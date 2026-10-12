Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон таеквондо ВТ жамоаси Париждаги G6 Гран-при мусобақасида 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритди.
- Нажмиддин Қосимхожиев ва Жасурбек Жайсунов кумуш медалларни, Озода Собиржонова эса бронза медалини тақдим этди.
- Бу натижалар ўзбек спортчиларига жаҳон рейтингида муҳим очколарни жамғариш ва қитъа миқёсидаги ютуқларини глобал майдонда мустаҳкамлаш имконини берди.
Франция пойтахти Париж шаҳридаги «Palais des sports Marcel Cerdan» аренасида таэквондо WT бўйича нуфузли G6 тоифасига кирувчи Гран-при мусобақаси ўз якунига етди. Дунёнинг энг сара спортчилари баҳс олиб борган 3 кунлик беллашувларда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари муваффақиятли иштирок этиб, юртимиз ҳисобига 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўшиб қўйди.
Ушбу ғалабалар ўзбек таэквондочиларига қитъа миқёсидаги зафарли юришни глобал майдонда мустаҳкамлаш ва жаҳон рейтингида муҳим очколарни жамғариш имконини берди.
Финаллардаги кескин кураш: Кумуш медал соҳиблари
Терма жамоа етакчилари ҳал қилувчи баҳсларга қадар муносиб йўлни босиб ўтишди:
Нажмиддин Қосимхожиевнинг кетма-кет совринлари: Жаҳон чемпиони ҳисобланган 22 ёшли Нажмиддин Қосимхожиев жорий йил ҳисобидан иккинчи Гран-прида шоҳсупага кўтарилди. Июнь ойида Римдаги босқичда бронза олган спортчимиз бу гал финалгача етиб бориб, кумуш медалга сазовор бўлди;
Жасурбек Жайсуновнинг сермаҳсул серияси: Яқиндагина Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритган Жасурбек Жайсунов Парижда ҳам юксак маҳорат намойиш этди. У финалда амалдаги жаҳон чемпиони, бразилиялик Энрике Маркесга қарши тенгма-тенг кураш олиб бориб, мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди ва ўз рейтингини сезиларли даражада яхшилади.
Аёллар баҳсида бронза ва жамоавий натижа
Аёллар ўртасидаги кескин рақобатда ҳам терма жамоамиз совринсиз қолмади:
Озода Собиржоновадан соврин: -67 кг вазн тоифасида даянга чиққан Озода Собиржонова Осиё ўйинларидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг, Париждаги кучли рақобат муҳитида ҳам бронза медалини қўлга киритди;
Павел Хан шогирдларининг умумий ҳисоби: Мураббий Павел Хан бошчилигидаги Ўзбекистон жамоаси Париж турнирини 3 та медал билан якунлади. Маълумот учун, терма жамоамиз сўнгги бор 2023 йилда бўлиб ўтган Париж Гран-присида 1 та олтин медални қўлга киритган эди.
Франциядаги ушбу мусобақа миллий терма жамоамизнинг жаҳон таэквондоси элитасида барқарор ўрин эгаллаб келаётганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…