Россияга қарши баҳс олдидан Ўзбекистон терма жамоасининг асосий қуроллари маълум қилинди

2 дақиқа ўқиш2
Россияга қарши баҳс олдидан Ўзбекистон терма жамоасининг асосий қуроллари маълум қилинди

Эртага, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида кутилаётган нуфузли ўртоқлик учрашуви старт олади. Мазкур қарама-қаршилик олдидан таниқли футбол мутахассиси ва агент Жамол Акаев «Евро-футбол» нашрига интервью бериб, миллий жамоамизнинг ҳозирги салоҳияти, таркибдаги юлдузлар ва европалик клубларнинг қизиқишлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

«Ўзбекистон Осиё футболида етакчилардан бирига айланиб бормоқда»

Жамол Акаевнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда ўзбек футболи улкан қадамлар ташлаб, нафақат асосий терма жамоа, балки барча ёш тоифалари бўйича ҳам Осиёда етакчи кучга айланиб бормоқда. Мутахассис жамоанинг ҳимоя ва ҳужум чизиқларидаги етакчиларни алоҳида эътироф этди.

«Айниқса, ҳимоя чизиғини алоҳида таъкидлаш мумкин — бу ерда Абдуқодир Ҳусанов ва Жаҳонгир Ўрозовдан иборат ишончли марказий жуфтлик шаклланган», — деди агент.

Шунингдек, жаҳон чемпионатида ўзини ёрқин кўрсатиб, кейинчалик Швейцариянинг «Лугано» клубига кўчиб ўтган Беҳруз Каримов ҳамда Франциянинг «Брест» клуби трансфер ойнаси ёпилгани сабабли жиддий қизиқиш билдирган Муҳаммадрасул Абдулмажидов каби иқтидорли ёшлар ҳам эътирофга лойиқлиги айтиб ўтилди.

Терма жамоа чизиқлари ва етакчилар

Асосий футболчилар ва тафсилотлар

Ҳимоя маркази мустаҳкамлиги

Абдуқодир Ҳусанов ва Жаҳонгир Ўрозов жуфтлиги

Халқаро майдон ва легионерлар

Беҳруз Каримов («Лугано», Швейцария) ва Европа клублари нигоҳидаги бошқа ёшлар

Россия мухлисларига танишлар

Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Ҳусайн Норчаев, Русланбек Жиянов, Жасурбек Жалолиддинов

Майдон маркази

Азизжон Ғаниев, Умарали Раҳмоналиев ва Одил Ҳамробеков

«Ҳужум чизиғидаги футболчилар — Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев, Ҳусайн Норчаев, Русланбек Жиянов, Жасурбек Жалолиддинов — россиялик мухлислар учун яхши таниш. Чунки улар турли йилларда Россия чемпионати ва қуйи лигаларида ўйнаб, ўзига хос из қолдирган».

Олдиндаги жиддий синовлар ва сафар режалари

Эслатиб ўтамиз, Россия терма жамоаси Тошкентдаги учрашувдан сўнг, 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэла миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса россияликлар билан ўйиндан кейин Қатар пойтахти Доҳа шаҳрига бориб, у ерда Саудия Арабистони терма жамоаси билан навбатдаги ўртоқлик учрашувида иштирок этиши келишиб олинган. Умуман олганда, мутахассиснинг сўзларига кўра, юртимизда Россияга қарши мазкур ўйинга қизиқиш ниҳоятда катта.

Сизнингча, Жамол Акаев таъкидлаганидек, кучли ҳимоя ва Россия чемпионатини яхши биладиган ҳужумчиларимиз эртанги баҳсда ўз сўзини айта оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари