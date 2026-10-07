Ўзбекистон FIFA рейтингида бир поғона юқорилади
FIFA миллий терма жамоаларнинг навбатдаги рейтингини янгилади. Кузги халқаро учрашувлардан кейин Ўзбекистон миллий терма жамоаси бир поғона юқорилаб, жаҳон рейтингида 59-ўринни эгаллади.
Шу натижа билан Ўзбекистон Осиё терма жамоалари орасида олтинчи ўринда бормоқда.
Жаҳон рейтингида дастлабки тўртлик ўзгармади. Испания биринчи ўринни сақлаб қолган. Ундан кейин Аргентина, Франция ва Англия жойлашган.
Португалия икки поғона юқорилаб, кучли бешликка кирди ва 5-ўринни эгаллади. Бразилия бир поғона пастлаб, 6-ўринга тушди. Марокаш ҳам бир поғона пасайиб, 7-ўриндан жой олди.
Кучли ўнликни Бельгия, Нидерландия ва Мексика терма жамоалари якунлаган.
FIFA рейтингидаги кучли ўнлик:
• Испания
• Аргентина
• Франция
• Англия
• Португалия
• Бразилия
• Марокаш
• Бельгия
• Нидерландия
• Мексика
Осиё терма жамоалари орасида энг юқори натижа Японияга тегишли. Япония жаҳон рейтингида 17-ўринда қайд этилган.
Эрон 23-, Австралия 26-, Жанубий Корея 32-, Саудия Арабистони 55-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон эса 59-поғонада.
Осиёнинг кучли ўнлиги:
• Япония, 17-ўрин
• Эрон, 23-ўрин
• Австралия, 26-ўрин
• Жанубий Корея, 32-ўрин
• Саудия Арабистони, 55-ўрин
• Ўзбекистон, 59-ўрин
• Қатар, 60-ўрин
• Ироқ, 63-ўрин
• БАА, 65-ўрин
• Иордания, 72-ўрин
Изоҳлар 0
…