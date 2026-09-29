Аргентина Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини вақтинча бўш қолдиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина футбол ассоциацияси Лионель Мессининг 10-рақамидаги либосини унинг халқаро фаолияти якунланмагунча вақтинча бўш қолдиради.
- Ушбу қарор саккиз карра «Олтин тўп» эгасининг жаҳон футболига қўшган улкан ҳиссасини эътироф этиш мақсадида қабул қилинди.
- Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони бўлажак йиғинлар олдидан бу борадаги қарорни тасдиқлаб, «Лео Мессининг ўйинига қадар ҳеч ким 10-рақамни киймайди» деган.
Аргентина футбол ассоциацияси мамлакат футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Мессига бағишланган ўта таъсирли ҳурмат бажо келтиришга қарор қилди. Унга кўра, афсонавий ҳужумчи миллий жамоадаги сўнгги ўйинига қадар унинг рамзий 10-рақамдаги либоси вақтинча бўш қолдирилади ва бу рақамда бошқа ҳеч ким тўп сурмайди. Ушбу қарор 2026-йил август ойи охирида ўзининг халқаро фаолиятини якунлашини эълон қилган саккиз карра «Олтин тўп» эгасининг жаҳон футболига қўшган улкан ҳиссасини эътироф этиш мақсадида қабул қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com сайти тарқатган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони бўлажак йиғинлар олдидан бу борадаги қарорни тасдиқлаб, шундай дейди: «Лео Мессининг ўйинига қадар ҳеч ким 10-рақамни киймайди». Шу тариқа, терма жамоанинг сентябрь ва октабр ойларидаги халқаро ўйинлар оралиғида мазкур рақам эътибордан четда қолади. Аргентинанинг таниқли инсайдери Фабрисио Романо ҳам бу ҳолат Албиселерте учун 2027-йилдан бошланадиган мутлақо янги давр пойдевори бўлишини таъкидлаб ўтди.
Халқаро майдондаги сўнгги аккордFIFA қоидалари расмий турнирларда узлуксиз рақамланишни талаб қилса-да, ўртоқлик учрашувларидаги мослашувчан тартиблар Аргентина футбол ассоциациясига бундай ўзига хос ҳурмат намойишини амалга ошириш имконини бермоқда. Бу ҳолат АФА президенти Клаудио Тапиянинг 2024-йилда билдирган фикрларига ҳамоҳанг бўлиб, у ўшанда Мессининг миллий жамоадаги фаолияти расман якунлангач, 10-рақамни унинг шарафига абадий абадийлаштириш ёки муомаладан чиқариш ғоясини илгари сурган эди.
Сентябр ойининг охири ва октабр ойининг бошида ўтадиган ўйинларда Аргентина терма жамоаси таркибида ўн рақами бутунлай тушириб қолдирилади. Хусусан, жамоа 30-сентябрь куни Кордовада Боливияга қарши майдонга тушса, 3-октабр куни ўз уйида Буркина-Фасо билан куч синашади. Ушбу учрашувларда Лионель Месси майдонга тушмайди, мураббийлар штаби уни асосий ва хайрлашув ўйинига сақлаб туришни маъқул кўрди.
Эстадио Монументалдаги тантанали видолашувБарча даврларнинг энг яхши футболчиси учун гранд-финал деб номланган сўнгги учрашув 2026-йилнинг 6-октабр кунига белгиланган. Шу куни Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресдаги афсонавий Эстадио Монументал стадионида Бенин термасига қарши баҳс олиб боради. Ушбу учрашув Лионель Месси учун миллий либосдаги 208-ҳамда унинг фаолиятидаги охирги ўйин бўлиб тарихга киради.
Ушбу хайрлашув учрашуви Аргентина футболидаги муайян бир даврнинг якуни ва ўтиш даврининг марказий воқеаси сифатида режалаштирилган. Бенин билан ўйиндан сўнггина Аргентина футбол ассоциацияси 10-рақам келгусида кимга мерос бўлиб ўтишини расман кўриб чиқиши кутилмоқда. Буенос-Айресдаги миллионлаб мухлислар ўзларининг севимли қаҳрамонини майдонда охирги бор кўриш имкониятига эга бўладилар.
Изоҳлар 0
…