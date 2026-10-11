Парижда ўзбекистонлик таэквондочилар икки медаль қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Парижда ўтган таеквондо ВТ бўйича Гран-при турнирида ўзбекистонлик спортчилар Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш, Озода Собиржонова эса бронза медалини қўлга киритди.
- Нажмиддин Қосимҳожиев эркаклар ўртасида -68 килограмм, Озода Собиржонова эса аёллар ўртасида -67 килограмм вазн тоифасида иштирок этиб, муваффақиятли натижаларга эришди.
- 10 октябр кунги баҳсларда қўлга киритилган ушбу икки медал ўзбекистонликлар учун Париждаги мусобақанинг муҳим ютуқларидан бўлди.
Франция пойтахти Парижда ўтаётган таэквондо WT бўйича Гран-при турнирида Ўзбекистон терма жамоаси яна икки медаль билан шоҳсупага кўтарилди. Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш, Озода Собиржонова эса бронза медалига сазовор бўлиб, халқаро майдонда юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилди.
10 октябрь куниги баҳслар ўзбекистонлик спортчилар учун муваффақиятли якунланди. Икки вазн тоифасида қайд этилган натижалар терма жамоа делегацияси учун Париждаги мусобақанинг муҳим ютуқларидан бири бўлди.
Нажмиддин Қосимҳожиев — Гран-при турнири совриндори
Эркаклар ўртасида -68 килограмм вазн тоифасида баҳс олиб борган Нажмиддин Қосимҳожиев мусобақани муваффақиятли ўтказиб, финалгача етиб борди ва якунда кумуш медални қўлга киритди.
Гран-при каби халқаро мусобақаларда совриндорлар сафидан жой олиш спортчидан нафақат техник маҳорат, балки юқори жисмоний тайёргарлик, тактик аниқлик ва руҳий барқарорликни ҳам талаб қилади. Қосимҳожиевнинг натижаси унинг халқаро рақобатда муносиб иштирок этганини кўрсатди.
Озода Собиржонова шоҳсупага кўтарилди
Аёллар ўртасида -67 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Озода Собиржонова ҳам Ўзбекистон делегациясига медаль келтирди. У ярим финалгача етиб бориб, мусобақани бронза медали билан якунлади.
Собиржонованинг совриндорлар қаторига кириши Ўзбекистон терма жамоасининг Париждаги натижаларини янада бойитди. Ушбу муваффақият спортчининг халқаро майдондаги тажрибасини ошириш ва келгуси мусобақаларга тайёргарлик кўришда ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобида — кумуш ва бронза
Шундай қилиб, Париждаги Гран-при турнирининг 10 октябрь куниги баҳсларида Ўзбекистон вакиллари битта кумуш ва битта бронза медалига эга чиқди.
Нажмиддин Қосимҳожиев ва Озода Собиржонованинг натижалари ўзбек таэквондосининг халқаро майдондаги иштирокини яна бир бор намоён этди. Мусобақа давом этаётган бир пайтда мухлислар терма жамоанинг кейинги чиқишларини ҳам катта қизиқиш билан кузатмоқда.
Энг муҳими, бундай нуфузли мусобақаларда қўлга киритилган медаллар спортчиларга янги тажриба бағишлайди, терма жамоанинг халқаро рақобатдаги салоҳиятини намоён этади ва келгуси стартлар учун ишончни мустаҳкамлайди.
Изоҳлар 0
…