Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлари
Иккинчи ўрта вазн тоифасида WBA чемпионлик камари учун расмий ва мажбурий даъвогар ҳисобланган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиевнинг навбатдаги жанги юзасидан тафсилотлар очиқланди. Ҳамюртимиз катта титул жангини кутиш баробарида спорт формасини сақлаб қолиш мақсадида яқин кунларда яна бир бор рингга кўтарилади.
Мелиқўзиев 6 ноябрь куни Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида ташкил этиладиган нуфузли Muka Boxing профессионал бокс оқшомида жанг ўтказади.
Чемпионлик баҳси олдидан оралиқ жанг: Режа қандай?
Ўзбекистонлик боксчининг ушбу жанги унинг карьерасидаги энг муҳим тўқнашув олдидан охирги тайёргарлик босқичи бўлиб хизмат қилади:
Асосий мақсад сақланиб қолган: Бектемир Мелиқўзиев мазкур вазнда мексикалик юлдуз Хайме Мунгиянинг Никита Зонга қарши жангидан сўнг бўлиб ўтиши режалаштирилган бош чемпионлик (титул) жангини кутмоқда;
Ринг амалиёти: Узоқ вақт жангсиз қолиб кетмаслик ва курашчанлик кайфиятини сақлаб қолиш учун боксчимиз жамоаси ушбу оралиқда қўшимча жанг ўтказишга қарор қилган;
Рақиб масаласи: Мелиқўзиевнинг 6 ноябрдаги эҳтимолий рақиби номи ҳозирча очиқланмаган, бироқ промоутерлар яқин кунларда рақиб номини расман эълон қилиши кутилмоқда.
Дубайдаги ушбу баҳс Бектемир учун WBA рейтингидаги мутлақ етакчилик мақомини мустаҳкамлаш ва жаҳон чемпионлик камари учун кечадиган катта синов олдидан муҳим трамплин бўлади.
Изоҳлар 0
…