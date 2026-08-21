Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди
Покистоннинг Лаҳор шаҳрида ўтказилаётган таэквондо WT бўйича “World Taekwondo President's Cup — Asia” халқаро мусобақасининг иккинчи кунги баҳслари Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муваффақиятли кечди. Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизматининг хабарига кўра, 19 август кунги шиддатли дастурда терма жамоамиз ҳисобига яна 1 та олтин ва 1 та кумуш медал қўшилди.
Олтин ва кумуш: Иккинчи кун қаҳрамонлари
Тажрибали таэквондочимиз Жасурбек Жайсунов -80 кг вазн тоифасида барча рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, мусобақанинг бош соврини — олтин медални нақд қилди. Аёллар ўртасидаги баҳсларда эса -67 кг вазнда юртимиз шарафини ҳимоя қилган Озода Собиржонова финалгача муваффақиятли етиб бориб, кумуш медалга сазовор бўлди.
«World Taekwondo President's Cup — Asia»: 2-кун натижалари
Вазн тоифаси
Спортчи (Ўзбекистон)
Қўлга киритилган натижа
-80 кг
Жасурбек Жайсунов
Олтин медал (Турнир чемпиони)
-67 кг
Озода Собиржонова
Кумуш медал (Финалчи)
1-кун натижаси
Терма жамоа аъзолари
4 та медал жамғарилган эди
2 кунлик жами
Ўзбекистон делегацияси
6 та медал (1 та олтин, совриндорлар сафи кенгаймоқда)
Олимпия рейтинги учун қимматли ғалаба
G-3 тоифасига кирувчи мазкур нуфузли Осиё Президент кубогида Жасурбек Жайсуновнинг чемпионлиги ва Озода Собиржонованинг кумуш медали спортчиларимизга жаҳон ҳамда Олимпия рейтингларида муҳим очколарни тақдим этди. Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон вакиллари мусобақанинг илк кунида ҳам 4 та медалга эга чиқишган эди.
Сизнингча, Жасурбек Жайсунов ва миллий терма жамоамизнинг қолган аъзолари келгуси нуфузли мусобақаларда ҳам шундай барқарор олтин натижаларни кўрсатишга тўлиқ тайёрми?
Ўз фикр ва самимий тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий спортимиз ихлосмандларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!
…