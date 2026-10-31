“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби 31-октябр куни Тошкентга етиб келди, бироқ жамоанинг асосий юлдузи Криштиану Роналду таркибда йўқ.
- Бош мураббий Анге Постекоглу Саудия чемпионатидаги тиғиз тақвим сабабли Роналду билан бирга Кингсли Коман ва Муҳаммад Симаканга ҳам дам беришга қарор қилди.
- «Пахтакор» ва «Ан-Наср» ўртасидаги Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 4-тур учрашуви 2-ноябр куни соат 18:45 да бўлиб ўтади.
Саудия Арабистонининг гранд клуби ҳисобланган «Ан-Наср» бугун, 31 октябрь куни Тошкентга етиб келди. Бироқ пойтахтимиздаги минглаб футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган асосий янгилик мухлислар учун кутилмаган ҳафсала пирлигини келтириб чиқарди — жамоанинг асосий юлдузи, 41 ёшли португалиялик тўпурар Криштиану Роналду Тошкентга келган делегация сафида йўқ.
Саудиянинг нуфузли Arriyadiyah нашри тарқатган хабарга кўра, бош мураббий Анге Постекоглу ушбу сафар учун таркибни жиддий равишда ротация қилишга қарор қилган.
Тошкентга келмаган юлдузлар триоси
Австралиялик мутахассис Анге Постекоглу Саудия чемпионатидаги тиғиз тақвим ва юқори босимни ҳисобга олган ҳолда бир йўла уч нафар етакчи ўйинчига Тошкент сафарида дам беришни маъқул кўрди:
Криштиану Роналду: Португалиялик афсонавий ҳужумчи Тошкентга келадиган якуний қайдномага киритилмади;
Кингсли Коман: Жамоанинг француз вингери ҳам Ўзбекистонга учмаган футболчилар сафида;
Муҳаммад Симакан: Мудофаа марказининг асосий таянчи бўлган ҳимоячи ҳам Тошкентдаги баҳсни ўтказиб юборади.
«Пахтакор» — «Ан-Наср»: Ўйин вақти ва турнирдаги ҳолат
Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақаси Ғарб минтақасининг 4-тури доирасидаги марказий қарама-қаршилик тафсилотлари қуйидагича:
Учрашув куни ва вақти: 2 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 18:45;
«Пахтакор»нинг ҳолати: «Шерлар» ортда қолган 3 тур натижасига кўра 2 очко билан мусобақа жадвалининг 12-поғонасида бормоқда;
«Ан-Наср»нинг ҳолати: Риёд клуби 3 турдан сўнг 3 очко жамғариб, 9-ўринни эгаллаб турибди.
«Ан-Наср» Саудия Про-лигасида кураш марказида
Постекоглу шогирдлари ички чемпионатда жуда кучли ва ишончли темпни намойиш этмоқда:
11 та ўйиндан 9 та ғалаба: Риёдликлар мавсум бошидан буён 11 та учрашувнинг 9 тасида зафар қучди;
Пешқадамлар пойгаси: Жамоа 28 очко билан турнир жадвалининг 2-поғонасида бормоқда ва чемпионат етакчиси бўлган «Ал-Қодисия» (28 очко) билан бир хил очкога эга.
Ички чемпионатдаги чемпионлик интригасининг юқорилиги «Ан-Наср» мураббийлар штабини Тошкентдаги Элит ОЧЛ баҳсида асосий кучларни асраб қолишга мажбур қилган асосий омил бўлди.
Изоҳлар 0
…