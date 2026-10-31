Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлари

·56·Спорт
Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлари

Иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA чемпионлик камари учун расмий ва мажбурий даъвогар ҳисобланган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиевнинг навбатдаги жанги юзасидан тафсилотлар очиқланди. Ҳамюртимиз катта титул жангини кутиш баробарида спорт формасини сақлаб қолиш мақсадида яқин кунларда яна бир бор рингга кўтарилади.

Мелиқўзиев 6 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида ташкил этиладиган нуфузли Muka Boxing профессионал бокс оқшомида жанг ўтказади.

Чемпионлик баҳси олдидан оралиқ жанг: Режа қандай?

Ўзбекистонлик боксчининг ушбу жанги унинг карьерасидаги энг муҳим тўқнашув олдидан охирги тайёргарлик босқичи бўлиб хизмат қилади:

  • Асосий мақсад сақланиб қолган: Бектемир Мелиқўзиев мазкур вазнда мексикалик юлдуз Хайме Мунгиянинг Никита Зонга қарши жангидан сўнг бўлиб ўтиши режалаштирилган бош чемпионлик (титул) жангини кутмоқда;

  • Ринг амалиёти: Узоқ вақт жангсиз қолиб кетмаслик ва курашчанлик кайфиятини сақлаб қолиш учун боксчимиз жамоаси ушбу оралиқда қўшимча жанг ўтказишга қарор қилган;

  • Рақиб масаласи: Мелиқўзиевнинг 6 ноябрдаги эҳтимолий рақиби номи ҳозирча очиқланмаган, бироқ промоутерлар яқин кунларда рақиб номини расман эълон қилиши кутилмоқда.

Дубайдаги ушбу баҳс Бектемир учун WBA рейтингидаги мутлақ етакчилик мақомини мустаҳкамлаш ва жаҳон чемпионлик камари учун кечадиган катта синов олдидан муҳим трамплин бўлади.

Бектемир МелиқўзиевWBAMuka Boxingпрофессионал бокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди9 октябр 08:17Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар8 октябр 21:55Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилди8 октябр 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорлади7 октябр 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози