Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WBA чемпиони Хайме Мунгия жамоаси Бектемир Мелиқўзиевга мажбурий жангни ортга суриш учун молиявий компенсация таклиф қилди.
- Бектемир Мелиқўзиев бу таклифни рад этиб, спорт принсиплари ва қоидаларини пулга алмаштирмаслигини билдирди.
- Унинг асосий мақсади WBA чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб келишдир.
- WBA 21 октябргача томонларга келишувга эришиш учун муддат берган, акс ҳолда промоутерлик савдоси ўтказилади.
Профессионал бокснинг супер ўрта вазн тоифасида кутилаётган йилнинг энг қайноқ жангларидан бири атрофида кескинлик кучайди. WBA йўналиши бўйича амалдаги жаҳон чемпиони, мексикалик Хайме Мунгия ва ушбу камарга расмий даъвогар бўлган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ўртасидаги музокаралар кутилмаган тус олди.
Мексикалик боксчи жамоаси ушбу мажбурий ҳимоя жангини ортга суриш мақсадида Бектемирга молиявий компенсация таклиф қилган, бироқ ҳамюртимизнинг қатъий позицияси чемпион режаларини чипакка чиқарди.
Мунгиянинг ҳийласи: Навбатдан ташқари жанг ва «кутиш пули»
Мексика томони расмий даъвогар билан бўладиган қийин тўқнашувни четлаб ўтишга уринмоқда:
Муқобил рақиб танлови: Хайме Мунгия штаби Мелиқўзиев билан рингга кўтарилишдан аввал Кейбер Гонсалесга қарши ихтиёрий жанг ўтказиш ниятида эканини билдирган;
«Step-aside» таклифи: Ушбу режани амалга ошириш учун улар Бектемир Мелиқўзиевга навбатини вақтинча бўшатиб, кутиб туриши учун махсус пул (step-aside money) таклиф қилишган;
Хавфдан қочиш уриниши: Экспертлар Мунгиянинг бу қадамини ўзбек боксчисининг оғир зарбаларидан хавфсираш ва камарни йўқотиш хавфини камайтириш истаги билан баҳоламоқда.
«Қоидалар ҳурмат қилиниши шарт»: Бектемирнинг қатъий жавоби
Бектемир Мелиқўзиев мексикаликларнинг бу таклифини кескин рад этиб, спорт принциплари ва қоидаларини пулга алмаштирмаслигини очиқ билдирди:
Моддият эмас, чемпионлик муҳим: «Қоидаларни ҳурмат қилиш керак. Мен ҳатто текинга бўлса ҳам жанг қилишга тайёрман!» — дея таъкидлади Мелиқўзиев;
Шон-шараф биринчи ўринда: Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси учун асосий мақсад даромад топиш эмас, балки рингга чиқиб WBA чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб келиш эканини яна бир бор исботлади.
WBA талаби ва муҳлат: Промоутерлик савдосига оз қолди
Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) томонларга аниқ вақт чегараларини белгилаб берган:
Расмий буйруқ: Ташкилот 21 сентябрь куни Мунгия – Мелиқўзиев жангини ташкил этиш бўйича расмий буйруқ чиқарган эди;
Сўнгги муддат — 21 октябрь: Икки боксчи промоутерларига ўзаро келишувга эришиш учун жорий йилнинг 21 октябригача вақт берилган;
Промоутерлик савдоси (purse bid): Агар белгиланган муддат ичида томонлар музокараларда муросага келмаса, жангни ўтказиш ҳуқуқини сотиб олиш учун расмий очиқ савдо санаси эълон қилинади ва энг кўп маблағ таклиф қилган томон жангни ўз хоҳишича ташкиллаштиради.
Мунгиянинг жангни ортга суриш ҳаракатларига қарамай, Бектемир Мелиқўзиевнинг бу қадар жанговар ва қатъиятли кайфияти ушбу чемпионлик жангига бўлган глобал қизиқишни янада ошириб юборди. Ҳозирда барчанинг нигоҳи 21 октябрь куни якунланадиган музокаралар муддатига қаратилган.
Изоҳлар 0
…