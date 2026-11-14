Ўзбекистон ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионатини бошлайди: Ўйинлар тақвими...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мексиканинг Сан-Хуан-де-лос-Лагос шаҳрида 24 та терма жамоа иштирокида ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионати бошланди.
- Беш карра жаҳон чемпиони бўлган Ўзбекистон миллий жамоаси Э гуруҳидан жой олиб, АҚШ, Уругвай ва Марокаш терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради.
- 13–22 ноябр кунлари давом этадиган нуфузли мусобақанинг финал учрашуви 22 ноябрга белгиланган.
- Ҳамюртларимиз гуруҳ босқичидаги илк ўйинини 15 ноябр куни АҚШга қарши ўтказади.
Мексиканинг Сан-Хуан-де-лос-Лагос шаҳрида ампутантлар футболи бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати ўз ишини бошлади. 13–22 ноябрь кунлари бўлиб ўтадиган мазкур нуфузли мусобақада дунёнинг 24 та кучли терма жамоаси бош соврин учун кураш олиб бормоқда. Улар қаторида Ўзбекистон миллий жамоаси ҳам бор.
Ўзбекистоннинг бой тарихи ва чемпионлик анъаналари
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ампутантлар футболи бўйича жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг кучли ва номдор жамоалардан бири ҳисобланади. Ҳамюртларимиз ўз вақтида беш марта жаҳон чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлишган. Терма жамоамиз 1990, 1991, 2007, 2010 ва 2012 йилларда мундиал олтин медалларини қўлга киритган эди. Сўнгги чемпионликдан буён нақ 14 йил ўтди ва мухлислар яна бир бор улуғвор ғалабаларни кутишмоқда.
Маълумот учун, ампутантлар футболи бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Туркия ҳисобланади. Турклар 2022 йилги мундиал финалида Анголани мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган эди.
Мундиал параметрлари
Тафсилотлар
Мезбон мамлакат ва шаҳар
Мексика, Сан-Хуан-де-лос-Лагос
Иштирокчи жамоалар сони
24 та терма жамоа
Ўзбекистоннинг гуруҳи
E гуруҳи (АҚШ, Уругвай, Марокаш)
Ўзбекистоннинг чемпионликлари
5 карра жаҳон чемпиони (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)
Гуруҳ босқичи ва ўйинлар тақвими
Бу галги мундиалда миллий жамоамиз E гуруҳидан жой олди. Гуруҳ босқичида вакилларимиз АҚШ, Уругвай ва Марокаш терма жамоаларига қарши куч синашади. Мусобақанинг ҳал қилувчи финал баҳси эса 22 ноябрь кунига белгиланган.
Миллат шарафини ҳимоя қилаётган футболчиларимизнинг гуруҳ босқичидаги ўйинлари тақвими қуйидагича:
15 ноябрь, 03:30. Ўзбекистон — АҚШ
16 ноябрь, 04:30. Уругвай — Ўзбекистон
16 ноябрь, 21:00. Ўзбекистон — Марокаш
Юртимиз спортсеварлари ва мухлислари беш карра жаҳон чемпионларидан яна бир бор юқори натижалар ва муносиб иштирок кутиб қолмоқда.
Сизнингча, янгиланган таркиб ва катта тажрибага эга Ўзбекистон ампутантлар терма жамоаси Мексикадаги мундиалда яна жаҳон тахтига кўтарила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…