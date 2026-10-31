“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?

·11·Спорт
“Ан-Наср” Тошкентга етиб келди: Роналду ва 2 юлдуз нега “Пахтакор”га қарши ўйнамайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби 31-октябр куни Тошкентга етиб келди, бироқ жамоанинг асосий юлдузи Криштиану Роналду таркибда йўқ.
  • Бош мураббий Анге Постекоглу Саудия чемпионатидаги тиғиз тақвим сабабли Роналду билан бирга Кингсли Коман ва Муҳаммад Симаканга ҳам дам беришга қарор қилди.
  • «Пахтакор» ва «Ан-Наср» ўртасидаги Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақасининг 4-тур учрашуви 2-ноябр куни соат 18:45 да бўлиб ўтади.

Саудия Арабистонининг гранд клуби ҳисобланган «Ан-Наср» бугун, 31 октябрь куни Тошкентга етиб келди. Бироқ пойтахтимиздаги минглаб футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган асосий янгилик мухлислар учун кутилмаган ҳафсала пирлигини келтириб чиқарди — жамоанинг асосий юлдузи, 41 ёшли португалиялик тўпурар Криштиану Роналду Тошкентга келган делегация сафида йўқ.

Саудиянинг нуфузли Arriyadiyah нашри тарқатган хабарга кўра, бош мураббий Анге Постекоглу ушбу сафар учун таркибни жиддий равишда ротация қилишга қарор қилган.

Тошкентга келмаган юлдузлар триоси

Австралиялик мутахассис Анге Постекоглу Саудия чемпионатидаги тиғиз тақвим ва юқори босимни ҳисобга олган ҳолда бир йўла уч нафар етакчи ўйинчига Тошкент сафарида дам беришни маъқул кўрди:

  • Криштиану Роналду: Португалиялик афсонавий ҳужумчи Тошкентга келадиган якуний қайдномага киритилмади;

  • Кингсли Коман: Жамоанинг француз вингери ҳам Ўзбекистонга учмаган футболчилар сафида;

  • Муҳаммад Симакан: Мудофаа марказининг асосий таянчи бўлган ҳимоячи ҳам Тошкентдаги баҳсни ўтказиб юборади.

«Пахтакор» — «Ан-Наср»: Ўйин вақти ва турнирдаги ҳолат

Осиё Чемпионлар лигаси Элит мусобақаси Ғарб минтақасининг 4-тури доирасидаги марказий қарама-қаршилик тафсилотлари қуйидагича:

  • Учрашув куни ва вақти: 2 ноябрь, Тошкент вақти билан соат 18:45;

  • «Пахтакор»нинг ҳолати: «Шерлар» ортда қолган 3 тур натижасига кўра 2 очко билан мусобақа жадвалининг 12-поғонасида бормоқда;

  • «Ан-Наср»нинг ҳолати: Риёд клуби 3 турдан сўнг 3 очко жамғариб, 9-ўринни эгаллаб турибди.

«Ан-Наср» Саудия Про-лигасида кураш марказида

Постекоглу шогирдлари ички чемпионатда жуда кучли ва ишончли темпни намойиш этмоқда:

  • 11 та ўйиндан 9 та ғалаба: Риёдликлар мавсум бошидан буён 11 та учрашувнинг 9 тасида зафар қучди;

  • Пешқадамлар пойгаси: Жамоа 28 очко билан турнир жадвалининг 2-поғонасида бормоқда ва чемпионат етакчиси бўлган «Ал-Қодисия» (28 очко) билан бир хил очкога эга.

Ички чемпионатдаги чемпионлик интригасининг юқорилиги «Ан-Наср» мураббийлар штабини Тошкентдаги Элит ОЧЛ баҳсида асосий кучларни асраб қолишга мажбур қилган асосий омил бўлди.

Ан-НасрПахтакорКриштиану РоналдуОсиё Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқдаТошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда29 октябр 20:59Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?Александр Усик нима учун Криштиану Роналдунинг ашаддий мухлисига айланди?Бугун 20:13Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20Роналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олдиРоналдунинг баҳсли голи бўйича якуний қарор: У яна бир голни ўз ҳисобига ёздириб олди26 октябр 22:07Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошдиФутбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди22 октябр 22:47Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди13 октябр 07:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози