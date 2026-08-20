Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришди

·0·Спорт
Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришди

Покистоннинг Лаҳор шаҳрида таэквондо WT бўйича нуфузли “World Taekwondo Presidentʼs Cup – Asia” халқаро мусобақаси якунланди. Мусобақанинг сўнгги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ўз ҳисобига яна 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўшиб қўйди. Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) хабарига кўра, вакилларимиз турнирни жами 9 та медал билан муваффақиятли якунлади.

Сўнгги кун натижалари ва совриндорлар

Турнирнинг сўнгги кунида гиламга чиққан спортчиларимиздан Ёдгор Жўрабоев (-87 кг) ва Шоҳжаҳон Аҳмедов (-68 кг) кумуш медалга, Мадина Мирабзалова (-57 кг) эса бронза медалига сазовор бўлди.

Терма жамоамиз мазкур мусобақада 1 та олтин, 6 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритиб, жамоавий ҳисобда кучлилар қаторидан жой олди.

«World Taekwondo Presidentʼs Cup – Asia»: Ўзбекистонлик барча совриндорлар

Медал даражаси

Вазн тоифаси

Спортчи (Ўзбекистон терма жамоаси)

Олтин медал

-80 кг

Жасурбек Жайсунов

Кумуш медал

-68 кг

Шоҳжаҳон Аҳмедов

Кумуш медал

-74 кг

Нажмиддин Қосимҳожиев

Кумуш медал

-87 кг

Ёдгор Жўрабоев

Кумуш медал

-62 кг

Диёра Азизова

Кумуш медал

-67 кг

Озода Собиржонова

Кумуш медал

+73 кг

Светлана Саидова

Бронза медали

+87 кг

Марат Мавлонов

Бронза медали

-57 кг

Мадина Мирабзалова

Олимпия рейтинги учун қимматли очколар

Президент кубоги мақомидаги ушбу мусобақада қайд этилган юқори натижалар ўзбекистонлик таэквондочиларга жаҳон ва Олимпия рейтинглари учун муҳим очколарни жамғариш имконини берди.

Сизнингча, мазкур таркибдаги ёш спортчиларимиз келгуси катта Олимпия ўйинлари ва жаҳон чемпионатларида олтин медаллар сонини янада ошира оладими?

Ўз табрикларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий терма жамоамиз муваффақиятини барча спорт ихлосмандларига дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиБугун, 22:38Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаБугун, 21:54Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумБугун, 21:35«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)