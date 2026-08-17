Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилинди
Ўзбекистон Суперлигасининг 17-тури якунлари бўйича рамзий терма жамоа таркиби эълон қилинди. Таркибга «Бухоро» ва «Нефтчи» клубларидан учтадан футболчи киритилди. Жамоада Умид Ҳамроев, Фаррух Сайфиев, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Зайид Таҳсин, Владимир Родич, Диёр Ортиқбоев, Дмитрий Плетнёв, Шароф Муҳиддинов, Алишер Одилов, Люпче Дориев ва Шерзод Эсанов ўрин олди.
Ўзбекистон миллий чемпионати — Суперлигада навбатдаги 17-тур баҳслари ниҳоясига етди. Кескин ва шиддатли курашларга бой бўлган ушбу тур якунларига кўра, мутахассислар ва таҳлилчилар томонидан тузилган рамзий жамоа таркиби тасдиқланди.
Рамзий терма жамоада айниқса «Бухоро» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» клублари футболчиларининг кўплиги эътиборни тортмоқда.
17-тур рамзий терма жамоаси таркиби:
Дарвозабон:
Умид Ҳамроев («Бухоро») — ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, бир нечта муҳим сейвлар билан жамоасига ёрдам берди.
Ҳимоячилар:
Фаррух Сайфиев («Нефтчи»)
Иброҳимҳалил Йўлдошев («Нефтчи»)
Зайид Таҳсин («Пахтакор»)
Яримҳимоячилар:
Владимир Родич («Бухоро»)
Диёр Ортиқбоев («Хоразм»)
Дмитрий Плетнёв («Бунёдкор»)
Шароф Муҳиддинов («Насаф»)
Алишер Одилов («Нефтчи»)
Ҳужумчилар:
Люпче Дориев («Сўғдиёна»)
Шерзод Эсанов («Бухоро»)
Турнинг асосий хулосалари
Мазкур рамзий таркибга «Бухоро» клубидан бир йўла 3 нафар футболчи (Ҳамроев, Родич, Эсанов), «Нефтчи»дан эса 3 нафар ўйинчи (Сайфиев, Йўлдошев, Одилов) киритилди. Шунингдек, «Пахтакор», «Насаф», «Сўғдиёна», «Бунёдкор» ва «Хоразм» жамоаларининг етакчилари ҳам тур лауреатлари қаторидан муносиб ўрин олишди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…