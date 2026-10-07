Ўзбекистон FIFA рейтингида бир поғона юқорилади

·36·Спорт
Ўзбекистон FIFA рейтингида бир поғона юқорилади

FIFA миллий терма жамоаларнинг навбатдаги рейтингини янгилади. Кузги халқаро учрашувлардан кейин Ўзбекистон миллий терма жамоаси бир поғона юқорилаб, жаҳон рейтингида 59-ўринни эгаллади.

Шу натижа билан Ўзбекистон Осиё терма жамоалари орасида олтинчи ўринда бормоқда.

Жаҳон рейтингида дастлабки тўртлик ўзгармади. Испания биринчи ўринни сақлаб қолган. Ундан кейин Аргентина, Франция ва Англия жойлашган.

Португалия икки поғона юқорилаб, кучли бешликка кирди ва 5-ўринни эгаллади. Бразилия бир поғона пастлаб, 6-ўринга тушди. Марокаш ҳам бир поғона пасайиб, 7-ўриндан жой олди.

Кучли ўнликни Бельгия, Нидерландия ва Мексика терма жамоалари якунлаган.

FIFA рейтингидаги кучли ўнлик:

• Испания
• Аргентина
• Франция
• Англия
• Португалия
• Бразилия
• Марокаш
• Бельгия
• Нидерландия
• Мексика

Осиё терма жамоалари орасида энг юқори натижа Японияга тегишли. Япония жаҳон рейтингида 17-ўринда қайд этилган.

Эрон 23-, Австралия 26-, Жанубий Корея 32-, Саудия Арабистони 55-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон эса 59-поғонада.

Осиёнинг кучли ўнлиги:

• Япония, 17-ўрин
• Эрон, 23-ўрин
• Австралия, 26-ўрин
• Жанубий Корея, 32-ўрин
Саудия Арабистони, 55-ўрин
• Ўзбекистон, 59-ўрин
• Қатар, 60-ўрин
• Ироқ, 63-ўрин
• БАА, 65-ўрин
• Иордания, 72-ўрин

FIFA рейтингиЎзбекистон терма жамоасиЯпонияПортугалия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилди17 июл 14:36Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:03Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...25 сентябр 07:13Ўзбекистон топ-8да: жаҳоннинг кучли олтилигига кириши учун 1 очко керакЎзбекистон топ-8да: жаҳоннинг кучли олтилигига кириши учун 1 очко керак3 август 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?