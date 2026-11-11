Непомняшчийдан кутилмаган эътироф: «Тошкентдаги ўйинда фаворит — Ўзбекистон, Россия эмас!»

2 дақиқа ўқиш52
Непомняшчийдан кутилмаган эътироф: «Тошкентдаги ўйинда фаворит — Ўзбекистон, Россия эмас!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик мутахассис Валерий Непомняшчий 12 ноябр куни Тошкентда бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий терма жамоасини яққол фаворит деб атади.
  • У ўз хулосасини Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги тажрибаси, футболчиларнинг Европа чемпионатларидаги муваффақиятли иштироки ҳамда Россия терма жамоасининг таркибдаги йўқотишлари билан изоҳлади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, россиялик таниқли мутахассис Валерий Непомняшчий 12 ноябрь куни Тошкентда кечадиган принципиал халқаро ўртоқлик учрашуви олдидан шов-шувли баёнот билан чиқди. Тажрибали мураббийнинг фикрича, «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтадиган беллашувда Валерий Карпин жамоаси эмас, балки майдон эгалари — Ўзбекистон миллий терма жамоаси яққол фаворит ҳисобланади.

Фаворитликнинг уч асосий омили: Непомняшчийнинг таҳлили

Валерий Непомняшчий ўз хулосасини қуруқ гаплар билан эмас, балки бугунги кундаги аниқ реалликлар билан асослаб берди:

«Биринчидан, Ўзбекистон ёзда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бебаҳо тажриба тўплади. Иккинчидан, кўплаб ўзбек футболчилари Европа чемпионатларида, жумладан, Россиянинг олий дивизионида муваффақиятли тўп сурмоқда. Учинчидан, Россия миллий жамоаси Тошкентга энг кучли таркибда келолмади. Шу боис, менимча, бу учрашувда фаворит — айнан ўзбеклар. Россия футболчилари пайшанба оқшомида муносиб қаршилик кўрсатиш учун жуда катта куч сарфлашлари шарт бўлади».

Жиҳат / Кўрсаткич

Ўзбекистон миллий терма жамоаси

Россия миллий жамоаси

ЖЧ–2026 тажрибаси

Тарихда илк бор мундиал финал босқичида иштирок этди

Расмий мусобақалардан четлатилган, фақат ўртоқлик ўйинлари

Европалик легионерлар

Ҳусанов («Манчестер Сити»), Шомуродов, Файзуллаев

Сафонов (ПСЖ), Миранчук, Батраков

Таркиб ҳолати

Сардор Шомуродов сафга қайтди, жамоа жипслашган

Головин жароҳатда, Соболев ва Глушенков йўқ

Ўзаро учрашув вақти

12 ноябрь, пайшанба — 20:00 (Тошкент вақти)

«Пахтакор» марказий стадиони

Эксперт хулосаси

Асосий фаворит (Непомняшчий эътирофи)

Муносиб ўйин учун максимал куч сарфлаши шарт

«Россия футбол жамоатчилиги ҳали ҳам эски қарашлар билан яшамоқда, аммо ҳозирги Ўзбекистон — жаҳон чемпионати ҳавосидан нафас олган ва кучли лигаларда ўйнайдиган юлдузларга эга замонавий жамоадир».

Мундиал мероси: «Оқ бўрилар» тарих ёзди

Гарчи 2026 йилги жаҳон чемпионати дебютида Ўзбекистон кучли гуруҳдан чиқа олмаган (Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5, Конго ДРга 1:3 ҳисобида имконият бой берилган) бўлса-да, мусобақа миллий жамоага глобал довруғ келтирди:

  • Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистон футболи тарихида мундиаллардаги илк тарихий гол муаллифига айланди.

  • Элдор Шомуродов томонидан Конго дарвозасига киритилган шедевр тўп бутун Жаҳон чемпионатининг энг чиройли икки голидан бири сифатида тан олинди.

  • Абдуқодир Ҳусанов эса турнирнинг энг тезкор ва мустаҳкам марказий ҳимоячилари рўйхатига киритилди.

12 ноябрь куни соат 20:00 да «Пахтакор» стадионида янграйдиган ҳуштак нафақат икки мамлакат футболи ўртасидаги тўқнашув, балки янги авлод ўзбек футболининг қитъадаги ўзгарган мақомини исботлаш учун ҳақиқий синов майдони бўлади.

Сизнингча ҳам, Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши ўйинда ғалаба қозониш учун асосий фаворитми ёки рақиб кутилмаган тактика билан ҳайратда қолдира оладими? Баҳс ҳисоби бўйича ўз тахминингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари