Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтди

·49·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев жамоаси Мунгиянинг камар учун жангига нега рухсат берганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • WBA ташкилоти Саул «Канело»
  • Алварес ва Турки Алалшайхнинг илтимосига кўра, Хайме Мунгияга Никита Зонга қарши чемпионлик жанги ўтказиш учун рухсат берди.
  • Бектемир Мелиқўзиев жамоаси ушбу қарорга рози бўлиш эвазига Мунгия ва Зон жанги ғолиби кейинги баҳсни айнан ўзбекистонлик боксчи билан ўтказиши бўйича ёзма кафолат олди.
  • Агар Мелиқўзиев томони рад жавобини берганида, у «Регулар» камар учун жанг қилишдек ноқулай шартларга қолиши мумкин эди.

Профессионал бокснинг суперўрта вазн тоифасида кутилмаган саҳна орти воқеалари юз берди. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси Бектемир Мелиқўзиев WBA чемпионлик камарига расмий мажбурий даъвогар бўлиб турган бир пайтда, ташкилот Хайме Мунгияга Никита Зонга қарши титул жанги ўтказишга махсус рухсат берди. Мазкур қарор бокс оламида турли саволларни келтириб чиқарган эди.

Инсайдер Жалол Аҳмедов тақдим этган маълумотларга кўра, Мелиқўзиевнинг менежерлар гуруҳи ушбу вазиятга нима сабаб бўлгани ва қандай шартлар эвазига унга розилик берилганини батафсил очиқлади.

Альварес ва Алалшайх омили: WBA нима учун ён берди?

Маълум бўлишича, Мунгия ва Зон ўртасидаги баҳсни айнан чемпионлик мақомида ташкил этиш ташаббуси билан жаҳон боксининг энг нуфузли шахслари чиққан:

  • Ташкилотчиларнинг расмий илтимоси: Супер юлдуз Сауль «Канело» Альварес ва Саудия Арабистони кўнгилочар бош бошқармаси раҳбари Турки Алалшайх WBA раҳбариятига бевосита мурожаат қилиб, мазкур жангга чемпионлик камарини қўйишни сўраган;

  • WBA’нинг манфаатлари: Ташкилот Альварес ва Алалшайх каби қудратли ҳамкорлар билан алоқаларни бузишни истамаган ва натижада Мелиқўзиев жамоаси билан муайян шартлар асосида келишувга эришиш йўлини танлаган.

Ўзбек боксчиси рад жавоби берса нима бўларди?

Менежерларнинг тушунтиришича, агар Мелиқўзиев томони бу таклифни қатъий рад этганида, вазият Бектемир учун қулай бўлмаган сценарийлар бўйича ривожланиши мумкин эди:

  1. Мунгия — Зон баҳси оддий рейтинг жанги сифатида ўтказилиши мумкин эди;

  2. Энг хавфли эҳтимол: Мунгияга WBA «Super» чемпион мақоми берилиб, Бектемирга бўш қолган «Regular» (оддий) камар учун жанг таклиф қилиниши хавфи мавжуд эди.

Ҳал қилувчи шарт: Мелиқўзиев ғолибга қарши рингга чиқади

Бундай мураккаб шароитда Бектемир Мелиқўзиев ва унинг жамоаси узоқни кўзлаган ҳолда энг фойдали қарорни қабул қилди. Улар рухсат бериш эвазига ташкилот ва инвесторлардан расмий ёзма кафолат талаб қилиб олдилар:

Асосий шарт: Хайме Мунгия ва Никита Зон жангида ғолиб чиққан боксчи ўзининг кейинги жангини ҳеч қандай истисносиз айнан Бектемир Мелиқўзиевга қарши ўтказишга мажбур бўлади.

Шу тариқа, ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси ўзининг 1-рақамли мажбурий даъвогар мақомини сақлаб қолди ва кейинги навбатда тўғридан-тўғри жаҳон чемпионлик камари учун мутлақ жанг ҳуқуқини кафолатлади.

Бектемир МелиқўзиевWBAСауль АльваресТурки Алалшайх
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиАльварес ва Мунгия рақибларини таслим этди: Ар-Риёддаги шов-шувли жанглар тафсилотиБугун 19:50Титул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлариТитул жанги олдидан синов: Бектемир Мелиқўзиевнинг янги жанги тафсилотлариКеча 17:55Мелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилиндиМелиқўзиев кутиб турадими?: Мунгиянинг Зонь билан камар ҳимояси жанги эълон қилинди14 октябр 13:47WBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламадиWBA Мунгия ва Никита Зонь ўртасидаги чемпионлик жангини тасдиқламади10 октябр 07:00Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жангидан четлатилди, Мунгияга қулай рақиб топилди9 октябр 08:17Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар8 октябр 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози