуа ўртасидаги эҳтимолий WBC финал саралаш баҳси
Кўрсаткич
Тайсон Фьюри (Буюк Британия)
Энтони Жошуа (Буюк Британия)
WBC'даги ҳозирги мақоми
1-рақамли расмий даъвогар
Рейтингга қайтиши кутилаётган собиқ чемпион
Ташкилот билан боғлиқлиги
WBC собиқ жаҳон чемпиони ва расмий элчиси
Собиқ WBC International камари соҳиби
Жанг мақоми
Final Eliminator (Ғолиб тўғридан-тўғри жаҳон камарига чиқади)
Final Eliminator
Ташкилотчилик мақсади
Буюк Британия ва жаҳон бокси тарихидаги энг йирик саралаш жанги
Мутлақ чемпионлик сари ҳал қилувчи қадам
Агар томонлар ушбу жанг бўйича келишувга эришса, тўқнашув ғолиби WBC йўналиши бўйича жаҳон чемпионлиги камари учун мажбурий даъвогарга айланади. Мутахассисларнинг фикрича, икки британиялик оғир вазн афсонасининг ўзаро рингга кўтарилиши стадионларни тўлдириш ва трансляциялар бўйича янги рекордларни қайд этиши муқаррар.
Сизнингча, кўп йиллардан буён кутилаётган ушбу тўқнашувда қайси британиялик юлдузнинг қўли баланд келади — Тайсон Фьюрими ёки Энтони Жошуа?
Ўз таҳлил ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда бокс ихлосмандларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
…