Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди

·0·Спорт
Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди

Покистоннинг Лаҳор шаҳрида ўтказилаётган таэквондо WT бўйича “World Taekwondo President's Cup — Asia” халқаро мусобақасининг иккинчи кунги баҳслари Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муваффақиятли кечди. Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизматининг хабарига кўра, 19 август кунги шиддатли дастурда терма жамоамиз ҳисобига яна 1 та олтин ва 1 та кумуш медал қўшилди.

Олтин ва кумуш: Иккинчи кун қаҳрамонлари

Тажрибали таэквондочимиз Жасурбек Жайсунов -80 кг вазн тоифасида барча рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, мусобақанинг бош соврини — олтин медални нақд қилди. Аёллар ўртасидаги баҳсларда эса -67 кг вазнда юртимиз шарафини ҳимоя қилган Озода Собиржонова финалгача муваффақиятли етиб бориб, кумуш медалга сазовор бўлди.

«World Taekwondo President's Cup — Asia»: 2-кун натижалари

Вазн тоифаси

Спортчи (Ўзбекистон)

Қўлга киритилган натижа

-80 кг

Жасурбек Жайсунов

Олтин медал (Турнир чемпиони)

-67 кг

Озода Собиржонова

Кумуш медал (Финалчи)

1-кун натижаси

Терма жамоа аъзолари

4 та медал жамғарилган эди

2 кунлик жами

Ўзбекистон делегацияси

6 та медал (1 та олтин, совриндорлар сафи кенгаймоқда)

Олимпия рейтинги учун қимматли ғалаба

G-3 тоифасига кирувчи мазкур нуфузли Осиё Президент кубогида Жасурбек Жайсуновнинг чемпионлиги ва Озода Собиржонованинг кумуш медали спортчиларимизга жаҳон ҳамда Олимпия рейтингларида муҳим очколарни тақдим этди. Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон вакиллари мусобақанинг илк кунида ҳам 4 та медалга эга чиқишган эди.

Сизнингча, Жасурбек Жайсунов ва миллий терма жамоамизнинг қолган аъзолари келгуси нуфузли мусобақаларда ҳам шундай барқарор олтин натижаларни кўрсатишга тўлиқ тайёрми?

Ўз фикр ва самимий тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий спортимиз ихлосмандларига ушбу хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариБугун, 06:08Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиЕвропа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиБугун, 06:03Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариЮвентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариБугун, 01:39Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Кеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)