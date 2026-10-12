Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди

·35·Спорт
Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон таеквондо ВТ жамоаси Париждаги G6 Гран-при мусобақасида 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритди.
  • Нажмиддин Қосимхожиев ва Жасурбек Жайсунов кумуш медалларни, Озода Собиржонова эса бронза медалини тақдим этди.
  • Бу натижалар ўзбек спортчиларига жаҳон рейтингида муҳим очколарни жамғариш ва қитъа миқёсидаги ютуқларини глобал майдонда мустаҳкамлаш имконини берди.

Франция пойтахти Париж шаҳридаги «Palais des sports Marcel Cerdan» аренасида таэквондо WT бўйича нуфузли G6 тоифасига кирувчи Гран-при мусобақаси ўз якунига етди. Дунёнинг энг сара спортчилари баҳс олиб борган 3 кунлик беллашувларда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари муваффақиятли иштирок этиб, юртимиз ҳисобига 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўшиб қўйди.

Ушбу ғалабалар ўзбек таэквондочиларига қитъа миқёсидаги зафарли юришни глобал майдонда мустаҳкамлаш ва жаҳон рейтингида муҳим очколарни жамғариш имконини берди.

Финаллардаги кескин кураш: Кумуш медал соҳиблари

Терма жамоа етакчилари ҳал қилувчи баҳсларга қадар муносиб йўлни босиб ўтишди:

  • Нажмиддин Қосимхожиевнинг кетма-кет совринлари: Жаҳон чемпиони ҳисобланган 22 ёшли Нажмиддин Қосимхожиев жорий йил ҳисобидан иккинчи Гран-прида шоҳсупага кўтарилди. Июнь ойида Римдаги босқичда бронза олган спортчимиз бу гал финалгача етиб бориб, кумуш медалга сазовор бўлди;

  • Жасурбек Жайсуновнинг сермаҳсул серияси: Яқиндагина Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритган Жасурбек Жайсунов Парижда ҳам юксак маҳорат намойиш этди. У финалда амалдаги жаҳон чемпиони, бразилиялик Энрике Маркесга қарши тенгма-тенг кураш олиб бориб, мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди ва ўз рейтингини сезиларли даражада яхшилади.

Аёллар баҳсида бронза ва жамоавий натижа

Аёллар ўртасидаги кескин рақобатда ҳам терма жамоамиз совринсиз қолмади:

  • Озода Собиржоновадан соврин: -67 кг вазн тоифасида даянга чиққан Озода Собиржонова Осиё ўйинларидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг, Париждаги кучли рақобат муҳитида ҳам бронза медалини қўлга киритди;

  • Павел Хан шогирдларининг умумий ҳисоби: Мураббий Павел Хан бошчилигидаги Ўзбекистон жамоаси Париж турнирини 3 та медал билан якунлади. Маълумот учун, терма жамоамиз сўнгги бор 2023 йилда бўлиб ўтган Париж Гран-присида 1 та олтин медални қўлга киритган эди.

Франциядаги ушбу мусобақа миллий терма жамоамизнинг жаҳон таэквондоси элитасида барқарор ўрин эгаллаб келаётганини яна бир бор исботлади.

Таэквондо WTПариж Гран-присиНажмиддин ҚосимхожиевЖасурбек Жайсунов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 20-олтин медаль! Жасурбек Жайсунов финалда зафар қучдиЎзбекистонда 20-олтин медаль! Жасурбек Жайсунов финалда зафар қучди2 октябр 21:23Осиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълумОсиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълум1 октябр 19:49Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...Осиё ўйинларида таэквондо: Ўзбекистоннинг 8 вакили маълум...29 сентябр 17:48Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!3 октябр 14:13Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!3 октябр 13:43Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди21 август 06:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди