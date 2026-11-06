Россия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилинди

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Россия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилинди

Россия миллий терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин ноябрь ойидаги халқаро ўртоқлик учрашувлари учун якуний кенгайтирилган таркибни эълон қилди. Россияликларни 12 ноябрь куни Ўзбекистон миллий жамоасига қарши, 17 ноябрь куни эса Венесуэлага қарши ўта қизиқарли ва муҳим синов баҳслари кутиб турибди.

Карпин томонидан тақдим этилган қайдномадан жами 28 нафар чарм тўп устаси жой олди. Улар орасида нафақат РПЛ етакчилари, балки Европа ва Американинг нуфузли чемпионатларида тўп сураётган асосий легионерлар ҳам бор.

Тўлиқ таркиб: Чизиқлар бўйича тақсимот

Россия терма жамоасининг қайдномаси қуйидагича кўриниш олди:

  • Дарвозабонлар: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско (ЦСКА);

  • Ҳимоячилар: Кирилл Данилов, Данил Круговой (иккаласи – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Силянов (иккаласи – «Локомотив»), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (иккаласи – «Ростов»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо»);

  • Яримҳимоячилар: Матвей Кисляк, Иван Обляков (иккаласи – ЦСКА), Данил Пруцев, Наил Умяров (иккаласи – «Спартак»), Данил Глебов («Динамо»), Артем Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарой», Туркия);

  • Ҳужумчилар: Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», АҚШ), Константин Тюкавин, Ярослав Гладишев (иккаласи – «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Лечи Садуллаев («Ахмат»).

Тошкентдаги баҳс олдидан эътибор марказидаги юлдузлар

Ўзбекистонлик мухлислар учун бўлажак учрашув катта қизиқиш уйғотиши табиий:

  • Европа грандлари вакиллари: Франциянинг «ПСЖ» клуби посбони Матвей Сафонов ҳамда «Монако» етакчиси Александр Головиннинг Тошкентга келиши баҳснинг нуфузини сезиларли даражада оширади;

  • МЛС ва Туркия легионерлари: АҚШнинг «Атланта Юнайтед» жамоасида фаолият юритаётган Алексей Миранчук ҳамда Туркиянинг «Галатасарой» клуби аъзоси Алексей Батраков ҳам Ўзбекистонга қарши майдонга тушишга шай;

  • Ҳужумдаги асосий куч: РПЛнинг энг хавфли тўпурарларидан бири Константин Тюкавин ва тажрибали Николай Комличенко миллий термамиз ҳимоячилари учун жиддий имтиҳон вазифасини ўтайди.

12 ноябрь кунги Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги тўқнашув ҳар икки томон учун ҳам катта мусобақалар олдидан тайёргарлик ва кучларни чамалаб олишда энг муҳим майдон бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиРоссия миллий терма жамоасиВалерий КарпинЎртоқлик учрашуви
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Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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