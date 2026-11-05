Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлари

·1·Спорт
Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлари

Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси, футбол афсонаси Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш бўйича қабул қилган қарори ҳаётидаги энг оғир танловлардан бири бўлганини очиқлади. 41 ёшли тўпурар ўзининг ижтимоий тармоқларидаги саҳифасида махсус эмоционал видеомурожаат эълон қилиб, олис 2003 йилда бошланган улуғвор саёҳатга нуқта қўйиш ва эстафетани янги авлодга топшириш фурсати етганини билдирди.

Роналду ўз нутқида бу қарор шунчаки спорт мантиғи эмас, балки юрак амри билан қабул қилинганини таъкидлаб, бутун Португалия халқи ва миллионлаб мухлисларига миннатдорчилик изҳор этди.

«Футбол — шунчаки ўйин эмас, футбол — бу инсонлар»

Афсонавий юлдузнинг мурожаати фақат статистикага эмас, балки чуқур инсоний қадриятларга бой бўлди:

  • Муқаддас рақам ва боғич: «Португалия халқига мурожаат қилмоқчиман. 7-рақамли либос ва миллий жамоа сардорлик боғичини қайтариш вақти келди. Улар фақат менга тегишли бўлмаган, балки барчамизга тегишли эди. 23 йил давомида ушбу либосни кийиш, уни ҳимоя қилиш мен учун олий шараф бўлди», — деди футболчи;

  • Юрак амри билан қабул қилинган танлов: «Бу осон қарор бўлмади. Чунки айрим масалаларни фақат ақл билан ҳал қилиб бўлмайди — бунда юрак ҳам ўз сўзини айтади. Ортга назар ташласам, фақат баҳслар, голлар ва совринларни эмас, балки инсонларни кўраман. Футбол — бу инсонлар»;

  • Чин мерос: «Голлар унутилиши, кубоклар музейларга қўйилиши ва рекордлар қачондир янгиланиши мумкин. Аммо инсонлар қалбидаги хотира ва туйғуларни вақт ўчира олмайди. Агар ҳеч бўлмаганда бир марта сизни хурсанд қилган бўлсам, голим туфайли кимнидир бағрингизга босган, ташвишларингизни унутган ёки ўз ватанингиз билан фахрланган бўлсангиз, демак, буларнинг барчаси бежиз эмас эди».

23 йиллик буюк салтанат: Дебютдан энг юқори чўққигача

Криштиану Роналдунинг халқаро майдондаги кўрсаткичлари узоқ йиллар давомида етиб бўлмас марра сифатида сақланиб қолиши шубҳасиз:

  • Қозоғистонга қарши илк қадам: Унинг миллий жамоа либосидаги дебюти 2003 йил 20 август куни Қозоғистонга қарши учрашувда бошланган эди;

  • Жаҳон футболи рекорди: Роналду 23 йил ичида Португалия сафида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол урди — бу барча замонларнинг миллий жамоалар кесимидаги мутлақ жаҳон рекордидир;

  • Тарихий ғалабалар: Ҳужумчи сардор сифатида ўз мамлакати тарихидаги илк йирик ғалаба — Евро-2016 чемпионлигини тақдим этди ва икки марта УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритди.

Роналду сўзи якунида Португалиянинг янги, ёш футболчиларига ишонч билдириб, улар таслим бўлмасдан, ҳали ҳеч ким забт этмаган янги чўққиларни кўзлашлари шартлигини уқтирди.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиАн-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБугун 16:23Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиБугун 15:58Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйдиПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди11 октябр 09:02Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиЭнди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди10 октябр 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози