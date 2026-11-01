Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- WBA ташкилоти Саул «Канело»
- Алварес ва Турки Алалшайхнинг илтимосига кўра, Хайме Мунгияга Никита Зонга қарши чемпионлик жанги ўтказиш учун рухсат берди.
- Бектемир Мелиқўзиев жамоаси ушбу қарорга рози бўлиш эвазига Мунгия ва Зон жанги ғолиби кейинги баҳсни айнан ўзбекистонлик боксчи билан ўтказиши бўйича ёзма кафолат олди.
- Агар Мелиқўзиев томони рад жавобини берганида, у «Регулар» камар учун жанг қилишдек ноқулай шартларга қолиши мумкин эди.
Профессионал бокснинг суперўрта вазн тоифасида кутилмаган саҳна орти воқеалари юз берди. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпионлик камарига расмий мажбурий даъвогар бўлиб турган бир пайтда, ташкилот Хайме Мунгияга Никита Зонга қарши титул жанги ўтказишга махсус рухсат берди. Мазкур қарор бокс оламида турли саволларни келтириб чиқарган эди.
Инсайдер Жалол Аҳмедов тақдим этган маълумотларга кўра, Мелиқўзиевнинг менежерлар гуруҳи ушбу вазиятга нима сабаб бўлгани ва қандай шартлар эвазига унга розилик берилганини батафсил очиқлади.
Альварес ва Алалшайх омили: WBA нима учун ён берди?
Маълум бўлишича, Мунгия ва Зон ўртасидаги баҳсни айнан чемпионлик мақомида ташкил этиш ташаббуси билан жаҳон боксининг энг нуфузли шахслари чиққан:
Ташкилотчиларнинг расмий илтимоси: Супер юлдуз Сауль «Канело» Альварес ва Саудия Арабистони кўнгилочар бош бошқармаси раҳбари Турки Алалшайх WBA раҳбариятига бевосита мурожаат қилиб, мазкур жангга чемпионлик камарини қўйишни сўраган;
WBA’нинг манфаатлари: Ташкилот Альварес ва Алалшайх каби қудратли ҳамкорлар билан алоқаларни бузишни истамаган ва натижада Мелиқўзиев жамоаси билан муайян шартлар асосида келишувга эришиш йўлини танлаган.
Ўзбек боксчиси рад жавоби берса нима бўларди?
Менежерларнинг тушунтиришича, агар Мелиқўзиев томони бу таклифни қатъий рад этганида, вазият Бектемир учун қулай бўлмаган сценарийлар бўйича ривожланиши мумкин эди:
Мунгия — Зон баҳси оддий рейтинг жанги сифатида ўтказилиши мумкин эди;
Энг хавфли эҳтимол: Мунгияга WBA «Super» чемпион мақоми берилиб, Бектемирга бўш қолган «Regular» (оддий) камар учун жанг таклиф қилиниши хавфи мавжуд эди.
Ҳал қилувчи шарт: Мелиқўзиев ғолибга қарши рингга чиқади
Бундай мураккаб шароитда Бектемир Мелиқўзиев ва унинг жамоаси узоқни кўзлаган ҳолда энг фойдали қарорни қабул қилди. Улар рухсат бериш эвазига ташкилот ва инвесторлардан расмий ёзма кафолат талаб қилиб олдилар:
Асосий шарт: Хайме Мунгия ва Никита Зон жангида ғолиб чиққан боксчи ўзининг кейинги жангини ҳеч қандай истисносиз айнан Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказишга мажбур бўлади.
Шу тариқа, ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси ўзининг 1-рақамли мажбурий даъвогар мақомини сақлаб қолди ва кейинги навбатда тўғридан-тўғри жаҳон чемпионлик камари учун мутлақ жанг ҳуқуқини кафолатлади.
Изоҳлар 0
…