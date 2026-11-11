Россияга қарши баҳс олдидан Ўзбекистон терма жамоасининг асосий қуроллари маълум қилинди
Эртага, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида кутилаётган нуфузли ўртоқлик учрашуви старт олади. Мазкур қарама-қаршилик олдидан таниқли футбол мутахассиси ва агент Жамол Акаев «Евро-футбол» нашрига интервью бериб, миллий жамоамизнинг ҳозирги салоҳияти, таркибдаги юлдузлар ва европалик клубларнинг қизиқишлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Ўзбекистон Осиё футболида етакчилардан бирига айланиб бормоқда»
Жамол Акаевнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда ўзбек футболи улкан қадамлар ташлаб, нафақат асосий терма жамоа, балки барча ёш тоифалари бўйича ҳам Осиёда етакчи кучга айланиб бормоқда. Мутахассис жамоанинг ҳимоя ва ҳужум чизиқларидаги етакчиларни алоҳида эътироф этди.
«Айниқса, ҳимоя чизиғини алоҳида таъкидлаш мумкин — бу ерда Абдуқодир Ҳусанов ва Жаҳонгир Ўрозовдан иборат ишончли марказий жуфтлик шаклланган», — деди агент.
Шунингдек, жаҳон чемпионатида ўзини ёрқин кўрсатиб, кейинчалик Швейцариянинг «Лугано» клубига кўчиб ўтган Беҳруз Каримов ҳамда Франциянинг «Брест» клуби трансфер ойнаси ёпилгани сабабли жиддий қизиқиш билдирган Муҳаммадрасул Абдулмажидов каби иқтидорли ёшлар ҳам эътирофга лойиқлиги айтиб ўтилди.
Терма жамоа чизиқлари ва етакчилар
Асосий футболчилар ва тафсилотлар
Ҳимоя маркази мустаҳкамлиги
Абдуқодир Ҳусанов ва Жаҳонгир Ўрозов жуфтлиги
Халқаро майдон ва легионерлар
Беҳруз Каримов («Лугано», Швейцария) ва Европа клублари нигоҳидаги бошқа ёшлар
Россия мухлисларига танишлар
Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Ҳусайн Норчаев, Русланбек Жиянов, Жасурбек Жалолиддинов
Майдон маркази
Азизжон Ғаниев, Умарали Раҳмоналиев ва Одил Ҳамробеков
«Ҳужум чизиғидаги футболчилар — Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Ҳусайн Норчаев, Русланбек Жиянов, Жасурбек Жалолиддинов — россиялик мухлислар учун яхши таниш. Чунки улар турли йилларда Россия чемпионати ва қуйи лигаларида ўйнаб, ўзига хос из қолдирган».
Олдиндаги жиддий синовлар ва сафар режалари
Эслатиб ўтамиз, Россия терма жамоаси Тошкентдаги учрашувдан сўнг, 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэла миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса россияликлар билан ўйиндан кейин Қатар пойтахти Доҳа шаҳрига бориб, у ерда Саудия Арабистони терма жамоаси билан навбатдаги ўртоқлик учрашувида иштирок этиши келишиб олинган. Умуман олганда, мутахассиснинг сўзларига кўра, юртимизда Россияга қарши мазкур ўйинга қизиқиш ниҳоятда катта.
Сизнингча, Жамол Акаев таъкидлаганидек, кучли ҳимоя ва Россия чемпионатини яхши биладиган ҳужумчиларимиз эртанги баҳсда ўз сўзини айта оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…