Непомняшчийдан кутилмаган эътироф: «Тошкентдаги ўйинда фаворит — Ўзбекистон, Россия эмас!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик мутахассис Валерий Непомняшчий 12 ноябр куни Тошкентда бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон миллий терма жамоасини яққол фаворит деб атади.
- У ўз хулосасини Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатидаги тажрибаси, футболчиларнинг Европа чемпионатларидаги муваффақиятли иштироки ҳамда Россия терма жамоасининг таркибдаги йўқотишлари билан изоҳлади.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, россиялик таниқли мутахассис Валерий Непомняшчий 12 ноябрь куни Тошкентда кечадиган принципиал халқаро ўртоқлик учрашуви олдидан шов-шувли баёнот билан чиқди. Тажрибали мураббийнинг фикрича, «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтадиган беллашувда Валерий Карпин жамоаси эмас, балки майдон эгалари — Ўзбекистон миллий терма жамоаси яққол фаворит ҳисобланади.
Фаворитликнинг уч асосий омили: Непомняшчийнинг таҳлили
Валерий Непомняшчий ўз хулосасини қуруқ гаплар билан эмас, балки бугунги кундаги аниқ реалликлар билан асослаб берди:
«Биринчидан, Ўзбекистон ёзда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бебаҳо тажриба тўплади. Иккинчидан, кўплаб ўзбек футболчилари Европа чемпионатларида, жумладан, Россиянинг олий дивизионида муваффақиятли тўп сурмоқда. Учинчидан, Россия миллий жамоаси Тошкентга энг кучли таркибда келолмади. Шу боис, менимча, бу учрашувда фаворит — айнан ўзбеклар. Россия футболчилари пайшанба оқшомида муносиб қаршилик кўрсатиш учун жуда катта куч сарфлашлари шарт бўлади».
Жиҳат / Кўрсаткич
Ўзбекистон миллий терма жамоаси
Россия миллий жамоаси
ЖЧ–2026 тажрибаси
Тарихда илк бор мундиал финал босқичида иштирок этди
Расмий мусобақалардан четлатилган, фақат ўртоқлик ўйинлари
Европалик легионерлар
Ҳусанов («Манчестер Сити»), Шомуродов, Файзуллаев
Сафонов (ПСЖ), Миранчук, Батраков
Таркиб ҳолати
Сардор Шомуродов сафга қайтди, жамоа жипслашган
Головин жароҳатда, Соболев ва Глушенков йўқ
Ўзаро учрашув вақти
12 ноябрь, пайшанба — 20:00 (Тошкент вақти)
«Пахтакор» марказий стадиони
Эксперт хулосаси
Асосий фаворит (Непомняшчий эътирофи)
Муносиб ўйин учун максимал куч сарфлаши шарт
«Россия футбол жамоатчилиги ҳали ҳам эски қарашлар билан яшамоқда, аммо ҳозирги Ўзбекистон — жаҳон чемпионати ҳавосидан нафас олган ва кучли лигаларда ўйнайдиган юлдузларга эга замонавий жамоадир».
Мундиал мероси: «Оқ бўрилар» тарих ёзди
Гарчи 2026 йилги жаҳон чемпионати дебютида Ўзбекистон кучли гуруҳдан чиқа олмаган (Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5, Конго ДРга 1:3 ҳисобида имконият бой берилган) бўлса-да, мусобақа миллий жамоага глобал довруғ келтирди:
Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистон футболи тарихида мундиаллардаги илк тарихий гол муаллифига айланди.
Элдор Шомуродов томонидан Конго дарвозасига киритилган шедевр тўп бутун Жаҳон чемпионатининг энг чиройли икки голидан бири сифатида тан олинди.
Абдуқодир Ҳусанов эса турнирнинг энг тезкор ва мустаҳкам марказий ҳимоячилари рўйхатига киритилди.
12 ноябрь куни соат 20:00 да «Пахтакор» стадионида янграйдиган ҳуштак нафақат икки мамлакат футболи ўртасидаги тўқнашув, балки янги авлод ўзбек футболининг қитъадаги ўзгарган мақомини исботлаш учун ҳақиқий синов майдони бўлади.
Сизнингча ҳам, Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши ўйинда ғалаба қозониш учун асосий фаворитми ёки рақиб кутилмаган тактика билан ҳайратда қолдира оладими? Баҳс ҳисоби бўйича ўз тахминингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…