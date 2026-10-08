Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этди

·10·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпиони Хайме Мунгиянинг пуллик таклифини рад этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • WBA чемпиони Хайме Мунгия жамоаси Бектемир Мелиқўзиевга мажбурий жангни ортга суриш учун молиявий компенсация таклиф қилди.
  • Бектемир Мелиқўзиев бу таклифни рад этиб, спорт принсиплари ва қоидаларини пулга алмаштирмаслигини билдирди.
  • Унинг асосий мақсади WBA чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб келишдир.
  • WBA 21 октябргача томонларга келишувга эришиш учун муддат берган, акс ҳолда промоутерлик савдоси ўтказилади.

Профессионал бокснинг супер ўрта вазн тоифасида кутилаётган йилнинг энг қайноқ жангларидан бири атрофида кескинлик кучайди. WBA йўналиши бўйича амалдаги жаҳон чемпиони, мексикалик Хайме Мунгия ва ушбу камарга расмий даъвогар бўлган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев ўртасидаги музокаралар кутилмаган тус олди.

Мексикалик боксчи жамоаси ушбу мажбурий ҳимоя жангини ортга суриш мақсадида Бектемирга молиявий компенсация таклиф қилган, бироқ ҳамюртимизнинг қатъий позицияси чемпион режаларини чипакка чиқарди.

Мунгиянинг ҳийласи: Навбатдан ташқари жанг ва «кутиш пули»

Мексика томони расмий даъвогар билан бўладиган қийин тўқнашувни четлаб ўтишга уринмоқда:

  • Муқобил рақиб танлови: Хайме Мунгия штаби Мелиқўзиев билан рингга кўтарилишдан аввал Кейбер Гонсалесга қарши ихтиёрий жанг ўтказиш ниятида эканини билдирган;

  • «Step-aside» таклифи: Ушбу режани амалга ошириш учун улар Бектемир Мелиқўзиевга навбатини вақтинча бўшатиб, кутиб туриши учун махсус пул (step-aside money) таклиф қилишган;

  • Хавфдан қочиш уриниши: Экспертлар Мунгиянинг бу қадамини ўзбек боксчисининг оғир зарбаларидан хавфсираш ва камарни йўқотиш хавфини камайтириш истаги билан баҳоламоқда.

«Қоидалар ҳурмат қилиниши шарт»: Бектемирнинг қатъий жавоби

Бектемир Мелиқўзиев мексикаликларнинг бу таклифини кескин рад этиб, спорт принциплари ва қоидаларини пулга алмаштирмаслигини очиқ билдирди:

  • Моддият эмас, чемпионлик муҳим: «Қоидаларни ҳурмат қилиш керак. Мен ҳатто текинга бўлса ҳам жанг қилишга тайёрман!» — дея таъкидлади Мелиқўзиев;

  • Шон-шараф биринчи ўринда: Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси учун асосий мақсад даромад топиш эмас, балки рингга чиқиб WBA чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб келиш эканини яна бир бор исботлади.

WBA талаби ва муҳлат: Промоутерлик савдосига оз қолди

Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) томонларга аниқ вақт чегараларини белгилаб берган:

  • Расмий буйруқ: Ташкилот 21 сентябрь куни Мунгия – Мелиқўзиев жангини ташкил этиш бўйича расмий буйруқ чиқарган эди;

  • Сўнгги муддат — 21 октябрь: Икки боксчи промоутерларига ўзаро келишувга эришиш учун жорий йилнинг 21 октябригача вақт берилган;

  • Промоутерлик савдоси (purse bid): Агар белгиланган муддат ичида томонлар музокараларда муросага келмаса, жангни ўтказиш ҳуқуқини сотиб олиш учун расмий очиқ савдо санаси эълон қилинади ва энг кўп маблағ таклиф қилган томон жангни ўз хоҳишича ташкиллаштиради.

Мунгиянинг жангни ортга суриш ҳаракатларига қарамай, Бектемир Мелиқўзиевнинг бу қадар жанговар ва қатъиятли кайфияти ушбу чемпионлик жангига бўлган глобал қизиқишни янада ошириб юборди. Ҳозирда барчанинг нигоҳи 21 октябрь куни якунланадиган музокаралар муддатига қаратилган.

Хайме МунгияБектемир МелиқўзиевWBA чемпионлигисупер ўрта вазн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБугун 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиКеча 07:51Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди22 сентябр 15:20Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!6 сентябр 16:42 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилди8 сентябр 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?