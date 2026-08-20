Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришди
Покистоннинг Лаҳор шаҳрида таэквондо WT бўйича нуфузли “World Taekwondo Presidentʼs Cup – Asia” халқаро мусобақаси якунланди. Мусобақанинг сўнгги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ўз ҳисобига яна 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўшиб қўйди. Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) хабарига кўра, вакилларимиз турнирни жами 9 та медал билан муваффақиятли якунлади.
Сўнгги кун натижалари ва совриндорлар
Турнирнинг сўнгги кунида гиламга чиққан спортчиларимиздан Ёдгор Жўрабоев (-87 кг) ва Шоҳжаҳон Аҳмедов (-68 кг) кумуш медалга, Мадина Мирабзалова (-57 кг) эса бронза медалига сазовор бўлди.
Терма жамоамиз мазкур мусобақада 1 та олтин, 6 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, жамоавий ҳисобда кучлилар қаторидан жой олди.
«World Taekwondo Presidentʼs Cup – Asia»: Ўзбекистонлик барча совриндорлар
Медал даражаси
Вазн тоифаси
Спортчи (Ўзбекистон терма жамоаси)
Олтин медал
-80 кг
Жасурбек Жайсунов
Кумуш медал
-68 кг
Шоҳжаҳон Аҳмедов
Кумуш медал
-74 кг
Нажмиддин Қосимҳожиев
Кумуш медал
-87 кг
Ёдгор Жўрабоев
Кумуш медал
-62 кг
Диёра Азизова
Кумуш медал
-67 кг
Озода Собиржонова
Кумуш медал
+73 кг
Светлана Саидова
Бронза медали
+87 кг
Марат Мавлонов
Бронза медали
-57 кг
Мадина Мирабзалова
Олимпия рейтинги учун қимматли очколар
Президент кубоги мақомидаги ушбу мусобақада қайд этилган юқори натижалар ўзбекистонлик таэквондочиларга жаҳон ва Олимпия рейтинглари учун муҳим очколарни жамғариш имконини берди.
Сизнингча, мазкур таркибдаги ёш спортчиларимиз келгуси катта Олимпия ўйинлари ва жаҳон чемпионатларида олтин медаллар сонини янада ошира оладими?
Ўз табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий терма жамоамиз муваффақиятини барча спорт ихлосмандларига дарҳол улашинг!
…