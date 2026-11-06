Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?

·2·Спорт
Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?

Россия миллий терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин ноябрь ойида бўлиб ўтадиган халқаро ўртоқлик баҳслари олдидан бўлажак рақибларнинг даражаси ва ўйинларнинг аҳамияти ҳақида ўз фикрларини очиқ баён этди.

Россияликлар дастлаб 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан куч синашса, 17 ноябрь куни Краснодар майдонида Жанубий Американинг кучли вакили — Венесуэла термасини қабул қилади.

«Ўзбекистон билан баҳс — биз учун катта муваффақият»: Карпиннинг баёноти

Россия бош мураббийи рақиб танлашдаги мавжуд ҳолат ва Ўзбекистон термасининг бугунги нуфузига юқори баҳо берди:

  • Бугунги шароит ва имконият: «Рақиб танлаш масаласида ҳозирги реал шароитни ҳисобга олишимиз шарт. Ўзбекистон билан ўйин ташкил этишнинг ўзи ҳам биз учун жуда катта ютуқ ҳисобланади», — деди мутахассис;

  • Рақибларнинг кучи ва даражаси: Карпин ҳар икки рақибнинг савиясини алоҳида таъкидлади: «Ўзбекистон — жаҳон чемпионати иштирокчиси. Венесуэла эса мундиал йўлланмаси учун сўнгги дақиқаларгача кескин кураш олиб борган жамоа. Шу сабабли, бугунги вазиятимизда булар жуда муносиб ва жиддий рақиблар саналади».

Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

Тошкентдаги баҳс ўзбек футболи ихлосмандлари учун кузнинг энг катта спорт воқеликларидан бири бўлиши кутилмоқда:

  • Ўйин вақти ва жойи: Ўзбекистон ҳамда Россия терма жамоалари ўртасидаги тўқнашув 12 ноябрь куни пойтахтимизда Тошкент вақти билан соат 20:00 да старт олади;

  • Кейинги манзил: Ушбу баҳсдан сўнг Россия термаси ўз уйига қайтиб, 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэлага қарши ноябрь ойидаги иккинчи синов ўйинини ўтказади.

Валерий КарпинЎзбекистон миллий терма жамоасиРоссия миллий терма жамоасиЎртоқлик ўйини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилиндиРоссия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилиндиБугун 18:32Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танландиКарпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди27 октябр 21:51“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди23 октябр 09:27Максим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайдиМаксим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайди30 октябр 00:08“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади23 октябр 17:34Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?13 октябр 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози