Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлари
Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси, футбол афсонаси Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш бўйича қабул қилган қарори ҳаётидаги энг оғир танловлардан бири бўлганини очиқлади. 41 ёшли тўпурар ўзининг ижтимоий тармоқларидаги саҳифасида махсус эмоционал видеомурожаат эълон қилиб, олис 2003 йилда бошланган улуғвор саёҳатга нуқта қўйиш ва эстафетани янги авлодга топшириш фурсати етганини билдирди.
Роналду ўз нутқида бу қарор шунчаки спорт мантиғи эмас, балки юрак амри билан қабул қилинганини таъкидлаб, бутун Португалия халқи ва миллионлаб мухлисларига миннатдорчилик изҳор этди.
«Футбол — шунчаки ўйин эмас, футбол — бу инсонлар»
Афсонавий юлдузнинг мурожаати фақат статистикага эмас, балки чуқур инсоний қадриятларга бой бўлди:
Муқаддас рақам ва боғич: «Португалия халқига мурожаат қилмоқчиман. 7-рақамли либос ва миллий жамоа сардорлик боғичини қайтариш вақти келди. Улар фақат менга тегишли бўлмаган, балки барчамизга тегишли эди. 23 йил давомида ушбу либосни кийиш, уни ҳимоя қилиш мен учун олий шараф бўлди», — деди футболчи;
Юрак амри билан қабул қилинган танлов: «Бу осон қарор бўлмади. Чунки айрим масалаларни фақат ақл билан ҳал қилиб бўлмайди — бунда юрак ҳам ўз сўзини айтади. Ортга назар ташласам, фақат баҳслар, голлар ва совринларни эмас, балки инсонларни кўраман. Футбол — бу инсонлар»;
Чин мерос: «Голлар унутилиши, кубоклар музейларга қўйилиши ва рекордлар қачондир янгиланиши мумкин. Аммо инсонлар қалбидаги хотира ва туйғуларни вақт ўчира олмайди. Агар ҳеч бўлмаганда бир марта сизни хурсанд қилган бўлсам, голим туфайли кимнидир бағрингизга босган, ташвишларингизни унутган ёки ўз ватанингиз билан фахрланган бўлсангиз, демак, буларнинг барчаси бежиз эмас эди».
23 йиллик буюк салтанат: Дебютдан энг юқори чўққигача
Криштиану Роналдунинг халқаро майдондаги кўрсаткичлари узоқ йиллар давомида етиб бўлмас марра сифатида сақланиб қолиши шубҳасиз:
Қозоғистонга қарши илк қадам: Унинг миллий жамоа либосидаги дебюти 2003 йил 20 август куни Қозоғистонга қарши учрашувда бошланган эди;
Жаҳон футболи рекорди: Роналду 23 йил ичида Португалия сафида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол урди — бу барча замонларнинг миллий жамоалар кесимидаги мутлақ жаҳон рекордидир;
Тарихий ғалабалар: Ҳужумчи сардор сифатида ўз мамлакати тарихидаги илк йирик ғалаба — Евро-2016 чемпионлигини тақдим этди ва икки марта УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритди.
Роналду сўзи якунида Португалиянинг янги, ёш футболчиларига ишонч билдириб, улар таслим бўлмасдан, ҳали ҳеч ким забт этмаган янги чўққиларни кўзлашлари шартлигини уқтирди.
Изоҳлар 0
…