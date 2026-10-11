Парижда ўзбекистонлик таэквондочилар икки медаль қўлга киритди

·43·Спорт
Парижда ўзбекистонлик таэквондочилар икки медаль қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Парижда ўтган таеквондо ВТ бўйича Гран-при турнирида ўзбекистонлик спортчилар Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш, Озода Собиржонова эса бронза медалини қўлга киритди.
  • Нажмиддин Қосимҳожиев эркаклар ўртасида -68 килограмм, Озода Собиржонова эса аёллар ўртасида -67 килограмм вазн тоифасида иштирок этиб, муваффақиятли натижаларга эришди.
  • 10 октябр кунги баҳсларда қўлга киритилган ушбу икки медал ўзбекистонликлар учун Париждаги мусобақанинг муҳим ютуқларидан бўлди.

Франция пойтахти Парижда ўтаётган таэквондо WT бўйича Гран-при турнирида Ўзбекистон терма жамоаси яна икки медаль билан шоҳсупага кўтарилди. Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш, Озода Собиржонова эса бронза медалига сазовор бўлиб, халқаро майдонда юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилди.

10 октябрь куниги баҳслар ўзбекистонлик спортчилар учун муваффақиятли якунланди. Икки вазн тоифасида қайд этилган натижалар терма жамоа делегацияси учун Париждаги мусобақанинг муҳим ютуқларидан бири бўлди.

Нажмиддин Қосимҳожиев — Гран-при турнири совриндори

Эркаклар ўртасида -68 килограмм вазн тоифасида баҳс олиб борган Нажмиддин Қосимҳожиев мусобақани муваффақиятли ўтказиб, финалгача етиб борди ва якунда кумуш медални қўлга киритди.

Гран-при каби халқаро мусобақаларда совриндорлар сафидан жой олиш спортчидан нафақат техник маҳорат, балки юқори жисмоний тайёргарлик, тактик аниқлик ва руҳий барқарорликни ҳам талаб қилади. Қосимҳожиевнинг натижаси унинг халқаро рақобатда муносиб иштирок этганини кўрсатди.

Озода Собиржонова шоҳсупага кўтарилди

Аёллар ўртасида -67 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Озода Собиржонова ҳам Ўзбекистон делегациясига медаль келтирди. У ярим финалгача етиб бориб, мусобақани бронза медали билан якунлади.

Собиржонованинг совриндорлар қаторига кириши Ўзбекистон терма жамоасининг Париждаги натижаларини янада бойитди. Ушбу муваффақият спортчининг халқаро майдондаги тажрибасини ошириш ва келгуси мусобақаларга тайёргарлик кўришда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобида — кумуш ва бронза

Шундай қилиб, Париждаги Гран-при турнирининг 10 октябрь куниги баҳсларида Ўзбекистон вакиллари битта кумуш ва битта бронза медалига эга чиқди.

Нажмиддин Қосимҳожиев ва Озода Собиржонованинг натижалари ўзбек таэквондосининг халқаро майдондаги иштирокини яна бир бор намоён этди. Мусобақа давом этаётган бир пайтда мухлислар терма жамоанинг кейинги чиқишларини ҳам катта қизиқиш билан кузатмоқда.

Энг муҳими, бундай нуфузли мусобақаларда қўлга киритилган медаллар спортчиларга янги тажриба бағишлайди, терма жамоанинг халқаро рақобатдаги салоҳиятини намоён этади ва келгуси стартлар учун ишончни мустаҳкамлайди.

Нажмиддин ҚосимҳожиевОзода СобиржоноваПариж Гран‑при таэквондоЎзбекистон терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги совринОзода Собиржоновадан кумуш медаль: Ўзбекистон таэквондо вакилидан навбатдаги соврин2 октябр 17:51Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилди19 август 11:26Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритди21 август 06:10Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?6 октябр 21:52Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди