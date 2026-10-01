Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувида Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Ҳусайн Норчаев иккита гол уриб, битта голли узатмани амалга оширди.
- Шерзод Эсанов ва Акмал Мозговой ҳам ўз ҳисобларига гол ёздиришди, сурияликлар сафида эса Маҳмуд ал-Мавос жавоб тўпини киритди.
- Ушбу ўйин мураббийлар штаби учун янги футболчилар салоҳиятини синаш ва захирани мустаҳкамлаш имконини берди.
Тошкентдаги марказий «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтган халқаро ўртоқлик учрашуви Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёрқин ва ишончли ғалабаси билан якунланди. Сурия миллий терма жамоасига қарши кечган баҳсда вакилларимиз тўлиқ устунлик намойиш этиб, рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритишга муваффақ бўлди ва якунда 4:1 ҳисобида зафар қучди.
Учрашув қаҳрамонига айланган Ҳусайн Норчаев иккита гол ва битта голли узатма муаллифи сифатида майдонни ёндирди.
Ҳужумкор старт ва биринчи бўлимдаги икки зарба
Ўйиннинг илк дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олган миллий жамоамиз рақиб ҳимоясини мунтазам равишда босим остида ушлаб турди:
27-дақиқа | 1:0: Ҳусайн Норчаевнинг заргарона тўп узатишидан сўнг ярим ҳимоячи Шерзод Эсанов дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди.
45-дақиқа | 2:0: Биринчи таймнинг сўнгги сонияларида Акмал Мозговой узоқ масофадан чиройли зарба йўллаб, Сурия дарвозабонини яна бир бор доғда қолдирди.
Норчаевнинг бенефиси ва сўнгги дақиқалардаги алмашинув
Иккинчи бўлимда ҳам ҳамюртларимиз темпни пасайтирмади:
49-дақиқа | 3:0: Жамоа етакчиси Аббос Файзуллаевнинг аниқ пасини Ҳусайн Норчаев маҳорат билан голга айлантириб, ўйиндаги интригани деярли ўлдирди.
90-дақиқа | 4:0: Ўйин сўнгида захирадан тушган Диёр Холматовнинг узатмасидан сўнг Ҳусайн Норчаев дублини расмийлаштирди ва ғалабани йирик кўринишга келтирди.
90+2-дақиқа | 4:1: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда сурияликларнинг тажрибали ҳужумчиси Маҳмуд ал-Мавос орадаги фарқни қисқартириб, ҳисобни бироз юмшатди.
Ўртоқлик баҳси тафсилотлари ва таркиблар:
Ўзбекистон — Сурия 4:1
Голлар: Шерзод Эсанов (27), Акмал Мозговой (45), Ҳусайн Норчаев (49, 90) — Маҳмуд ал-Мавос (90+2).
Огоҳлантиришлар: Маҳмуд ал-Асвад (11), Маҳмуд Маҳамаджонов (77).
Ўзбекистон таркиби:
Абдувоҳид Неъматов, Абдуқодир Ҳусанов (Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 86), Беҳруз Каримов (Ҳожиакбар Алижонов, 63), Жаҳонгир Ўрозов (Муҳаммад Ҳакимов, 86), Акмал Мозговой (Диёр Холматов, 78), Одил Ҳамробеков (Умарали Раҳмоналиев, 63), Азиз Амонов (Азиз Холмуродов, 78), Ҳусайн Норчаев, Аббос Файзуллаев (Жасурбек Жалолиддинов, 63), Шерзод Эсанов, Маҳмуд Маҳамаджонов.
Сурия таркиби:
Элиас Ҳадая, Аҳмад Фақа, Айҳам Ҳанз Усу, Абдуллоҳ аш-Шомий (Холид Курдогли, 58), Жан Яҳё Мустафо (Маҳмуд ал-Мавос, 58), Маҳмуд ал-Асвад (Элмар Абраҳам, 46), Муҳаммад Усмон (Висом Духон, 88), Аҳмад Ёсин ад-Дали (Закариё Ҳаннон, 46), Йоҳаннес Данҳо (Абдурраззоқ ал-Муҳаммад, 58), Нуҳ Леон (Умар ас-Сома, 58), Алоуддин Ёсин ад-Дали (Муҳаммад ал-Ҳаллоқ, 46).
Ушбу ўртоқлик беллашуви миллий жамоамиз мураббийлар штаби учун ёш ва янги футболчилар салоҳиятини синаб кўриш, асосий таркиб захирасини мустаҳкамлаш йўлида муҳим синов ва фойдали машғулот бўлиб хизмат қилди. Ишончли ғалаба эса миллий жамоамиз мухлисларига ҳақиқий байрамона кайфият улашди.
Изоҳлар 0
…