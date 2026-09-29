Аргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдиради

·14·Спорт
Аргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина футбол ассоциацияси Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини унинг халқаро фаолияти якунланмагунча вақтинча бўш қолдиради.
  • Ушбу қарор саккиз карра «Олтин тўп» эгасининг жаҳон футболига қўшган улкан ҳиссасини эътироф этиш мақсадида қабул қилинди.
  • Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони бўлажак йиғинлар олдидан бу борадаги қарорни тасдиқлаб, «Лео Мессининг ўйинига қадар ҳеч ким 10-рақамни киймайди» деган.

Аргентина футбол ассоциацияси мамлакат футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Мессига бағишланган ўта таъсирли ҳурмат бажо келтиришга қарор қилди. Унга кўра, афсонавий ҳужумчи миллий жамоадаги сўнгги ўйинига қадар унинг рамзий 10-рақамдаги либоси вақтинча бўш қолдирилади ва бу рақамда бошқа ҳеч ким тўп сурмайди. Ушбу қарор 2026-йил август ойи охирида ўзининг халқаро фаолиятини якунлашини эълон қилган саккиз карра «Олтин тўп» эгасининг жаҳон футболига қўшган улкан ҳиссасини эътироф этиш мақсадида қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com сайти тарқатган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони бўлажак йиғинлар олдидан бу борадаги қарорни тасдиқлаб, шундай дейди: «Лео Мессининг ўйинига қадар ҳеч ким 10-рақамни киймайди». Шу тариқа, терма жамоанинг сентябрь ва октабр ойларидаги халқаро ўйинлар оралиғида мазкур рақам эътибордан четда қолади. Аргентинанинг таниқли инсайдери Фабрисио Романо ҳам бу ҳолат Албиселерте учун 2027-йилдан бошланадиган мутлақо янги давр пойдевори бўлишини таъкидлаб ўтди.

Халқаро майдондаги сўнгги аккорд

FIFA қоидалари расмий турнирларда узлуксиз рақамланишни талаб қилса-да, ўртоқлик учрашувларидаги мослашувчан тартиблар Аргентина футбол ассоциациясига бундай ўзига хос ҳурмат намойишини амалга ошириш имконини бермоқда. Бу ҳолат АФА президенти Клаудио Тапиянинг 2024-йилда билдирган фикрларига ҳамоҳанг бўлиб, у ўшанда Мессининг миллий жамоадаги фаолияти расман якунлангач, 10-рақамни унинг шарафига абадий абадийлаштириш ёки муомаладан чиқариш ғоясини илгари сурган эди.

Сентябр ойининг охири ва октабр ойининг бошида ўтадиган ўйинларда Аргентина терма жамоаси таркибида ўн рақами бутунлай тушириб қолдирилади. Хусусан, жамоа 30-сентябрь куни Кордовада Боливияга қарши майдонга тушса, 3-октабр куни ўз уйида Буркина-Фасо билан куч синашади. Ушбу учрашувларда Лионель Месси майдонга тушмайди, мураббийлар штаби уни асосий ва хайрлашув ўйинига сақлаб туришни маъқул кўрди.

Эстадио Монументалдаги тантанали видолашув

Барча даврларнинг энг яхши футболчиси учун гранд-финал деб номланган сўнгги учрашув 2026-йилнинг 6-октабр кунига белгиланган. Шу куни Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресдаги афсонавий Эстадио Монументал стадионида Бенин термасига қарши баҳс олиб боради. Ушбу учрашув Лионель Месси учун миллий либосдаги 208-ҳамда унинг фаолиятидаги охирги ўйин бўлиб тарихга киради.

Ушбу хайрлашув учрашуви Аргентина футболидаги муайян бир даврнинг якуни ва ўтиш даврининг марказий воқеаси сифатида режалаштирилган. Бенин билан ўйиндан сўнггина Аргентина футбол ассоциацияси 10-рақам келгусида кимга мерос бўлиб ўтишини расман кўриб чиқиши кутилмоқда. Буенос-Айресдаги миллионлаб мухлислар ўзларининг севимли қаҳрамонини майдонда охирги бор кўриш имкониятига эга бўладилар.

Лионель МессиАргентина10-рақамФутболХайрлашув ўйини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилдиЛионель Скалони Лионель Мессидан кейинги сардорни эълон қилди25 сентябр 17:53Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди