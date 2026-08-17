Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилинди

·2·Спорт
Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилинди
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 17-тури якунлари бўйича рамзий терма жамоа таркиби эълон қилинди. Таркибга «Бухоро» ва «Нефтчи» клубларидан учтадан футболчи киритилди. Жамоада Умид Ҳамроев, Фаррух Сайфиев, Иброҳимҳалил Йўлдошев, Зайид Таҳсин, Владимир Родич, Диёр Ортиқбоев, Дмитрий Плетнёв, Шароф Муҳиддинов, Алишер Одилов, Люпче Дориев ва Шерзод Эсанов ўрин олди.

Ўзбекистон миллий чемпионати — Суперлигада навбатдаги 17-тур баҳслари ниҳоясига етди. Кескин ва шиддатли курашларга бой бўлган ушбу тур якунларига кўра, мутахассислар ва таҳлилчилар томонидан тузилган рамзий жамоа таркиби тасдиқланди.

Рамзий терма жамоада айниқса «Бухоро» ҳамда Фарғонанинг «Нефтчи» клублари футболчиларининг кўплиги эътиборни тортмоқда.

17-тур рамзий терма жамоаси таркиби:

Дарвозабон:

  • Умид Ҳамроев («Бухоро») — ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб, бир нечта муҳим сейвлар билан жамоасига ёрдам берди.

Ҳимоячилар:

  • Фаррух Сайфиев («Нефтчи»)

  • Иброҳимҳалил Йўлдошев («Нефтчи»)

  • Зайид ТаҳсинПахтакор»)

Яримҳимоячилар:

  • Владимир Родич («Бухоро»)

  • Диёр Ортиқбоев («Хоразм»)

  • Дмитрий Плетнёв («Бунёдкор»)

  • Шароф Муҳиддинов («Насаф»)

  • Алишер Одилов («Нефтчи»)

Ҳужумчилар:

  • Люпче Дориев («Сўғдиёна»)

  • Шерзод Эсанов («Бухоро»)

Турнинг асосий хулосалари

Мазкур рамзий таркибга «Бухоро» клубидан бир йўла 3 нафар футболчи (Ҳамроев, Родич, Эсанов), «Нефтчи»дан эса 3 нафар ўйинчи (Сайфиев, Йўлдошев, Одилов) киритилди. Шунингдек, «Пахтакор», «Насаф», «Сўғдиёна», «Бунёдкор» ва «Хоразм» жамоаларининг етакчилари ҳам тур лауреатлари қаторидан муносиб ўрин олишди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

БухороНефтчиПахтакорНасафБунёдкор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиХамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиБугун, 21:54Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Моуриньо кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Бугун, 21:36Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Бугун, 21:28EA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиEA FC 27 рейтинглари: Мбаппе ва Холанд чўккида, Месси кўтарилдиБугун, 21:16Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиБугун, 20:57Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаБугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди