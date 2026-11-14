Ўзбекистон ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионатини бошлайди: Ўйинлар тақвими...

1 дақиқа ўқиш53
Ўзбекистон ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионатини бошлайди: Ўйинлар тақвими...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мексиканинг Сан-Хуан-де-лос-Лагос шаҳрида 24 та терма жамоа иштирокида ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионати бошланди.
  • Беш карра жаҳон чемпиони бўлган Ўзбекистон миллий жамоаси Э гуруҳидан жой олиб, АҚШ, Уругвай ва Марокаш терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради.
  • 13–22 ноябр кунлари давом этадиган нуфузли мусобақанинг финал учрашуви 22 ноябрга белгиланган.
  • Ҳамюртларимиз гуруҳ босқичидаги илк ўйинини 15 ноябр куни АҚШга қарши ўтказади.

Мексиканинг Сан-Хуан-де-лос-Лагос шаҳрида ампутантлар футболи бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати ўз ишини бошлади. 13–22 ноябрь кунлари бўлиб ўтадиган мазкур нуфузли мусобақада дунёнинг 24 та кучли терма жамоаси бош соврин учун кураш олиб бормоқда. Улар қаторида Ўзбекистон миллий жамоаси ҳам бор.

Ўзбекистоннинг бой тарихи ва чемпионлик анъаналари

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг кучли ва номдор жамоалардан бири ҳисобланади. Ҳамюртларимиз ўз вақтида беш марта жаҳон чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлишган. Терма жамоамиз 1990, 1991, 2007, 2010 ва 2012 йилларда мундиал олтин медалларини қўлга киритган эди. Сўнгги чемпионликдан буён нақ 14 йил ўтди ва мухлислар яна бир бор улуғвор ғалабаларни кутишмоқда.

Маълумот учун, ампутантлар футболи бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Туркия ҳисобланади. Турклар 2022 йилги мундиал финалида Анголани мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган эди.

Мундиал параметрлари

Тафсилотлар

Мезбон мамлакат ва шаҳар

Мексика, Сан-Хуан-де-лос-Лагос

Иштирокчи жамоалар сони

24 та терма жамоа

Ўзбекистоннинг гуруҳи

E гуруҳи (АҚШ, Уругвай, Марокаш)

Ўзбекистоннинг чемпионликлари

5 карра жаҳон чемпиони (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Гуруҳ босқичи ва ўйинлар тақвими

Бу галги мундиалда миллий жамоамиз E гуруҳидан жой олди. Гуруҳ босқичида вакилларимиз АҚШ, Уругвай ва Марокаш терма жамоаларига қарши куч синашади. Мусобақанинг ҳал қилувчи финал баҳси эса 22 ноябрь кунига белгиланган.

Миллат шарафини ҳимоя қилаётган футболчиларимизнинг гуруҳ босқичидаги ўйинлари тақвими қуйидагича:

  • 15 ноябрь, 03:30. Ўзбекистон — АҚШ

  • 16 ноябрь, 04:30. Уругвай — Ўзбекистон

  • 16 ноябрь, 21:00. Ўзбекистон — Марокаш

Юртимиз спортсеварлари ва мухлислари беш карра жаҳон чемпионларидан яна бир бор юқори натижалар ва муносиб иштирок кутиб қолмоқда.

Сизнингча, янгиланган таркиб ва катта тажрибага эга Ўзбекистон ампутантлар терма жамоаси Мексикадаги мундиалда яна жаҳон тахтига кўтарила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари