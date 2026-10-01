Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)

·37·Спорт
Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро ўртоқлик учрашувида Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ҳусайн Норчаев иккита гол уриб, битта голли узатмани амалга оширди.
  • Шерзод Эсанов ва Акмал Мозговой ҳам ўз ҳисобларига гол ёздиришди, сурияликлар сафида эса Маҳмуд ал-Мавос жавоб тўпини киритди.
  • Ушбу ўйин мураббийлар штаби учун янги футболчилар салоҳиятини синаш ва захирани мустаҳкамлаш имконини берди.

Тошкентдаги марказий «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтган халқаро ўртоқлик учрашуви Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ёрқин ва ишончли ғалабаси билан якунланди. Сурия миллий терма жамоасига қарши кечган баҳсда вакилларимиз тўлиқ устунлик намойиш этиб, рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритишга муваффақ бўлди ва якунда 4:1 ҳисобида зафар қучди.

Учрашув қаҳрамонига айланган Ҳусайн Норчаев иккита гол ва битта голли узатма муаллифи сифатида майдонни ёндирди.

Ҳужумкор старт ва биринчи бўлимдаги икки зарба

Ўйиннинг илк дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олган миллий жамоамиз рақиб ҳимоясини мунтазам равишда босим остида ушлаб турди:

  • 27-дақиқа | 1:0: Ҳусайн Норчаевнинг заргарона тўп узатишидан сўнг ярим ҳимоячи Шерзод Эсанов дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди.

  • 45-дақиқа | 2:0: Биринчи таймнинг сўнгги сонияларида Акмал Мозговой узоқ масофадан чиройли зарба йўллаб, Сурия дарвозабонини яна бир бор доғда қолдирди.

Норчаевнинг бенефиси ва сўнгги дақиқалардаги алмашинув

Иккинчи бўлимда ҳам ҳамюртларимиз темпни пасайтирмади:

  • 49-дақиқа | 3:0: Жамоа етакчиси Аббос Файзуллаевнинг аниқ пасини Ҳусайн Норчаев маҳорат билан голга айлантириб, ўйиндаги интригани деярли ўлдирди.

  • 90-дақиқа | 4:0: Ўйин сўнгида захирадан тушган Диёр Холматовнинг узатмасидан сўнг Ҳусайн Норчаев дублини расмийлаштирди ва ғалабани йирик кўринишга келтирди.

  • 90+2-дақиқа | 4:1: Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда сурияликларнинг тажрибали ҳужумчиси Маҳмуд ал-Мавос орадаги фарқни қисқартириб, ҳисобни бироз юмшатди.

Ўртоқлик баҳси тафсилотлари ва таркиблар:

  • Ўзбекистон — Сурия 4:1

  • Голлар: Шерзод Эсанов (27), Акмал Мозговой (45), Ҳусайн Норчаев (49, 90) — Маҳмуд ал-Мавос (90+2).

  • Огоҳлантиришлар: Маҳмуд ал-Асвад (11), Маҳмуд Маҳамаджонов (77).

Ўзбекистон таркиби:

Абдувоҳид Неъматов, Абдуқодир Ҳусанов (Нурмуҳаммад Абдуғаниев, 86), Беҳруз Каримов (Ҳожиакбар Алижонов, 63), Жаҳонгир Ўрозов (Муҳаммад Ҳакимов, 86), Акмал Мозговой (Диёр Холматов, 78), Одил Ҳамробеков (Умарали Раҳмоналиев, 63), Азиз Амонов (Азиз Холмуродов, 78), Ҳусайн Норчаев, Аббос Файзуллаев (Жасурбек Жалолиддинов, 63), Шерзод Эсанов, Маҳмуд Маҳамаджонов.

Сурия таркиби:

Элиас Ҳадая, Аҳмад Фақа, Айҳам Ҳанз Усу, Абдуллоҳ аш-Шомий (Холид Курдогли, 58), Жан Яҳё Мустафо (Маҳмуд ал-Мавос, 58), Маҳмуд ал-Асвад (Элмар Абраҳам, 46), Муҳаммад Усмон (Висом Духон, 88), Аҳмад Ёсин ад-Дали (Закариё Ҳаннон, 46), Йоҳаннес Данҳо (Абдурраззоқ ал-Муҳаммад, 58), Нуҳ Леон (Умар ас-Сома, 58), Алоуддин Ёсин ад-Дали (Муҳаммад ал-Ҳаллоқ, 46).

Ушбу ўртоқлик беллашуви миллий жамоамиз мураббийлар штаби учун ёш ва янги футболчилар салоҳиятини синаб кўриш, асосий таркиб захирасини мустаҳкамлаш йўлида муҳим синов ва фойдали машғулот бўлиб хизмат қилди. Ишончли ғалаба эса миллий жамоамиз мухлисларига ҳақиқий байрамона кайфият улашди.

Пахтакор стадиониЎзбекистон миллий терма жамоасиСурия миллий терма жамоасиҲусайн Норчаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳсиЎзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳсиКеча 07:55Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябр ойининг энг яхши футболчиси номинациясини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:02Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Осиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этдиОсиё кубоги финалига йўлланма: Ўзбекистон U-20 Сурияни 3:0 ҳисобида тор-мор этди6 сентябр 22:40Ямалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалариЯмалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалариКеча 08:08“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида26 сентябр 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди