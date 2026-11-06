Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?
Россия миллий терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин ноябрь ойида бўлиб ўтадиган халқаро ўртоқлик баҳслари олдидан бўлажак рақибларнинг даражаси ва ўйинларнинг аҳамияти ҳақида ўз фикрларини очиқ баён этди.
Россияликлар дастлаб 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан куч синашса, 17 ноябрь куни Краснодар майдонида Жанубий Американинг кучли вакили — Венесуэла термасини қабул қилади.
«Ўзбекистон билан баҳс — биз учун катта муваффақият»: Карпиннинг баёноти
Россия бош мураббийи рақиб танлашдаги мавжуд ҳолат ва Ўзбекистон термасининг бугунги нуфузига юқори баҳо берди:
Бугунги шароит ва имконият: «Рақиб танлаш масаласида ҳозирги реал шароитни ҳисобга олишимиз шарт. Ўзбекистон билан ўйин ташкил этишнинг ўзи ҳам биз учун жуда катта ютуқ ҳисобланади», — деди мутахассис;
Рақибларнинг кучи ва даражаси: Карпин ҳар икки рақибнинг савиясини алоҳида таъкидлади: «Ўзбекистон — жаҳон чемпионати иштирокчиси. Венесуэла эса мундиал йўлланмаси учун сўнгги дақиқаларгача кескин кураш олиб борган жамоа. Шу сабабли, бугунги вазиятимизда булар жуда муносиб ва жиддий рақиблар саналади».
Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Тошкентдаги баҳс ўзбек футболи ихлосмандлари учун кузнинг энг катта спорт воқеликларидан бири бўлиши кутилмоқда:
Ўйин вақти ва жойи: Ўзбекистон ҳамда Россия терма жамоалари ўртасидаги тўқнашув 12 ноябрь куни пойтахтимизда Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади;
Кейинги манзил: Ушбу баҳсдан сўнг Россия термаси ўз уйига қайтиб, 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэлага қарши ноябрь ойидаги иккинчи синов ўйинини ўтказади.
Изоҳлар 0
…