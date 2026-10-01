Осиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълум

·2·Спорт
Осиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида таеквондо ВТ бўйича беллашувлар 2 октябрдан бошланади, унда Ўзбекистон терма жамоаси илк босқичларда Эрон, Япония, Филиппин каби давлатлар спортчилари билан куч синашади.
  • Жасурбек Жайсунов бир вақтнинг ўзида ҳам анъанавий, ҳам виртуал таеквондо баҳсларида қатнашади.
  • Мусобақалар Тошкент вақти билан тонгги соат 05:30 да бошланади.

ХХ ёзги Осиё ўйинларининг қизғин дастури доирасида миллий терма жамоамиз учун энг сермаҳсул ва умидли спорт турларидан бири бўлган таэквондо WT бўйича беллашувларга расман старт берилмоқда. Эртага, 2 октябрдан бошлаб даянларда мухлислар интиқлик билан кутган кёруги (жанг) йўналишидаги муросасиз қарама-қаршиликлар бошланади.

Ўзбекистон таэквондо WT ассоциацияси матбуот хизмати ҳамюртларимизнинг илк босқичлардаги рақиблари ва жанглар жадвалини эълон қилди.

2 октябрь: Илк кунданоқ қизғин баҳслар ва виртуал даян

Мусобақанинг биринчи кунидаёқ терма жамоамиз етакчилари даянга чиқишади. Эътиборли жиҳати, истеъдодли спортчимиз Жасурбек Жайсунов бир вақтнинг ўзида ҳам анъанавий, ҳам виртуал таэквондо баҳсларида юртимиз шарафини ҳимоя қилади:

  • Виртуал таэквондо (нимчорак финал): Жасурбек Жайсунов — Амирсани Бахтияри (Эрон)

  • -58 кг вазн тоифасида (нимчорак финал): Асадбек Самандаров — Ҳидетака Маеда (Япония)

  • -80 кг вазн тоифасида (нимчорак финал): Жасурбек Жайсунов — Абҳишек Барал

  • -67 кг вазн тоифасида (нимчорак финал): Озода Собиржонова — Лаила Дело (Филиппин)

3 октябрь: Чорак финалдан бошлайдиган Мавлонов ва қизлар баҳси

Иккинчи кун дастурида ҳам ҳамюртларимизни муҳим ва жиддий синовлар кутиб турибди. Хусусан, супер оғир вазндаги Марат Мавлонов мусобақани тўғридан-тўғри чорак финал босқичидан бошлайди:

  • -68 кг вазн тоифасида (нимчорак финал): Нажмиддин Қосимхожиев — Кавка Путравитама (Индонезия)

  • +80 кг вазн тоифасида (чорак финал): Марат Мавлонов — Ҳуанг Ю Жен (Хитой Тайпейи) ҳамда Муҳаммад Зубер (Малайзия) баҳси ғолибига қарши

  • -57 кг вазн тоифасида (нимчорак финал): Мадина Мирабзалова — Наткамон Вассана (Таиланд)

  • +67 кг вазн тоифасида (нимчорак финал): Светлана Саидова — Ҳо Ян Чонг (Гонконг)

Беллашувлар бошланиш вақти

Ўзбекистон таэквондо WT ассоциацияси маълумотига кўра, мусобақа кунлари даянлардаги саралаш жанглари Тошкент вақти билан тонгги соат 05:30 да бошланиши белгиланган.

Қитъанинг энг кучли усталари жамланган ушбу баҳсларда ҳамюртларимиз юқори натижалар кўрсатиб, делегациямиз ҳисобини янги медаллар билан бойитиши кутилмоқда.

Узбекистон таэквондо WT ассоциациясиЖасурбек ЖайсуновМарат Мавлонов2 октябрь таэквондо мусобақаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...29 сентябр 17:48Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди21 август 06:10Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритди7 июн 22:18Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олди29 сентябр 17:27Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди