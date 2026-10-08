Goal нашри Евро-2028 фаворитлари рейтингини тузди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ГОАЛ нашри Евро-2028 учун дастлабки кучлар рейтингини тузди, унда Испания биринчи ўринни эгаллади.
- Испания 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ғолиб чиққани ва таркибида Ламин Ямал каби ёш истеъдодлар борлиги сабабли асосий фаворит сифатида кўрилмоқда.
- Рейтингда Франсия иккинчи, мезбонлардан бири бўлган Англия эса учинчи ўринни банд этди.
Европа футболида навбатдаги катта мусобақага тайёргарлик бошланиши биланоқ асосий фаворит ким бўлиши ҳақидаги баҳслар қизиди. GOAL спорт портали эса ўзининг Евро-2028 учун дастлабки кучлар рейтингини эълон қилиб, амалдаги Европа ва жаҳон чемпионларини биринчи ўринга қўйди.
Испания миллий жамоаси 20 та терма жамоа киритилган рейтингда биринчи поғонадан жой олди. Франция иккинчи, турнир мезбонларидан бири бўлган Англия эса учинчи ўринни эгаллади.
Испания яна асосий фаворит сифатида кўрилмоқда
GOAL таҳлилчиларининг фикрича, Испания 2028 йилги Европа чемпионатига «енгиш керак бўлган жамоа» мақомида етиб бориши мумкин.
Бунга бир нечта омил бор. Испания 2026 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ғолиб чиқди ва шу тариқа Европа ҳамда жаҳон чемпионлиги унвонини бир вақтда ўзида жамлаган терма жамоага айланди.
Бундан ташқари, Луис де ла Фуэнте жамоасининг таркиби ҳали ўзининг энг юқори нуқтасига етгани йўқ. Айниқса, ёш юлдузлар келгуси икки йил давомида янада катта тажриба тўплаши кутилмоқда.
GOAL алоҳида эътиборни Ламин Ямалга қаратган. У сўнгги халқаро йиғинда Испаниянинг дастлабки учта ўйинида ҳам ҳисобни очган ва Англияга қарши «Уэмбли»даги ғалабада ҳам муҳим роль ўйнаган. Испания Хорватияни икки марта мағлуб этган ва Чехияни ҳам енгиб, Миллатлар лигасида муваффақиятли старт олган.
Франция ва Англия Испанияга энг яқин рақиблар
Рейтингда Франция иккинчи ўриндан жой олди.
Зинедин Зидан бошчилигидаги янги давр французлар учун умидбахш бошланган. Хусусан, Майкл Олизе сўнгги халқаро ўйинларда ўзини кўрсатиб, бир нечта муҳим голларга муаллифлик қилди.
Унинг кучли формаси Килиан Мбаппе каби етакчилар атрофида шаклланган Франция ҳужумига яна бир жиддий имконият қўшмоқда.
Учинчи поғонада эса Англия бор.
Бу танлов ҳам бежиз эмас. Англия Евро-2028 мусобақасини ўз майдонида ўтказадиган мезбонлардан бири. GOAL таҳлилида Томас Тухель жамоасининг сўнгги халқаро йиғиндаги ўйини, жумладан Хорватия устидан 7:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси алоҳида қайд этилган.
Шунингдек, Гарри Кейн, Жуд Беллингем ва бошқа етакчиларнинг имкониятлари Англияни чемпионлик учун жиддий даъвогар сифатида кўрсатмоқда.
Евро-2028 учун кучли ўнлик
GOAL тузган дастлабки рейтингда энг юқори ўринларни қуйидаги терма жамоалар эгаллаган:
Испания
Франция
Англия
Португалия
Германия
Нидерландия
Швейцария
Норвегия
Белгия
Италия
Бу рўйхатда Португалия тўртинчи, Германия бешинчи, Нидерландия олтинчи ўринда қайд этилган. Швейцария ва Норвегия ҳам кучли ўнликдан жой олган.
Хорватия, Туркия ва Украина қаерда?
Рейтингда Хорватия 13-поғонадан жой олган. Туркия 16, Украина эса 20-ўринни эгаллаган.
Айниқса, Хорватиянинг нисбатан паст баҳоланиши эътиборга молик. Жамоа сўнгги халқаро йиғинда Испаниядан икки марта мағлуб бўлган, Англияга қарши эса 1:7 ҳисобидаги оғир мағлубиятни қабул қилиб олган. GOAL таҳлилчилари жамоада авлодлар алмашинуви жараёни кечаётганини таъкидлаган.
Туркия ҳам сўнгги ўйинларда кутилган натижаларни кўрсата олмаган. Украина эса 20-поғонадан ўрин олган бўлса-да, турниргача бўлган икки йил давомида вазиятни сезиларли яхшилаши мумкин бўлган жамоалардан бири сифатида кўрилмоқда.
Ҳали икки йил бор — рейтинг ўзгариши аниқ
Энг муҳими, бу якуний рейтинг эмас.
Евро-2028 Англия, Шотландия, Уэльс ва Ирландияда ўтказилади. GOAL мазкур рўйхатни мусобақагача бўлган дастлабки «кучлар рейтинги» сифатида тақдим этган. Европа чемпионатига саралаш ўйинлари ҳам ҳали олдинда.
Шунинг учун бугунги фаворит икки йилдан кейинги чемпионни англатмаслиги мумкин. Аммо ҳозирги манзара Испания фойдасига ишламоқда: жамоа жаҳон ва Европа чемпионлигига эга, ёш авлод тез суръатда тажриба орттирмоқда, Ламин Ямал каби юлдузлар эса ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиқиб улгурмаган.
Демак, Евро-2028 ҳали бошланмаган бўлса-да, биринчи жиддий сигнал берилди. Ҳозирча Европа футболида чемпионлик тахти учун энг катта даъвогар сифатида Испания кўрилмоқда. Унинг энг яқин таъқибчилари эса Франция ва Англия бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…